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Конфорти - Пересекая порог - Архетип начала в психоанализе

Майкл Конфорти - Пересекая порог - Архетип начала в психоанализе
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

«В начале было Слово». Что бы ни писали священные книги о том, как все начиналось, вначале, очевидно, было само Начало. У всего есть Начало, Середина и Конец. Возможно, из-за чьей-то неловкой разбивки истории на древность, Средние века и современность, мы теперь постоянно ждем конца, так как середину уже миновали. Как на уровне индивидуальной истории после кризиса середины жизни человек начинает думать о смерти, о конце, даже если надеется прожить очень долго. И даже если новейшие космологические теории опровергнут существование конца вселенной, в нашем восприятии реальность конца всего, Апокалипсиса, опровергнуть невозможно. Апокалипсические ожидания не потеряют своей актуальности никогда. Потому что начало и конец — архетипы — универсальные структуры, стоящие за всем разнообразием явлений материи и духа.

Доктор Майкл Конфорти начал свое скайп-выступление на нашей московской юнгианской конференции с замечания, что материя — это дух, который движется медленно. Это позволяет нам постулировать законы материального мира и изучать его как некий статичный, неизменный, мертвый объект. Проблема дуализма материи и духа, занимавшая человеческий ум тысячелетиями, была решена этим замечанием мгновенно. Гордиев узел разрублен. В X веке теоретические физики с одной стороны и глубинные психологи с другой пытались построить единую модель реальности, с материей и духом на разных концах. Поэтому Карл Густав Юнг дружил с Альбертом Эйнштейном и Вольфгангом Паули, известными физиками. Погружаясь в микромир, физика все яснее сталкивалась с зависимостью наблюдений от наблюдателя. Паули видел в теории архетипов ключ к обоим мирам — психике и природе, которую эта психика познает. Поэтому он верил, что физикам надо изучать глубинную психологию, и успех их научных проектов зависит от успешности их личного анализа с психоаналитиком. В более поздних трудах Юнг считал архетипы элементами единой психоидной реальности — единственной подлинной реальности, где физика и психология празднуют священный брак.

Майкл Конфорти - Пересекая порог - Архетип начала в психоанализе

М., СПб.: Добросвет, Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 160 с.

ISBN 978-57913-0126-0־

Майкл Конфорти - Пересекая порог - Содержание

  • Предисловие редактора. «Начать с Начала» (Лев Хегай)

  • Предисловие к изданию на русском языке

  • Предисловие Роберта Лэнгса

  • Введение. Начальные условия

  • Глава 1. Архетипические образы целительства и терапевтический процесс

  • Глава 2. Архетипическая динамика аналитического сеттинга и ее значение для первичного интервью

  • Глава 3. Параллели между взаимодействием матери и младенца и аналитическими отношениями

  • Глава 4. Связь между ассоциациативным тестом Юнга, теорией комплексов и производными коммуникациями

  • Глава 5. Первичное интервью Юнга

  • Глава 6. Пример случая детского анализа. Реакция пациента на разрыв терапевтических отношений

  • Глава 7 Первичное интервью: исследование пациентки с иммунодефицитом и ее отношение к выбору терапевтического сеттинга

  • Глава 8. Морфогенетическая динамика в аналитических отношениях

  • Заключение

  • Приложение. Хаотические аттракторы терапевтических систем

  • Литература

  • Примечания

Views 698
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2025
Author Blazen
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