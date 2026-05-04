Кондратьев - Христианская психология

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Высшее образование (1 book)

Как известно, методология науки — это система знаний о построении, формах, способах организации научного познания, а также путях установления обоснованности и верифицированности результатов научного исследования. Очевидным является тот факт, что методология любой науки связана с мировоззрением исследователя и реализацией данного мировоззрения в обосновании полученных в ходе научного поиска знаний. Таким образом, базисом научной методологии всегда выступают философские или религиозные идеи, на которых выстраивается научное знание и реализация которых в исследовании позволяет интерпретировать его результаты.

Исходя из сказанного, следует, что в основе методологии православной психологии лежит Священное Писание, творения Святых Отцов православной церкви и учение православной церкви. Все это нашло свое отражение в философии и церковной науке. Особое место здесь принадлежит православной христианской философии и христианской антропологии. Последние и составляют методологическую основу, на которой строятся теории и концепции православной психологии.

Христианская философия есть система, охватывающая все формы духовного бытия человека, его мыслительную деятельность, базирующуюся на христианском мировоззрении. При этом принципиальным выступает то, что христианство, являясь живой и неразложимой целостностью, может предполагать отдельные сферы творчества в своем развитии, выходить за пределы религиозной догматики и образовывать некую автономность. Именно в этом контексте можно рассматривать христианскую философию.

Сергей Кондратьев – Христианская психология: учебное пособие

Серия – «Высшее образование»
Издательство – «Инфра-М»
Москва –2024 г./ 191 с.
ISBN 978-5-16-019210-9 (print)
ISBN 978-5-16-102318-1 (online)

Сергей Кондратьев – Христианская психология: учебное пособие – Содержание

  • Предисловие

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ

Глава 1. Христианская философия и христианская антропология как методологическая основа христианской психологии

Глава 2. Объект и предмет христианской психологии

  • Душа — научный объект христианской психологии

  • Психологический состав и феноменология человеческой души

  • Субъектность человека как научный предмет христианской психологии

  • Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ II. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Глава 3. Личность в христианской психологии

  • Понятие личности и ее модальностей в христианской психологии

  • Амбивалентность душевного в личности современного человека

  • Феноменология эмпирической личности современного человека

  • Уровни и формы развития эмпирической личности современного человека

  • Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ III. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ДУШЕВНЫХ СИЛ ЛИЧНОСТИ

Глава 4. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ

  • Органы чувств и сенсорная система человека

  • Восприятие и представление

  • Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 5. Внимание

  • Внимание в жизни христианина

  • Воспитание внимательности

  • Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 6. Память, мышление, воображение

  • Память

  • Разумная часть души: мышление

  • Воображение и образная сфера

  • Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 7. Интеллект как ментальный опыт человека

  1. Понятие об интеллекте: структурно-интегративный подход       

  2. Когнитивный опыт в структуре интеллекта

  3. Метакогнитивный опыт в структуре интеллекта

  4. Интенциональный опыт в структуре интеллекта

  5. Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ IV. ПОБУЖДАЮЩАЯ СТОРОНА ДУШИ

Глава 8. Потребности и мотивы

  1. Потребности

  2. Мотивы

  3. Мотивированное поведение как характеристика личности

  4. Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 9. Воля

  1. Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ V. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА КАК ДУШЕВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КАК ФЕНОМЕНЫ СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Глава 10. Эмоции как природно-детерминированные душевные образования

Глава 11. Чувства как духовно-детерминированные душевные образования

  1. Вопросы и задания для самоподготовки

РАЗДЕЛ VI. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Глава 12. Личностно-развивающее воспитание в системе образования

  • Понятие о личностно-развивающем воспитании в свете христианской православной парадигмы

  • Индивидуальная мораль и индивидуальная нравственность в личностно развивающем воспитании

  • Диалектика личностно-развивающего воспитания

  • Вопросы и задания для самоподготовки

Глава 13. Общепсихологические основы обучения

  • Сущность и структура обучения как формы педагогической и ученической активности

  • Персонифицированное обучение как способ духовно-нравственного и интеллектуального развития личности

  • Вопросы и задания для самоподготовки

  • Основные термины и определения

  • Приложения

  • Список литературы

 

Views 36
Rating 5.0 / 5
Added 04.05.2026
Author brat librarian
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 15 hours ago
Благодарю.

