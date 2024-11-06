Зелинский Фаддей - Соперники христианства - эссе и статьи по культурологии

Великие нравственные идеи в своем распространении среди людей разделяют участь великих научных истин: переходя из рук гения, впервые сделавшего их доступными, в руки посредственностей, они на вид остаются тем же, чем были вначале, но теряют то, что в них имелось самое дорогое для нас, — та незримая магнетическая сила, притягивавшая к ним сердца. В настоящее время — не без гордости замечают друзья прогресса — любой школьник знает то, что некогда стоило Копернику тридцатитрехлетних трудов; это верно, и эта гордость справедлива. Все же астроном-мыслитель предпочтет книгу «De revolutionibus orbium coelestium» великого гуманиста самому изящному из новейших изложений коперниковской системы. Правда, осилить ее будет стоить немалого труда; правда и то, что ее читатель не обеспечен от многочисленных ошибок, которые еще разделял Коперник и затем исправила позднейшая наука. Но эти неудобства искупаются одним громадным, незаменимым преимуществом: читая ее, мы делаемся свидетелями гигантских усилий человеческого духа, от которых не сохранилось более следа в ходячих изложениях того, что было их результатом; мы видим в полной деятельности вулкан: по его давно потухшей лаве теперь безопасно гуляют прохожие.

То же относится и к нравственным идеям; разница лишь в том, что, будучи именно только идеями, а не истинами, научно доказанными и неопровержимыми, они гораздо более страдают от того, что аромат оригинальности в них выдохся и его сменил тот не всем приятный запах жилого помещения, которым посредственность неизбежно заражает все, чего она касается. Пускай гелиоцентрическая система составляет достояние всякого школьника, пускай она развивается в скучных произведениях убогих компиляторов — никто вследствие этого от нее не отвернется, не назовет ее «избитой», «заезженной», «пошлой», не обратится от нее к другой, более новой и интересной системе. Здесь не то. Эпитет пошлости, безвредный для научной истины, убийствен для нравственной идеи; и вот начинается скитание мыслей и чувств.

Жажда новизны, желание во что бы то ни стало избегнуть пошлости заставляют людей от здорового обращаться к болезненному и вымученному, от простого к замысловатому, от ясного к туманному; все хорошо, лишь бы оно было новым или, по крайней мере, казалось таковым. Придет время — и это новое станет старым, избитым, пошлым и подвергнется двойному осуждению и за болезненность, и за пошлость; и то забытое старое воскреснет и найдет себе восторженных поклонников. Так было, так будет всегда.

И дурного тут нет ничего: всякая эпоха живет своей жизнью, и всякая жизнь интересна. Все же обреченному жить в эпоху скитания мыслей и чувств приятно и отрадно обращаться к тому времени, когда здоровое не было еще пошлым, а интересное — болезненным; когда идеи, ставшие позднее ходячею монетою, еще только вырабатывались и, появляясь на свет, были насыщены той магнетической силой, которую создает соединение двух элементов: здоровья и новизны. В этом именно и заключается прелесть античности для тех, кто умеет ее понимать. Конечно, и античность не была той сплошной и однородной массой, какой ее себе представляют многие у нас; и она жила и развивалась, и в ее пределах здоровое могло состариться и вызвать жажду нового, хотя бы и болезненного. Все же в своей совокупности она была сводом здоровых тем, повторявшихся с тех пор в неисчислимых вариациях до наших времен и имеющих повторяться, пока жив будет мир. С одной из этих тем я намерен познакомить читателя в нижеследующих главах.

Зелинский Фаддей - Соперники христианства - эссе и статьи по культурологии

Москва Проспект, 2024, 232 с.

ISBN 978-5-39241112-2

Зелинский Фаддей - Соперники христианства - эссе и статьи по культурологии - Оглавление

Идея нравственного оправдания. Ее происхождение и развитие

I. Орестея

II. Первобытный миф. Зевс и Земля

III. Аполлон. Очеловечение мифа

IV. ДК=Ельфийская реформа

V. Кровавая месть. Претворение мифа. Дельфийская Орестея

VI. Политическое значение Орестеи. Аргос и Спарта

VII. Дельфы и Спарта. Орест в Афинах

VIII. Ареопаг

IX. «Орестея» Эсхила

X. Неразрешенный вопрос. Новый мир

Ифигения

Гейдельберг

Первое светопреставление

Про нечистую силу

Соперники христианства

Древнегреческая религия