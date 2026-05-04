Кондратьев - Христианская психология
Как известно, методология науки — это система знаний о построении, формах, способах организации научного познания, а также путях установления обоснованности и верифицированности результатов научного исследования. Очевидным является тот факт, что методология любой науки связана с мировоззрением исследователя и реализацией данного мировоззрения в обосновании полученных в ходе научного поиска знаний. Таким образом, базисом научной методологии всегда выступают философские или религиозные идеи, на которых выстраивается научное знание и реализация которых в исследовании позволяет интерпретировать его результаты.
Исходя из сказанного, следует, что в основе методологии православной психологии лежит Священное Писание, творения Святых Отцов православной церкви и учение православной церкви. Все это нашло свое отражение в философии и церковной науке. Особое место здесь принадлежит православной христианской философии и христианской антропологии. Последние и составляют методологическую основу, на которой строятся теории и концепции православной психологии.
Христианская философия есть система, охватывающая все формы духовного бытия человека, его мыслительную деятельность, базирующуюся на христианском мировоззрении. При этом принципиальным выступает то, что христианство, являясь живой и неразложимой целостностью, может предполагать отдельные сферы творчества в своем развитии, выходить за пределы религиозной догматики и образовывать некую автономность. Именно в этом контексте можно рассматривать христианскую философию.
Сергей Кондратьев – Христианская психология: учебное пособие
Серия – «Высшее образование»
Издательство – «Инфра-М»
Москва –2024 г./ 191 с.
ISBN 978-5-16-019210-9 (print)
ISBN 978-5-16-102318-1 (online)
Сергей Кондратьев – Христианская психология: учебное пособие – Содержание
Предисловие
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Глава 1. Христианская философия и христианская антропология как методологическая основа христианской психологии
Глава 2. Объект и предмет христианской психологии
Душа — научный объект христианской психологии
Психологический состав и феноменология человеческой души
Субъектность человека как научный предмет христианской психологии
Вопросы и задания для самоподготовки
РАЗДЕЛ II. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
Глава 3. Личность в христианской психологии
Понятие личности и ее модальностей в христианской психологии
Амбивалентность душевного в личности современного человека
Феноменология эмпирической личности современного человека
Уровни и формы развития эмпирической личности современного человека
Вопросы и задания для самоподготовки
РАЗДЕЛ III. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ДУШЕВНЫХ СИЛ ЛИЧНОСТИ
Глава 4. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ
Органы чувств и сенсорная система человека
Восприятие и представление
Вопросы и задания для самоподготовки
Глава 5. Внимание
Внимание в жизни христианина
Воспитание внимательности
Вопросы и задания для самоподготовки
Глава 6. Память, мышление, воображение
Память
Разумная часть души: мышление
Воображение и образная сфера
Вопросы и задания для самоподготовки
Глава 7. Интеллект как ментальный опыт человека
Понятие об интеллекте: структурно-интегративный подход
Когнитивный опыт в структуре интеллекта
Метакогнитивный опыт в структуре интеллекта
Интенциональный опыт в структуре интеллекта
Вопросы и задания для самоподготовки
РАЗДЕЛ IV. ПОБУЖДАЮЩАЯ СТОРОНА ДУШИ
Глава 8. Потребности и мотивы
Потребности
Мотивы
Мотивированное поведение как характеристика личности
Вопросы и задания для самоподготовки
Глава 9. Воля
Вопросы и задания для самоподготовки
РАЗДЕЛ V. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА КАК ДУШЕВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КАК ФЕНОМЕНЫ СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Глава 10. Эмоции как природно-детерминированные душевные образования
Глава 11. Чувства как духовно-детерминированные душевные образования
Вопросы и задания для самоподготовки
РАЗДЕЛ VI. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Глава 12. Личностно-развивающее воспитание в системе образования
Понятие о личностно-развивающем воспитании в свете христианской православной парадигмы
Индивидуальная мораль и индивидуальная нравственность в личностно развивающем воспитании
Диалектика личностно-развивающего воспитания
Вопросы и задания для самоподготовки
Глава 13. Общепсихологические основы обучения
Сущность и структура обучения как формы педагогической и ученической активности
Персонифицированное обучение как способ духовно-нравственного и интеллектуального развития личности
Вопросы и задания для самоподготовки
Основные термины и определения
Приложения
Список литературы
Comments (1 comment)