Конверский - Логика

Category Philosophy

Учебник «Логика» Анатолия Конверского представляет собой фундаментальное руководство, которое последовательно вводит читателя в мир классического и современного логического анализа. Автор мастерски сочетает традиционную аристотелевскую логику с элементами математической (символической) логики, уделяя основное внимание трем формам мышления: понятию, суждению и умозаключению. Книга учит не просто заучивать правила, а глубоко понимать структуру мысли, что позволяет выявлять скрытые ошибки в рассуждениях и эффективно формализовать тексты на естественном языке.

Особое внимание в работе уделено теории аргументации, доказательствам и опровержениям, что делает учебник незаменимым для юристов, философов и всех, кто стремится к точности в дискуссиях. Конверский детально разбирает логические законы и правила построения силлогизмов, сопровождая теорию множеством практических примеров. Благодаря строгому академическому стилю и четкой структуре, книга помогает сформировать культуру критического мышления и навыки построения безупречно последовательных логических выводов.

Конверский А.Е. – Логика

М.: Издательство Московского университета, 2014. — 336 с. — (Библиотека факультета политологии МГУ).

ISBN 978-5-19-010909-2

Конверский А.Е. – Логика – Содержание

Введение

  • Глава первая. ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ

  • Глава вторая. МЫШЛЕНИЕ И ЯЗЫК

  • Глава третья. ФОРМАЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ЛОГИКИ

  • Глава четвертая. СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫРАЖЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

  • Глава пятая. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИМЕН

  • Глава шестая. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЛОГИКЕ

  • Глава седьмая. ИСТОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЛОГИКИ КАК НАУКИ

  • Глава восьмая. ПОНЯТИЕ

  • Глава девятая. СУЖДЕНИЕ

  • Глава десятая. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • Глава одиннадцатая. АРГУМЕНТАЦИЯ

Литература

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

