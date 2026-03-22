Перед нами иллюстрация, воспроизведенная в книге, название которой звучит так: «Жид! Документальная история антисемитизма в Америке» («Kike! A Documentary History of Anti-Semitism in America»). Эти рисунки впервые были опубликованы в книге «Подлинник мистера Джекобса» («The Original of Mr. Jakobs»), автор которой скрылся под именем «Аnоn», «Неизвестный».На страницах книги представлены в виде таблицы выполненные пером девять небольших рисунков, изображающих различные части тела человека.

Таблица называется «Как мы можем их опознать?», а в ее описании сказано следующее: «Рис. 1. Беспокойные подозрительные глаза. Рис. 2. Кривой нос и ноздри. Рис. 3. Большие уши неправильной формы, как у летучей мыши. Рис. 4. Толстые губы, острые крысиные зубы. Рис. 5. Круглые колени. Рис. 6. Низкие брови. Рис. 7. Длинные, влажные пальцы. Рис. 8. Плоская ступня. Рис. 9. Отталкивающий вид сзади».

Второй рисунок представляет собой классический еврейский нос в профиль; на четвертом рисунке изображены крысиные зубки между мясистыми губами; седьмой рисунок больше похож на клешню, чем на человеческую кисть; на девятом рисунке изображен затылок неприятного субъекта с большими ушами и волосатой шеей. Завершая описание таблицы, следует заметить, что нацистский взгляд на еврейскую анатомию был существенно более тонким и наукообразным.

Однако расовая теория нацистов возникла на полвека позже, и ее создатели принадлежали к наиболее цивилизованной европейской нации, не чета отста-лым американцам. Впрочем, хотя нацисты и могли воспользоваться европейскими и американскими разработками XIX века, корни этой теории лежат гораздо глубже; исследовать их появление и развитие — одна из задач этой книги.

Мелвин Коннер – Еврей телесный

Перевод с английского Е. Левина

Издательство – «Книжники», «Текст» – 353 с.

Москва – 2012 г.

