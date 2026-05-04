Как известно, методология науки — это система знаний о построении, формах, способах организации научного познания, а также путях установления обоснованности и верифицированности результатов научного исследования. Очевидным является тот факт, что методология любой науки связана с мировоззрением исследователя и реализацией данного мировоззрения в обосновании полученных в ходе научного поиска знаний. Таким образом, базисом научной методологии всегда выступают философские или религиозные идеи, на которых выстраивается научное знание и реализация которых в исследовании позволяет интерпретировать его результаты.

Исходя из сказанного, следует, что в основе методологии православной психологии лежит Священное Писание, творения Святых Отцов православной церкви и учение православной церкви. Все это нашло свое отражение в философии и церковной науке. Особое место здесь принадлежит православной христианской философии и христианской антропологии. Последние и составляют методологическую основу, на которой строятся теории и концепции православной психологии.

Христианская философия есть система, охватывающая все формы духовного бытия человека, его мыслительную деятельность, базирующуюся на христианском мировоззрении. При этом принципиальным выступает то, что христианство, являясь живой и неразложимой целостностью, может предполагать отдельные сферы творчества в своем развитии, выходить за пределы религиозной догматики и образовывать некую автономность. Именно в этом контексте можно рассматривать христианскую философию.

Сергей Кондратьев – Христианская психология: учебное пособие

Серия – «Высшее образование»

Издательство – «Инфра-М»

Москва –2024 г./ 191 с.

ISBN 978-5-16-019210-9 (print)

ISBN 978-5-16-102318-1 (online)

Сергей Кондратьев – Христианская психология: учебное пособие – Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ

Глава 1. Христианская философия и христианская антропология как методологическая основа христианской психологии

Глава 2. Объект и предмет христианской психологии

Душа — научный объект христианской психологии

Психологический состав и феноменология человеческой души

Субъектность человека как научный предмет христианской психологии

Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ II. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Глава 3. Личность в христианской психологии

Понятие личности и ее модальностей в христианской психологии

Амбивалентность душевного в личности современного человека

Феноменология эмпирической личности современного человека

Уровни и формы развития эмпирической личности современного человека

Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ III. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ДУШЕВНЫХ СИЛ ЛИЧНОСТИ

Глава 4. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ

Органы чувств и сенсорная система человека

Восприятие и представление

Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 5. Внимание

Внимание в жизни христианина

Воспитание внимательности

Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 6. Память, мышление, воображение

Память

Разумная часть души: мышление

Воображение и образная сфера

Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 7. Интеллект как ментальный опыт человека

Понятие об интеллекте: структурно-интегративный подход Когнитивный опыт в структуре интеллекта Метакогнитивный опыт в структуре интеллекта Интенциональный опыт в структуре интеллекта Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ IV. ПОБУЖДАЮЩАЯ СТОРОНА ДУШИ

Глава 8. Потребности и мотивы

Потребности Мотивы Мотивированное поведение как характеристика личности Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 9. Воля

Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ V. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА КАК ДУШЕВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КАК ФЕНОМЕНЫ СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Глава 10. Эмоции как природно-детерминированные душевные образования

Глава 11. Чувства как духовно-детерминированные душевные образования

Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ VI. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Глава 12. Личностно-развивающее воспитание в системе образования

Понятие о личностно-развивающем воспитании в свете христианской православной парадигмы

Индивидуальная мораль и индивидуальная нравственность в личностно развивающем воспитании

Диалектика личностно-развивающего воспитания

Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 13. Общепсихологические основы обучения