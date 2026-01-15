Коннер - Голоса гностицизма

Независимо от того, интересуемся ли мы древними гностиками как источником духовного вдохновения или просто как увлекательным историческим явлением, мы всё же должны признать, что существует единственный источник всех наших знаний о них, и это наука. Несмотря на то, что академическую науку часто критикуют за её заботу о мелочах и непреклонность догм, она предоставляет нам единственную полезную информацию о гностицизме как о самой религии, связанной с особым видом знаний, которые имеют совершенно иной источник и применение, чем те, которые создаются в университетах. Парадоксально, но если мы желаем понять мировоззрение этих групп гностиков, кто сосредоточен на мистических практиках, божественном откровении, великих метафизических прозрениях и толкует Священное Писание таким образом, который идёт вразрез с принципами ортодоксии, то наша лучшая возможность начать с совершенно нового способа мышления, которое подчёркивает рассудительность, критическую методологию, диалектику, экспертную оценку и полное официальное обращение к используемой литературе. Неграмотный египетский крестьянин Мухаммед Али аль-Самман обнаружил тайник с кодексами Наг-Хаммади в декабре 1945 года. Но именно учёные признали их значимость, восстановили и сохранили страницы, переписали и перевели тексты и в результате длительных исследований и дискуссий раскрыли их значение и происхождение.

Конечно, научные публикации и статьи нужны не каждому. Как писатель на тему гностицизма, я считаю своей обязанностью стоять на полпути между академиком и искателем, сообщая результаты исследований, но используя при этом любую духовную интуицию, которую я имею, чтобы дать читателю достоверный отчёт об этих древних еретиках, одновременно углубляя историю личным смыслом. Я бы предположил, что Мигель Коннер видит себя в аналогичной роли, выступая в качестве проводника, чтобы вызвать прорыв в сознании в академическом сообществе, чтобы те вышли из стагнации.

Многие из учёных в этом томе могут напрямую обратиться к широкому читателю, чтобы засвидетельствовать своё присутствие в списках бестселлеров. Остальные – это те специалисты, которые тщательно изучают выбранные ими области знаний. Свидетельством ненавязчивого мастерства Мигеля Коннера как интервьюера и его глубокого знания гностицизма является то, что и специалисты, и популяризаторы, и те, кто одновременно выполняют обе задачи (возможно, большинство в этой книге) говорят в этих интервью ясным и доступным читателю языком.

Мигель Коннер – Голоса гностицизма

М.: Касталия, 2021. – 300 с.

ISBN 978-5-521-16344-1

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