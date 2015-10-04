Конгресс благовестников СНГ - Дело Благовестника
Всякий раз, когда я говорю о Церкви, мысленно представляю себе птицу, которая имеет два крыла. Они ей необходимы для того, чтобы свободно парить в воздухе.
Если мы представим себе Церковь в виде птицы, то, скажем, с одной стороны, каждая Церковь должна иметь правильное вероучение - это одно крыло.
Не менее важным для Церкви является и то, что в ней должны сохраняться правильные взаимоотношения между людьми. Нет необходимости говорить о истинности вероучения.
Мы это все хорошо понимаем, но есть острая необходимость говорить о том, что многие наши церкви, к большому сожалению, не научены сохранять с людьми правильные взаимоотношения.
Конгресс благовестников СНГ - Дело Благовестника
ВОЗРОЖДЕНИЕ МОСКВА 2002,
Христианский центр «Возрождение» ЕХБ
ISBN 5-7454-0722-0
Конгресс благовестников СНГ - Дело Благовестника - Содержание
Предисловие
О Конгрессе
Завет благовестника
Иисус сказал • В. Гамм
Портрет благовестника • Р. Маршалл
Библия и благовестник • Г. Сергиенко
Суть Евангелия • Д. Эверт .
Что побуждает нас к благовестию • Б. Ким
Святой Дух и благовестие • В. Рягузов
О Конгрессе
Завет благовестника
Иисус сказал • В. Гамм
Портрет благовестника • Р. Маршалл
Библия и благовестник • Г. Сергиенко
Суть Евангелия • Д. Эверт .
Что побуждает нас к благовестию • Б. Ким
Святой Дух и благовестие • В. Рягузов
Благовестник остается верным Христу во враждебном мире • С. Дагер
Призвание и подготовка благовестников • А. Мелъничук
Призвание и подготовка благовестников • А. Мелъничук
Успех проповеди благовестника, или Почему Бог благословил служение Б. Грэма • Р. Маршалл
Благовестник - руководитель и слуга • В. Гамм
Доколе Он придет • Г Комендант
Благовестник - руководитель и слуга • В. Гамм
Доколе Он придет • Г Комендант
Использование современных методов благовестил, не изменяя Евангелия • Р. Маршалл
Женщины и благовестие • Ш. Досова
Женщины и благовестие • Ш. Досова
Восток - Запад. Чему можем мы научиться друг у друга в благовестии? • Б. Конард
Подготовка призывной проповеди • Г. Сергиенко
Благовестие в группах по интересам • Л. Аллисон
Искушения благовестника • С. Дагер
Проповедь Евангелия в XXI веке • В. Гамм
Личное благовестие • А. Долганов
Город и благовестие • Л. Аллисон
Благовествующая церковь • А. Кузнецов
Христианство и общество • Г. Сергиенко
Благовестие среди молодежи • Р. Маршалл
Телевидение в благовестии • X. Хаукка
Подготовка призывной проповеди • Г. Сергиенко
Благовестие в группах по интересам • Л. Аллисон
Искушения благовестника • С. Дагер
Проповедь Евангелия в XXI веке • В. Гамм
Личное благовестие • А. Долганов
Город и благовестие • Л. Аллисон
Благовествующая церковь • А. Кузнецов
Христианство и общество • Г. Сергиенко
Благовестие среди молодежи • Р. Маршалл
Телевидение в благовестии • X. Хаукка
Как вернуть желание благовествовать в «угасающую» церковь • Р. Волошин
Как благовестнику расширить свой кругозор • Г. Родов
Как благовестнику расширить свой кругозор • Г. Родов
Конгресс благовестников СНГ - Дело Благовестника - Спасение наше от греха и вытекающих последствий зиждется исключительно на богочеловечности Господа Иисуса Христа
«Он истинно Спаситель мира» (Ин 4:42).
Христианская наша жизнь направляется неизменным Словом Господа Иисуса Христа, увековеченным на страницах Священного Писания.
«Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим 3:16).
Исповедующие Иисуса Христа внимают Слову Христа и стараются непритворно жить по нему.
«Слово Христово да вселяется в вас обильно» (Кол 3:16).
Слово Христа обладает той же силой в век киберкультуры и киберкоммуни-кации, как и во времена восковых дощечек, гусиного пера и пергамента.
• Слово Христа авторитетно.
• Слово Христа неизменно.
• Слово Христа актуально.
• Слово Христа верно.
• Слово Христа - жизнь дающее.
Эти утверждения настолько понятны, что не нуждаются ни в каком обсуждении.
Пример. Цицерон, древнеримский оратор и философ (106-48 до н. э.), сказал: «Величайшее из достоинств оратора - не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно».
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