Все написанные страницы - это письмо к читателям, откровенный письменный разговор с их душой об их отношении к Богу и ближнему своему, которые должны быть правильными, нелицемерными. Эта тема написана для всех желающих её прочитать, особенно для христиан. Книга раскрывает лицемерие как грех, порок, который имеет негативные последствия, и призывает каждого хранить себя от этого греха, поступая по истине. Книга иллюстрирована, тем самым она подчеркивает интерес к написанной теме. О на интересна и важна для читателей любого возраста. В ней раскрываются важные вопросы, на которые в жизни люди не обращают внимания , но которые формируют их характер и отношения к ближнему, не всегда являющиеся правильными, а бывают даже греховными.

Книга поможет каждому читателю увидеть себя со стороны истины Божьей. Только через истинное познание Бога, через правильное отношение с Ним и людьми возможно исполнить Его волю. Если читатель извлечет для себя хоть немного пользы, значит, строки эти написаны не напрасно.

Виктор Копец – Лицом к истине

К.: Моляр С.В., 2014. – 224 с.

ISBN 978-966-2217-53-7־

Виктор Копец – Лицом к истине – Содержание

Об авторе

Предисловие от автора

Раздел 1. Правильные отношения — правильная жизнь

А) Отношения между людьми

Б) Лицемерие — норма жизни или порок?

В) Взаимоотношения

Раздел 2. Нет истины в лицемерии

А) Фарисейство

Б) Лицемерит мал и велик

В) Лицемерие — это скрытая ложь

Раздел 3. Блажен, избравший путь прямой

А) Доверие Богу или маневрирование

Б) Идя в обход правдивых намерений

В) Сильные духом и твёрдые верою

Раздел 4. Ошибки или умышленные намерения

А) "Святое" лицемерие

Б) Соблазнители и соблазнившиеся

Раздел 5. Имеющий достаток ведения

А) Призван стоять за истину

Б) Духовный или плотской?

В) Знай самого себя

Раздел 6. Живи истиной

А) Праведный живёт по истине

Б) Право личного выбора

В) Заключение

Стихотворение "Правда"

Виктор Копец – Слава Тебе, Господь!

К.: Моляр С.В., 2014. – 208 с.

ISBN 978-966-2217-56-8

Виктор Копец – Слава Тебе, Господь! – Содержание

Отзыв о книге

От автора

Глава 1. Слава

1) Слава Божья и слава человеческая

2) Слава Божья — совершенная

3) Слава, величие Бога-Отца

4) Божья слава явилась во Христе

5) Слава, величие Христа

Глава 2. Слава вечная и временная

1) Слава небесная и земная

2) Слава Божья вечная, человеческая - временная

3) Слава небесного Иерусалима

Глава 3. Бог сотворил человека для Своей славы

1) Человек живет для славы Божией

2) Проявление Божьей славы

3) Всегда славь Творца

4) Спасенные призваны всегда воздавать славу Богу

5) Спасенные прославляют Бога

6) Величие Божьей славы в уверовавшем

7) Верность Богу производит славу Ему

Глава 4. Поклонение и прославление Бога

1) Призваны к поклонению Богу

2) Верующий, живя по совести, прославляет Бога

2) Поклонение Богу в духе и истине

3) Поклонение Богу в церкви

4) Трудности — не препятствия в поклонении Богу

Глава 5. Пение, музыкальное служение

1) Пение, музыкальное служение в церкви

2) Общецерковное пение

Глава 6. Препятствия в поклонении Богу

1) Тщеславие человека

2) Бог и боги языческие

3) Грех

Заключение

Стихотворение «Славлю Творца»