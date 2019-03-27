Миссия в городе - Конн Харви - Ортиз Мануэль

Конн Харви - Ортиз Мануэль - Миссия в городе
Размышляя об истории написания этой книги, вспоминаю слова Харви Конна о том, как ему хотелось написать руководство для студентов, готовящих себя к служению в городах, для пасторов и проповедников, пытающихся разобраться в особенностях городской культуры, для миссионеров, открывающих новые церкви в городах Америки и по всему миру, а также для учителей, решивших посвятить себя непопулярному поприщу преподавания городского служения в христианских учебных заведениях. Когда он предложил мне поработать над этим проектом вместе, я обрадовался и в то же время стал переживать о том, смогу ли оправдать его ожидания. Мы много приложили усилий для того, чтобы прийти к общему пониманию задач и целей книги, и я с готовностью отказался как от свободного времени, так от каких-либо притязаний на собственный стиль письма, понимая, что мне дается прекрасная возможность поработать с опытным автором.
Харви был тяжело болен, и последние главы ему давались очень нелегко, а потом он и вовсе не мог продолжать. Во время последних наших бесед его все время терзала мысль о том, что он подвел своих читателей, что многого не дописал. Мы обнялись и поцеловались, чувствуя приближение его смерти. 28 августа 1999 года он ушел к Господу.
Мануэль Ортиз
Конн Харви M. и Ортиз Мануэль - Миссия в городе
Пер. с англ. М. Завалова
Черкассы: Коллоквиум, 2019 - 629 с.
ISBN 978-966-8957-69-7
Конн Харви M. и Ортиз Мануэль - Миссия в городе - Содержание
- Предисловие
- Введение
- Как читать эту книгу
- Что нам нужно знать о городе. Лима
- Городские проблемы сегодня
- Что нам необходимо понять?
Часть первая • Город в истории
- 1. От настоящего к прошлому
- 2. Индустриальная эпоха
- 3. Четвертая великая волна урбанизации
Часть вторая • Город в Библии
- 4. Бог и город в Ветхом Завете
- 5. Искушение и испытание, обетование и исполнение
- 6. Иисус, Дух и церковь
- 7. Новый Господь, новый народ, новый мир
Часть третья • Как устроен город
- 8. Место, процесс и неверные образы
- 9. Религия в городе
- 10. Город как власть
- 11. Город как центр
- 12. Постоянство города и перемены в нем
- 13. Отношение церкви к городу
Часть четвертая • Инструменты для оценки роста городской церкви
- 14. Общественные науки и миссия
- 15. Этнографические исследования и миссия
- 16. Демографическое исследование и миссия
Часть пятая - Знаки царства Божия в городе
- 17. Миссия к народам в городах
- 18. Шалом и преобразование общества
- 19. Духовная битва в городе
Часть шестая • Руководство и ученичество в городской церкви
- 20. Руководство в городском контексте
- 21. Отбор кандидатов для служения в городах
- 22. Программа подготовки городских руководителей
- 23. Наставничество в процессе подготовки руководителя
- 24. Подготовка мирян к городскому служению
Библиография
Предметно-именной указатель
Библейский указатель
Конн Харви M. и Ортиз Мануэль - Миссия в городе - Как читать эту книгу
Мы позаботились о том, чтобы читатель данной книги, который изучит ее с первой главы до последней, мог получить всестороннее представление о служении в городах. Но можно пользоваться ей и как справочником; каждый ее раздел можно изучать отдельно от других.
Первые три раздела закладывают основы для всего последующего. В первой части описывается развитие городов и изменение демографии в рамках всемирной истории. Мы стремились представить как можно более полную картину. Этот исторический анализ даст нужную перспективу и позволит новыми глазами посмотреть на то, что Господь делает в нашем мире. Он позволит выявить некоторые проблемы и возможности, которые недостаточно полно освещены в программах миссий.
Второй раздел посвящен заботе Бога о городах, как она представлена в библейской истории. Читатель сможет сопоставить сегодняшний мир с миром Ветхого и Нового Завета. На самом деле проблемы человечества и пути их решения изменились очень мало. Следует применять библейские стратегии в современном обществе, если мы хотим, чтобы сюда пришло царство Божие.
Третий раздел - «Как устроен город» - учит нас понимать городскую жизнь и давать ей определения. Тут много будет сказано о роли социологии. Как приложить богословие к исторической реальности, к тому, где и как живут люди? Устройство города может показаться слишком сложным, этот раздел поможет служителю сражаться с разными проблемами городской жизни по-христиански.
Четвертая часть опирается на представленные ранее основы и посвящена практическим навыкам. Мы хотели там подчеркнуть значение общественных наук. В начале 1970-х Дональд Мак-Гавран и Ч. Питер Вагнер из Школы развития церкви в Фуллеровской богословской семинарии начали применять идеи и методы общественных наук в деле насаждения церквей и заботы об их росте. Их ценные подходы нередко критиковали как чересчур секулярные и недостаточно христианские. Мы снова и снова, в учебных аудиториях и на других площадках, призывали христиан обращаться к общественным наукам для осуществления миссии. В данном разделе мы объясним читателю, почему любой работе миссии должно предшествовать глубокое изучение местных условий. Труд переводчиков Библии с начала XX века показывает нам пример того, как сведения и идеи антропологии или социологии помогают нам лучше понять другие культуры и сообщества, чтобы нести благую весть тем народам, которые еще о ней не слышали.
Пятый раздел посвящен христианскому развитию сообщества бедных. Церковь должна помнить о том, что она призвана заботиться о бедных. Господь Иисус велел своему телу быть в этом мире тем, чем является он сам. Служение милосердия не есть нечто факультативное, им должны заниматься все христиане; оно отражает Божию заботу о жизни и о тех, кто носит его образ (1 Кор. 12, 21-26).
Многое зависит от подготовки руководителей, чему будет посвящен последний раздел. Он наиболее важен из всех, потому что любого рода служения, описанные ранее, целиком и полностью опираются на библейское руководство. Город не увидит действенного служения царства, если руководители не будут проповедовать и не жить в соответствии с волей Божией. Упрощенный подход должен быть отвергнут, социология без библейского богословия не достигнет цели. Оправдание без справедливости не станет солью Божией, которая хранит его мир.
2019-03-24
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