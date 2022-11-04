Юрий Кондаков - Архимандрит Фотий Спасский - Сочинения и общественная деятельность

Начало XIX века было временем подъема в общественной жизни России и расцвета культуры. После победы над наполеоновской Францией Александр I получил возможность руководить европейской политикой. Этот период всегда привлекал к себе внимание исследователей, изучавших выдающихся деятелей культуры, военных, ученых, чиновников, представителей духовенства. В их числе был настоятель Юрьевского Новгородского монастыря архимандрит Фотий (П. Н. Спасский). Удивительного в жизни Фотия было много. Будучи молодым, болезненным человеком, лишенным высоких покровителей, Фотий привлек к себе внимание известных духовных писателей своего времени, ныне приобщенных к лику святых, архимандритов Иннокентия (Смирнова) и Филарета (Дроздова).

С их помощью он получил известность и стал духовным отцом самой богатой наследницы империи графини А. А. Орловой-Чесменской. Популярность Фотия росла столь быстро, что в 1822 году его расположения начал искать сам министр духовных дел и народного просвещения князь А. Н. Голицын. После встречи Фотия с Александром I в России была запрещена деятельность масонских лож и тайных обществ. После повторной аудиенции в 1824 году император отправил в отставку своего давнего друга А. Н. Голицына и упразднил Министерство духовных дел и народного просвещения. В результате этих перемен власть в духовной сфере перешла к деятелям консервативной оппозиции. В царствование Николая I Фотий не оставил борьбы и пытался влиять на нового императора в пользу Русской православной церкви.

Политическая деятельность Фотия получила широкую известность в обществе. Уже при жизни на него обрушилась критика противников. Его объявляли фанатиком, изувером, ловким плутом. Заявляли, что он бесконтрольно расходовал средства А. А. Орловой-Чесменской, а в политической борьбе являлся орудием А. А. Аракчеева. Подобная слава прочно закрепилась за Фотием и продолжает сопутствовать его имени и в XXI веке. Компания развернутся либеральной общественностью XIX века против Фотия стала прообразом будущих компаний против Г. Е. Распутина. Таким образом Фотий превратился в одну из самых оболганных исторических личностей России.

Юрий Кондаков - Архимандрит Фотий Спасский - Сочинения и общественная деятельность

М.: Индрик, 2022. 576 с.

ISBN 9781־663־91674־ 5־

Юрий Кондаков - Архимандрит Фотий Спасский - Сочинения и общественная деятельность - Оглавление

Введение

1. Научные основания исследования

2. Начало общественно-политической деятельности Фотия

3. Реформы духовно-религиозной сферы и русская православная оппозиция

4. Переворот в духовно-религиозной сфере России 1824-1825 годов

5. Русская православная оппозиция у власти

6. Заключительный период деятельности Фотия

Заключение

Источники и литература

Приложения