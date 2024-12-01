Моя жизнь – удивительная история о непостижимой Божьей благодати. Вспоминая о том, в какую пропасть я упал и сколько бед на себя навлёк, я лишний раз убеждаюсь: чудо, что я вообще остался жив!

День за днём, месяц за месяцем, год за годом я всё глубже погружался в пучину наркомании и алкоголизма. Я отчаянно искал истину, смысл своей жизни, ответ на вопрос: зачем я родился? Но результаты поисков не принесли мне удовлетворения. Ничто не могло заполнить мою внутреннюю пустоту до тех пор, пока один отважный двенадцатилетний мальчик не поделился со мной истиной. Это случилось в 1975 году. Благодаря этому мальчугану я встретил живого Христа, и моя жизнь изменилась навсегда.

Если и вы ищете смысл своей жизни, если тоже задаётесь вопросом, зачем вы родились, или всеми силами пытаетесь заполнить внутреннюю пустоту, то продолжайте читать эту книгу дальше. Я расскажу вам историю своей жизни, в которой были наркотики, алкоголизм и оккультизм, но в самый мрачный час моей жизни меня спасла Божья любовь и благодать.

Это история о надежде – вечной надежде. Такую же надежду сможете обрести и вы.

Детские годы

У меня было почти такое же детство, как и у многих других детей, родившихся в 1950–1960-х годах. Я родился в Южной Калифорнии в городе Лонг-Бич, меня воспитывали, как и всех нормальных детей в нормальных семьях. Я занимался спортом, особенно увлекался бейсболом.

Когда я перешёл в среднюю школу, моя жизнь покатилась под откос. Сначала я стал курить сигареты вместе с другими детьми, поскольку думал, что это выглядит круто. Потом начал пить, поскольку думал, что это тоже круто. Помню, я поднимался утром, пил алкоголь и пьяным отправлялся в школу. Мне тогда было всего тринадцать лет. Помню и то, как приходил в школу в тяжёлом похмелье, и такое состояние стало для меня в подростковом возрасте вполне обычным явлением.

Со временем я стал пить ещё больше и занимался тем, что казалось мне классным, но оказалось столь пагубным.

Когда-то я был весьма неплохим бейсболистом. У меня, как и у многих детей моего возраста, была мечта стать профессиональным игроком. Поэтому, перейдя в десятый класс, я стал играть в бейсбол со старшеклассниками. Когда меня приняли в команду, я побрился наголо, что и требовалось в те годы от всех членов школьной бейсбольной команды.

Бейлесс Конли - Надежда есть всегда - Моя история искупления и преображения

Москва: «Медиа-Мир», 2018. – 52 с.

Бейлесс Конли - Надежда есть всегда – Содержание