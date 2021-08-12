Несмотря на самобытность и основательность, о чём будет подробнее сказано далее, Анри Корбен всё ещё остается неизвестным. Поэтому я, прежде всего, попытаюсь показать, объясняя виражи и символы жизненного пути Корбена, почему его личность важна для эзотеризма сегодня.

Действительно, с точки зрения изучения и практики эзотеризма, жизнь Корбена представляет собой идеальное руководство. Для эзотеризма, каким он представлялся Корбену, характерно трансформирующееся движение от внешнего к внутреннему, от краёв к центру. Это — движение любви; возникая в душе и действуя через неё, любовь является ничем иным, как возвращением души к своему истинному «Я», или к Богу. Таким в точности является значение собственного эзотерического странствия Корбе-на, его философского поиска, кратко сформулированного фразой «от Хайдеггера до Сохравардй (Сухравардй)».

Раскрывая эту загадочную эмблему, мы обнаруживаем парадигматическую траекторию. Путь, лежащий через Лютера, Сведенборга, Гаманна, Барта и Хайдеггера, собирает, наконец, в единое братство общину Друзей Бога, новое духовное рыцарство, которое объединяет в своём составе западных теософов (герметического, неоплатонического, христианского, иудейского и гностического толков) с восточными теософами иранского ислама. Взглянув ещё глубже, мы обнаружим скрытую Harmonia Abrahamica, тайное «четвероевангелие» религий Книги, данное чрез пророков откровение Духа, в котором мистические иудаизм, христианство и ислам оказываются связанными с зороастризмом, манихейством, катарством и даже розенкрейцерством, не говоря уже об оккультных, масонских и идеалистических течениях философии XVIII-XIX столетий.

Анри Корбен - Свет Славы и Святой Грааль

(Библиотека "Волшебной Горы")

М.: Волшебная Гора, 2006. — 224 с.

ISBN 5-98840-004-3

Анри Корбен - Свет Славы и Святой Грааль - Содержание

Кристофер Бамфорд - Эзотеризм сегодня: пример Анри Корбена (Пер. с англ. А. Тургиева и Ц.-Б. Бадмажапова)

Свет Славы и Святой Грааль

1. Герметизм и митраизм

2. Формы проявления Хварны и Святого Грааля

3. Кай Хосрау и Парсифаль

4. Ориентация на восток как завершение героической эпопеи и начало мистической

5. «Повесть о Граале» хосраванийского мистика (Пер. с франц. А. Кузнецова и С. Яблонской)

Шиитская литургия Грааля

Ритуал Чаши

Личность Абу-ль-Хаттаба

Учение Абу-ль-Хаттаба

«Вино Малякута» (Пер. с англ. А. Фоминой)

Суфизм и София (Пер. с англ. Т. Фадеевой)

Музыкальное чувство и персидский мистицизм (Пер. с англ. Т. Фадеевой)

Профетическая философия и метафизика бытия (Пер. с англ. Т. Фадеевой)

Приложение:

Шихаб-ад-Дин Сохраварди. Язык муравьёв

Несколько слов об авторе. Принципы публикации

Вступительная статья к французскому переводу

Язык муравьёв

Примечания переводчика

Комментарии А. Корбена к французскому переводу (Пер. с фарси и франц. Я. Эшотса)