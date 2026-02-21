Одна из идей этой книги состоит в том, что психотерапевтическая работа имеет сакральное измерение. Я утверждаю, что, рассматривая психотерапию в качестве духовной практики, мы отводим ей законное место в истории культуры, которое соответствует ее сущности. Мысль эта не нова; еще Бион (Bion, 1979) писал, что психоанализ - а я бы отнес это к психотерапии в целом - располагается на пересечении двух осей, медицинской и религиозной. Медицинская ось занимает главенствующее место в психотерапевтической литературе, однако связывать психотерапию исключительно с естественными науками - значит несправедливо забывать о духовном измерении терапевтического процесса. Важность духовной оси начала всерьез осознаваться только последними поколениями терапевтов.
Лайонел Корбетт - Священный котел - Психотерапия как духовная практика
(Юнгианская психология)
М.: «Когито-Центр», 2011. — 183 с.
Лайонел Корбетт - Священный котел - Психотерапия как духовная практика - Содержание
Предисловие
Введение. Психотерапия как сакральная деятельность
Глава 1. Психотерапия как духовная практика
Глава 2. Формы выражения сакрального
Глава 3. Вера, любовь, прощение и надежда
Глава 4. Психологический подход к духовному развитию
Глава 5. Психотерапия как забота о душе
Глава 6. Психодинамика и духовность
Глава 7. Психотерапия как форма духовного руководства
Глава 8. Недвойственная перспектива в психотерапии
Глава 9. Страдание и обретение смысла
Литература
