Евангельский брак это завет двух людей - мужского и женского пола. Такой завет соединяет не только двух людей вместе, но и Бога между ними, так как Бог благословил и закрепил их Завет Своею истиной, словом Его и Своим присутствием. Поэтому ответственность за каждый Евангельский брак имеют обе стороны друг перед другом, а также и перед Богом.

Завет, который заключают новобрачные имеет силу не только с юридической стороны, но и со стороны Бога, Его Завета, заключенного с ними через Священное Писание. Поэтому если легко и полностью можно расторгнуть Евангельский брак в соответствии с юридической процедурой, чтобы иметь все основания быть свободным, свободной от прежнего брака, то со стороны Евангельского Слова, которое имеет вечные истинные ценности часто расторгнуть брачный союз (завет) невозможно, недопустимо, безосновательно, незаконно, вредно для одного или же всей семьи. Бог не может расторгнуть тот Завет между двумя, который был заключен законно с участием Божьего благословения, если он расторгается незаконно, не по Священному Писанию.

Бог всегда на стороне истины и подругому действовать не может, потому что Он есть совершенная истина. Торжественная церемония брака предназначена для законного выполнения всех необходимых ритуалов, проводимых на основе Священного Писания, чтобы этот брак был утвержден, благословен Богом и получил законное основание быть таким перед Богом и обществом. Евангельское основание брака заключается в том, чтобы он был основан не только законными юридическими основаниями, предоставляющими им право быть мужем и женою, но и духовными законами, соединяющими их в единую духовную семью, как муж и жена в одну плоть. Так определил Бог от начала первой семьи. Духовный акт соединения двоих в одну плоть определяет «таинство брака».

Двое поочередно заключают письменный и устный завет между собою, а также между ими и Богом в верности своей жене и своему мужу и хранении брачного союза (завета) навсегда. Этот завет есть священный, потому что он основан на Священном Писании с участием Бога, поэтому не может быть расторгнут с нарушением Священного Писания и без участия Бога. Двое вступивших в брачный союз (завет) должны хранить его всегда также, как хранит его Бог. Евангельский брак должен иметь физическое, душевное и духовное созидание обоих. Их совместный брак должен быть прославлением Бога. Муж и жена должны проявить свое полное посвящение друг другу, так как они добровольно по любви связали себя воедино.

Копец Виктор Яковлевич – Что говорит Библия о браке

2012г. / 180с.

Копец Виктор Яковлевич – Что говорит Библия о браке – Содержание