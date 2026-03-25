Коннер - Толкование символов и прообразов

Книга Кевина Дж. Коннера «Толкование символов и прообразов» представляет собой фундаментальное учебное пособие по библейской герменевтике, посвященное изучению языка иносказаний, заложенного в Священном Писании. Автор ставит задачу вооружить исследователя Библии четкой методологией, позволяющей отличить произвольную аллегорию от глубокого, заложенного самим Богом прообраза. Основная идея произведения заключается в том, что Библия обладает внутренним кодом, где исторические личности, события и предметы Ветхого Завета служат «тенями» или «эскизами», которые находят свое совершенное и полное воплощение в Личности и деле Иисуса Христа в Новом Завете.

Содержательная часть книги детально классифицирует различные виды библейской образности: от прообразов-людей (как Адам или Мелхиседек) до прообразов-событий (как Исход) и вещественных символов (как металлы, цвета или числа). Коннер последовательно разбирает правила интерпретации, настаивая на том, что символ всегда должен иметь основание в буквальном тексте и подтверждаться общим контекстом Писания. Автор уделяет значительное внимание числовой символике и значению металлов в устройстве Скинии, показывая, как медь говорит о суде, а золото — о божественной природе. В книге глубоко исследуется структура библейского откровения, превращая изучение сухих перечней законов и генеалогий в захватывающее открытие Божьего замысла спасения.

Текст написан в строгом, дидактическом и энциклопедичном стиле, что делает его незаменимым настольным справочником для проповедников и студентов теологии. Кевин Коннер мастерски соединяет академическую точность с духовным прозрением, превращая герменевтику из абстрактной дисциплины в практический инструмент познания Бога. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет видеть Библию как единое целое, где Ветхий Завет раскрывается в Новом, а Новый Завет скрыт в Ветхом. Это чтение помогает осознать многогранность Божьего Слова и научиться видеть «чудеса от закона Его» через призму вечных истин.

Кевин Дж. Коннер - Толкование символов и прообразов

2-е изд.

К., Варух, 2013 - 144 с.

ISBN 978-966-7023-72-9

Кевин Дж. Коннер - Толкование символов и прообразов - Содержание

Признательность

Предисловие

Рекомендации

Предметный указатель сокращений в названиях книг Библии

Содержание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Символический принцип

Глава первая. Язык символов

Глава вторая. Символические объекты

Глава третья. Символические существа

Глава четвертая. Символические действия

Глава пятая. Символические числа

Глава шестая. Символические имена

Глава седьмая. Символические цвета

Глава восьмая. Символические направления

Глава девятая. Символические места

Глава десятая. Символы в скинии Моисея

Глава одиннадцатая. Символы в книге Откровение

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ Принцип прообразов