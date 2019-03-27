Миссия в городе - Конн Харви - Ортиз Мануэль

Размышляя об истории написания этой книги, вспоминаю слова Харви Конна о том, как ему хотелось написать руководство для студентов, готовящих себя к служению в городах, для пасторов и проповедников, пытающихся разобраться в особенностях городской культуры, для миссионеров, открывающих новые церкви в городах Америки и по всему миру, а также для учителей, решивших посвятить себя непопулярному поприщу преподавания городского служения в христианских учебных заведениях. Когда он предложил мне поработать над этим проектом вместе, я обрадовался и в то же время стал переживать о том, смогу ли оправдать его ожидания. Мы много приложили усилий для того, чтобы прийти к общему пониманию задач и целей книги, и я с готовностью отказался как от свободного времени, так от каких-либо притязаний на собственный стиль письма, понимая, что мне дается прекрасная возможность поработать с опытным автором.

Харви был тяжело болен, и последние главы ему давались очень нелегко, а потом он и вовсе не мог продолжать. Во время последних наших бесед его все время терзала мысль о том, что он подвел своих читателей, что многого не дописал. Мы обнялись и поцеловались, чувствуя приближение его смерти. 28 августа 1999 года он ушел к Господу.

Мануэль Ортиз