Коннер - Толкование символов и прообразов
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга Кевина Дж. Коннера «Толкование символов и прообразов» представляет собой фундаментальное учебное пособие по библейской герменевтике, посвященное изучению языка иносказаний, заложенного в Священном Писании. Автор ставит задачу вооружить исследователя Библии четкой методологией, позволяющей отличить произвольную аллегорию от глубокого, заложенного самим Богом прообраза. Основная идея произведения заключается в том, что Библия обладает внутренним кодом, где исторические личности, события и предметы Ветхого Завета служат «тенями» или «эскизами», которые находят свое совершенное и полное воплощение в Личности и деле Иисуса Христа в Новом Завете.

Содержательная часть книги детально классифицирует различные виды библейской образности: от прообразов-людей (как Адам или Мелхиседек) до прообразов-событий (как Исход) и вещественных символов (как металлы, цвета или числа). Коннер последовательно разбирает правила интерпретации, настаивая на том, что символ всегда должен иметь основание в буквальном тексте и подтверждаться общим контекстом Писания. Автор уделяет значительное внимание числовой символике и значению металлов в устройстве Скинии, показывая, как медь говорит о суде, а золото — о божественной природе. В книге глубоко исследуется структура библейского откровения, превращая изучение сухих перечней законов и генеалогий в захватывающее открытие Божьего замысла спасения.

Текст написан в строгом, дидактическом и энциклопедичном стиле, что делает его незаменимым настольным справочником для проповедников и студентов теологии. Кевин Коннер мастерски соединяет академическую точность с духовным прозрением, превращая герменевтику из абстрактной дисциплины в практический инструмент познания Бога. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет видеть Библию как единое целое, где Ветхий Завет раскрывается в Новом, а Новый Завет скрыт в Ветхом. Это чтение помогает осознать многогранность Божьего Слова и научиться видеть «чудеса от закона Его» через призму вечных истин.

Кевин Дж. Коннер - Толкование символов и прообразов

2-е изд.

К., Варух, 2013 - 144 с.

ISBN 978-966-7023-72-9

Кевин Дж. Коннер - Толкование символов и прообразов - Содержание

Признательность

Предисловие

Рекомендации

Предметный указатель сокращений в названиях книг Библии

Содержание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Символический принцип

  • Глава первая. Язык символов

  • Глава вторая. Символические объекты

  • Глава третья. Символические существа

  • Глава четвертая. Символические действия

  • Глава пятая. Символические числа

  • Глава шестая. Символические имена

  • Глава седьмая. Символические цвета

  • Глава восьмая. Символические направления

  • Глава девятая. Символические места

  • Глава десятая. Символы в скинии Моисея

  • Глава одиннадцатая. Символы в книге Откровение

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ Принцип прообразов

  • Глава двенадцатая. Язык прообразов

  • Глава тринадцатая. Христо-центрический принцип

  • Глава четырнадцатая. Люди как прообразы

  • Глава пятнадцатая. Должности как прообразы

  • Глава шестнадцатая. Учреждения как прообразы

  • Глава семнадцатая. События как прообразы

  • Глава восемнадцатая. Алфавитный перечень символов и прообразов

  • Список рекомендуемой литературы

Views 31
Added 25.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

Related Books

All Books