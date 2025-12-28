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Конде — Боги, люди, ароматы

Конде Т. С. — Боги, люди, ароматы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art

В течение десяти лет я была членом жюри Международного конкурса «Лучший аромат года». Работая в жюри, я захотела узнать, как возникло это удивительное искусство — парфюмерия? К сожалению, научно-популярные книги не дали ответы на интересующие меня вопросы. Я стала искать информацию в древних текстах: в шумерских поэмах, ассирийских «парфюмерных табличках», египетских папирусах, в Библии, Танахе и Талмуде, в трактатах Плиния Старшего и Гиппократа.

Шумер — первая цивилизация, где появилась профессия «парфюмер». В Вавилонии и Ассирии ремесло превратилось в творчество, а ароматы стали сложными и изысканными. В Египте знания жрецов обогатили мир формулами красоты: «день без ароматов — потерянный день». Иудеи придавали благовониям духовное значение, сравнивая воскурения с молитвой. Греция и Рим, ставшие основой европейской культуры, воспевали ароматы в стихах и описывали их в научных трудах. Рассказать о благовониях всех народов невозможно, поэтому я выбрала цивилизации, оказавшие самое большое влияние на нашу культуру.

Конде Т. С. — Боги, люди, ароматы

М. : КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2025. — 384 с.
ISBN 978-5-389-30202-0

Татьяна Конде — Боги, люди, ароматы — Содержание

  • КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА КНИГА
  • В НАЧАЛЕ БЫЛ ШУМЕР
  • ВАВИЛОНИЯ И АССИРИЯ: КУЛЬТ РОСКОШИ
  • ЕГИПЕТ: ФОРМУЛА КРАСОТЫ
  • ИЗРАИЛЬ И ИУДЕЯ: БЛАГОВОНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
  • ГРЕЦИЯ: РАДОСТЬ ГАРМОНИИ
  • РИМ: МОГУЩЕСТВО И ВЕЛИКОЛЕПИЕ
  • ВИЗАНТИЯ: ЗОЛОТОЙ МОСТ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
  • ПРИМЕЧАНИЯ. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
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Rating 5.0 / 5
Added 28.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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