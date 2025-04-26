Увы! Это история деградации: деградации государственных институтов, деградации системы международных отношений и мировых институтов, деградации общества, деградации некогда позитивной личности, которая волею судеб и невидимых кукловодов оказалась в ситуации, когда на ее плечи взвалилась колоссальная ответственность, несоизмеримая с компетентностью и готовностью. Это история артиста, который был призван дарить людям радость, но выбрал иной путь, сопряженный с горем, произволом, беззаконием. Это история лицедея, решившего сыграть роль политика, причем сыграть дважды – на экране и 3 вживую. Это история маленького человека, поверившего в свою избранность и в свое величие, в свою гениальность и богоизбранность. История разрушителя, но не созидателя. Я долго старался убеждать себя, что в любом политике можно найти нечто позитивное, то, что может перечеркнуть все его ошибки и преступления. Я старался найти это нечто в Зеленском. Я убеждал себя: «Это же человек, который возглавил страну в самое сложное для нее время». И тут же внутренний голос отвечал: «Но он сделал все для того, чтобы приход тяжелых времен стал необратимым». Я говорил внутреннему голосу: «Но ведь Зеленский пытался преобразить страну!». И внутренний голос отвечал: «Он нарушил все данные обещания. Он оказался патологическим вруном и популистом. И его «преображение страны» привело к полному разрушению экономики, Конституции, сложившихся порядков». Я не нашел контраргументов, которые могли бы служить ему оправданием. Маленький (166 см роста) худощавый мужчина с характерным хриплым баритоном, жестким и взрывным характером, холерическим темпераментом и лукавым взглядом. Из-за перепадов настроения, частой заторможенности речи и реакций, а также оловянного взгляда (а иногда – наоборот: слишком активной жестикуляции, подвижности, мимики) Зеленский обвиняется оппонентами и недоброжелателями в потреблении наркотических веществ. Но его политические партнеры смотрят на подобные странности сквозь пальцы. Зеленский привык веселить людей, создал бизнес, 4 основанный на юморе и сатире, а затем пришел в политику. В серьезную политику – став шестым президентом независимой Украины. Он первым из президентов показал: в Украине не существует рамок закона – его «хочу» доминирует над «можно». И если есть потребность в некоем шаге или действии, он готов ломать рамки законов, переступать через Конституцию, через здравый смысл, логику и договоренности. Существует только его безграничная воля.

Константин Бондаренко - Джокер

Настоящая политическая биография Владимира Зеленского

2024 год 648стр

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