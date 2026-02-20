Конверский - Логика

Учебник «Логика» Анатолия Конверского представляет собой фундаментальное руководство, которое последовательно вводит читателя в мир классического и современного логического анализа. Автор мастерски сочетает традиционную аристотелевскую логику с элементами математической (символической) логики, уделяя основное внимание трем формам мышления: понятию, суждению и умозаключению. Книга учит не просто заучивать правила, а глубоко понимать структуру мысли, что позволяет выявлять скрытые ошибки в рассуждениях и эффективно формализовать тексты на естественном языке.

Особое внимание в работе уделено теории аргументации, доказательствам и опровержениям, что делает учебник незаменимым для юристов, философов и всех, кто стремится к точности в дискуссиях. Конверский детально разбирает логические законы и правила построения силлогизмов, сопровождая теорию множеством практических примеров. Благодаря строгому академическому стилю и четкой структуре, книга помогает сформировать культуру критического мышления и навыки построения безупречно последовательных логических выводов.

Конверский А.Е. – Логика

М.: Издательство Московского университета, 2014. — 336 с. — (Библиотека факультета политологии МГУ).

ISBN 978-5-19-010909-2

Конверский А.Е. – Логика – Содержание

Введение

Глава первая. ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ

Глава вторая. МЫШЛЕНИЕ И ЯЗЫК

Глава третья. ФОРМАЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ЛОГИКИ

Глава четвертая. СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫРАЖЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Глава пятая. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИМЕН

Глава шестая. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЛОГИКЕ

Глава седьмая. ИСТОРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЛОГИКИ КАК НАУКИ

Глава восьмая. ПОНЯТИЕ

Глава девятая. СУЖДЕНИЕ

Глава десятая. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глава одиннадцатая. АРГУМЕНТАЦИЯ

Литература