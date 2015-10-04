Всякий раз, когда я говорю о Церкви, мысленно представляю себе птицу, которая имеет два крыла. Они ей необходимы для того, чтобы свободно парить в воздухе.

Если мы представим себе Церковь в виде птицы, то, скажем, с одной стороны, каждая Церковь должна иметь правильное вероучение - это одно крыло.

Не менее важным для Церкви является и то, что в ней должны сохраняться правильные взаимоотношения между людьми. Нет необходимости говорить о истинности вероучения.

Мы это все хорошо понимаем, но есть острая необходимость говорить о том, что многие наши церкви, к большому сожалению, не научены сохранять с людьми правильные взаимоотношения.

Конгресс благовестников СНГ - Дело Благовестника

ВОЗРОЖДЕНИЕ МОСКВА 2002,

Христианский центр «Возрождение» ЕХБ

ISBN 5-7454-0722-0

Конгресс благовестников СНГ - Дело Благовестника - Содержание

Предисловие

О Конгрессе

Завет благовестника

Иисус сказал • В. Гамм

Портрет благовестника • Р. Маршалл

Библия и благовестник • Г. Сергиенко

Суть Евангелия • Д. Эверт .

Что побуждает нас к благовестию • Б. Ким

Святой Дух и благовестие • В. Рягузов

Благовестник остается верным Христу во враждебном мире • С. Дагер

Призвание и подготовка благовестников • А. Мелъничук

Успех проповеди благовестника, или Почему Бог благословил служение Б. Грэма • Р. Маршалл

Благовестник - руководитель и слуга • В. Гамм

Доколе Он придет • Г Комендант

Использование современных методов благовестил, не изменяя Евангелия • Р. Маршалл

Женщины и благовестие • Ш. Досова

Восток - Запад. Чему можем мы научиться друг у друга в благовестии? • Б. Конард

Подготовка призывной проповеди • Г. Сергиенко

Благовестие в группах по интересам • Л. Аллисон

Искушения благовестника • С. Дагер

Проповедь Евангелия в XXI веке • В. Гамм

Личное благовестие • А. Долганов

Город и благовестие • Л. Аллисон

Благовествующая церковь • А. Кузнецов

Христианство и общество • Г. Сергиенко

Благовестие среди молодежи • Р. Маршалл

Телевидение в благовестии • X. Хаукка

Как вернуть желание благовествовать в «угасающую» церковь • Р. Волошин

Как благовестнику расширить свой кругозор • Г. Родов

Конгресс благовестников СНГ - Дело Благовестника - Спасение наше от греха и вытекающих последствий зиждется исключительно на богочеловечности Господа Иисуса Христа



«Он истинно Спаситель мира» (Ин 4:42).



Христианская наша жизнь направляется неизменным Словом Господа Иисуса Христа, увековеченным на страницах Священного Писания.

«Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим 3:16).

Исповедующие Иисуса Христа внимают Слову Христа и стараются непритворно жить по нему.



«Слово Христово да вселяется в вас обильно» (Кол 3:16).



Слово Христа обладает той же силой в век киберкультуры и киберкоммуни-кации, как и во времена восковых дощечек, гусиного пера и пергамента.

• Слово Христа авторитетно.

• Слово Христа неизменно.

• Слово Христа актуально.

• Слово Христа верно.

• Слово Христа - жизнь дающее.



Эти утверждения настолько понятны, что не нуждаются ни в каком обсуждении.

Пример. Цицерон, древнеримский оратор и философ (106-48 до н. э.), сказал: «Величайшее из достоинств оратора - не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно».