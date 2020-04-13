Жизнь — нечто большее, чем просто слова и даже самые умные слова, оформленные в книгу. Поэтому я часто говорю: давайте закончим слушать и читать, чтобы продолжать жить, дорогие мои друзья! То, чем мы сейчас будем заниматься, читая эту книгу, — всего лишь небольшая пауза, небольшой перерыв в жизни. Но это не сама жизнь. Реальность гораздо более сложна, более прозаична. Однако и гораздо более привлекательна, так как речь идет об общении с реальными людьми, а не с буквами на бумаге или экране компьютера.

Отношения — это настоящий экзамен жизни. Именно в отношениях проявляются и сложности нашего характера, и его сильные стороны. Когда в отношениях с людьми все хорошо, это доставляет особую радость. Христос не просто учил, Он общался с людьми. И особенно с двенадцатью, Своими ближайшими учениками. Каждый день Христос был с ними, и они были с Ним. Они видели, как Он ест, ходит, спит, беседует, как гневается, творит чудеса, проповедует, как идет на распятие, как воскресает. Но и Христос жил жизнью Своих учеников. Он наблюдал за ними в разные периоды их жизни, видел их недостатки и ошибки, взлеты и падения... И мы, общаясь, узнаем людей такими, какие они есть. Давайте не забудем, закончив читать, начать жить подлинной жизнью!

Архимандрит Андрей (Конанос) - Добрый день, Господи! Книга о радостной вере

Пер. с греч. Елены Тресоруковой

М.: Никея, 2018. 240 с.

Серия "Радостная серия"

ISBN 978-5-91761-809-8

Архимандрит Андрей (Конанос) - Добрый день, Господи! Книга о радостной вере - Содержание

Вступление

Глава 1. Игры разума, или Как увидеть белье чистым

Глава 2. Блудный сын — мой друг

Глава 3. Бесконечная вина

Глава 4. Обнови свой разум

Глава 5. Начни день с глубокого вдоха

Глава 6. Не будь столь уверенным

Глава 7. Я люблю тебя таким, какой ты есть

Архимандрит Андрей (Конанос) - Добрый день, Господи! Книга о радостной вере - Вступление

Изменение подхода к жизни - это самое главное. Смотрите на мир взглядом Христа, впустите в себя Его разум, Его надежду, Его радость, Его свет. Христос не подвергал мир насильственным изменениям. Но всем, кто стремится к этому, Он дал возможность окрашивать мир в белый цвет, тогда как остальные погружают его во тьму. Христос дал молитву, счастье сердцу, даровал тишину той комнаты, где откроется взор души. Нужно взглянуть на мир под другим углом, изменить себя, обрести новый разум, разум Христов. Если мы изменимся, изменится и мир вокруг. Если будет все в порядке с нами, то и все вокруг будет хорошо, мы обретем радость, справимся с трудностями, у нас появятся силы и желание действовать. Мир таков, каков есть, со своими страданиями и радостями. Так всегда было и так будет. Миру свойственна трагичность. Жизнь и смерть, расцвет и упадок, падение и воскресение. Все неразрывно связано и будет продолжаться дальше во времени и пространстве. Наши внутренние метания не зависят исключительно от окружающего мира, гораздо больше на это влияет то, как мы сами «истолковываем» мир вокруг, с какой точки зрения мы смотрим на него. Какое значение придаем неудачам, склоняемся ли перед трудностями, сдаемся ли, когда нас бросают или предают, умеем ли ценить то, что имеем.

Христу тоже довелось жить в трагичном мире, в столь же сложное время. При этом Он постоянно общался со Своим Небесным Отцом, соприкасался с покоем в Его божественном сердце, с радостью Святого Духа, который переполнял Его. Поэтому Он справился со всеми невзгодами, любил всех людей, повсюду распространял Свой свет, и Его не страшила смерть и не сокрушило предательство. Если и мы сможем изменить свой взгляд на мир, свой подход к жизни, свой разум, все останется так, как есть и сейчас, но мы станем более сильными, мы окажемся в другом измерении. Мы будем слышать в душе другие речи, будем ощущать неиссякаемый источник силы, который поможет нам высоко держать голову! И именно потому, что в нашей голове будут звучать иные слова, мы обретем новый опыт и новые познания. Любовь, ощущение собственного достоинства, вера во Христа укрепят нас, сердце раскроется и наполнится свободой. Да оживит нас Христос! Дай Бог! Да дарует нам покой и радость! Я желаю нам этого. Пусть Он лишит нас «сообразительности», которая разрешает все уравнения жизни и зачастую вносит в нее путаницу, пусть дарует нам простое сердце, «святую рассеянность» Христа, дарует иной мир, иные мысли, отличные от повседневных, дарует возможность иного восприятия обыденности, возможность петь, а не бормотать, твердо ступать, а не тонуть в болоте. Пусть каждый наш день пропитается благодарностью и молитвой и начинается с радостного приветствия: «Добрый день, Господи!» И пусть жизнь будет подобна танцу радостных ангелов Господних!

Архимандрит Андрей (Конанос)