В течение десяти лет я была членом жюри Международного конкурса «Лучший аромат года». Работая в жюри, я захотела узнать, как возникло это удивительное искусство — парфюмерия? К сожалению, научно-популярные книги не дали ответы на интересующие меня вопросы. Я стала искать информацию в древних текстах: в шумерских поэмах, ассирийских «парфюмерных табличках», египетских папирусах, в Библии, Танахе и Талмуде, в трактатах Плиния Старшего и Гиппократа.

Шумер — первая цивилизация, где появилась профессия «парфюмер». В Вавилонии и Ассирии ремесло превратилось в творчество, а ароматы стали сложными и изысканными. В Египте знания жрецов обогатили мир формулами красоты: «день без ароматов — потерянный день». Иудеи придавали благовониям духовное значение, сравнивая воскурения с молитвой. Греция и Рим, ставшие основой европейской культуры, воспевали ароматы в стихах и описывали их в научных трудах. Рассказать о благовониях всех народов невозможно, поэтому я выбрала цивилизации, оказавшие самое большое влияние на нашу культуру.

Конде Т. С. — Боги, люди, ароматы

М. : КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2025. — 384 с.

ISBN 978-5-389-30202-0

Татьяна Конде — Боги, люди, ароматы — Содержание