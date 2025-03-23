«В начале было Слово». Что бы ни писали священные книги о том, как все начиналось, вначале, очевидно, было само Начало. У всего есть Начало, Середина и Конец. Возможно, из-за чьей-то неловкой разбивки истории на древность, Средние века и современность, мы теперь постоянно ждем конца, так как середину уже миновали. Как на уровне индивидуальной истории после кризиса середины жизни человек начинает думать о смерти, о конце, даже если надеется прожить очень долго. И даже если новейшие космологические теории опровергнут существование конца вселенной, в нашем восприятии реальность конца всего, Апокалипсиса, опровергнуть невозможно. Апокалипсические ожидания не потеряют своей актуальности никогда. Потому что начало и конец — архетипы — универсальные структуры, стоящие за всем разнообразием явлений материи и духа.

Доктор Майкл Конфорти начал свое скайп-выступление на нашей московской юнгианской конференции с замечания, что материя — это дух, который движется медленно. Это позволяет нам постулировать законы материального мира и изучать его как некий статичный, неизменный, мертвый объект. Проблема дуализма материи и духа, занимавшая человеческий ум тысячелетиями, была решена этим замечанием мгновенно. Гордиев узел разрублен. В X веке теоретические физики с одной стороны и глубинные психологи с другой пытались построить единую модель реальности, с материей и духом на разных концах. Поэтому Карл Густав Юнг дружил с Альбертом Эйнштейном и Вольфгангом Паули, известными физиками. Погружаясь в микромир, физика все яснее сталкивалась с зависимостью наблюдений от наблюдателя. Паули видел в теории архетипов ключ к обоим мирам — психике и природе, которую эта психика познает. Поэтому он верил, что физикам надо изучать глубинную психологию, и успех их научных проектов зависит от успешности их личного анализа с психоаналитиком. В более поздних трудах Юнг считал архетипы элементами единой психоидной реальности — единственной подлинной реальности, где физика и психология празднуют священный брак.

Майкл Конфорти - Пересекая порог - Архетип начала в психоанализе

М., СПб.: Добросвет, Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 160 с.

ISBN 978-57913-0126-0־

Майкл Конфорти - Пересекая порог - Содержание