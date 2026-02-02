Копец – Книги - Лицом к истине
Все написанные страницы - это письмо к читателям, откровенный письменный разговор с их душой об их отношении к Богу и ближнему своему, которые должны быть правильными, нелицемерными. Эта тема написана для всех желающих её прочитать, особенно для христиан. Книга раскрывает лицемерие как грех, порок, который имеет негативные последствия, и призывает каждого хранить себя от этого греха, поступая по истине. Книга иллюстрирована, тем самым она подчеркивает интерес к написанной теме. О на интересна и важна для читателей любого возраста. В ней раскрываются важные вопросы, на которые в жизни люди не обращают внимания , но которые формируют их характер и отношения к ближнему, не всегда являющиеся правильными, а бывают даже греховными.
Книга поможет каждому читателю увидеть себя со стороны истины Божьей. Только через истинное познание Бога, через правильное отношение с Ним и людьми возможно исполнить Его волю. Если читатель извлечет для себя хоть немного пользы, значит, строки эти написаны не напрасно.
Виктор Копец – Лицом к истине
К.: Моляр С.В., 2014. – 224 с.
ISBN 978-966-2217-53-7־
Виктор Копец – Лицом к истине – Содержание
Об авторе
Предисловие от автора
Раздел 1. Правильные отношения — правильная жизнь
- А) Отношения между людьми
- Б) Лицемерие — норма жизни или порок?
- В) Взаимоотношения
Раздел 2. Нет истины в лицемерии
- А) Фарисейство
- Б) Лицемерит мал и велик
- В) Лицемерие — это скрытая ложь
Раздел 3. Блажен, избравший путь прямой
- А) Доверие Богу или маневрирование
- Б) Идя в обход правдивых намерений
- В) Сильные духом и твёрдые верою
Раздел 4. Ошибки или умышленные намерения
- А) "Святое" лицемерие
- Б) Соблазнители и соблазнившиеся
Раздел 5. Имеющий достаток ведения
- А) Призван стоять за истину
- Б) Духовный или плотской?
- В) Знай самого себя
Раздел 6. Живи истиной
- А) Праведный живёт по истине
- Б) Право личного выбора
- В) Заключение
Стихотворение "Правда"
Виктор Копец – Слава Тебе, Господь!
К.: Моляр С.В., 2014. – 208 с.
ISBN 978-966-2217-56-8
Виктор Копец – Слава Тебе, Господь! – Содержание
Отзыв о книге
От автора
Глава 1. Слава
- 1) Слава Божья и слава человеческая
- 2) Слава Божья — совершенная
- 3) Слава, величие Бога-Отца
- 4) Божья слава явилась во Христе
- 5) Слава, величие Христа
Глава 2. Слава вечная и временная
- 1) Слава небесная и земная
- 2) Слава Божья вечная, человеческая - временная
- 3) Слава небесного Иерусалима
Глава 3. Бог сотворил человека для Своей славы
- 1) Человек живет для славы Божией
- 2) Проявление Божьей славы
- 3) Всегда славь Творца
- 4) Спасенные призваны всегда воздавать славу Богу
- 5) Спасенные прославляют Бога
- 6) Величие Божьей славы в уверовавшем
- 7) Верность Богу производит славу Ему
Глава 4. Поклонение и прославление Бога
- 1) Призваны к поклонению Богу
- 2) Верующий, живя по совести, прославляет Бога
- 2) Поклонение Богу в духе и истине
- 3) Поклонение Богу в церкви
- 4) Трудности — не препятствия в поклонении Богу
Глава 5. Пение, музыкальное служение
- 1) Пение, музыкальное служение в церкви
- 2) Общецерковное пение
Глава 6. Препятствия в поклонении Богу
- 1) Тщеславие человека
- 2) Бог и боги языческие
- 3) Грех
Заключение
Стихотворение «Славлю Творца»
Виктор Копец – От осуждения к оправданию – Том II
К.: Моляр С.В., 2016. – 340 с.
Виктор Копец – От осуждения к оправданию – Том II - Содержание
Об авторе
Введение
Отзыв
Раздел 1. Жертва Христа — цена прощения
- 1.1. Принесение жертвы
- 1.2. Прощение и спасение — дар Божий
Раздел 2. Спасение по вере
- 2.1. Крещение по вере в воде
- 2.2. Спасение не отдел, но не без дел
- 2.3. Уверенность в спасении
Раздел 3. Закон совести и действие благодати
- 3.1. Человек и его совесть
- 3.2. Божья благодать в верующем
Раздел 4. Оправдание через искупление
- 4.1. Искупление и оправдание
- 4.2. От слов осудимся или оправдаемся
Раздел 5. Наказание за зло
- 5.1. Сатана — виновник страданий и вечной погибели
- 5.2. Почему Бог будет судить
Раздел 6. Прощение, а не осуждение
- 6.1. Хула на Духа Святого
- 6.2. Грех к смерти и грех не к смерти
- 6.3. Произвольный и непроизвольный грех
Раздел 7. Покаяние и возрастание
- 7.1. Возрастание в вере
- 7.2. Покаяние
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