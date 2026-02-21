Одна из идей этой книги состоит в том, что психотерапевтическая работа имеет сакральное измерение. Я утверждаю, что, рассматривая психотерапию в качестве духовной практики, мы отводим ей законное место в истории культуры, которое соответствует ее сущности. Мысль эта не нова; еще Бион (Bion, 1979) писал, что психоанализ - а я бы отнес это к психотерапии в целом - располагается на пересечении двух осей, медицинской и религиозной. Медицинская ось занимает главенствующее место в психотерапевтической литературе, однако связывать психотерапию исключительно с естественными науками - значит несправедливо забывать о духовном измерении терапевтического процесса. Важность духовной оси начала всерьез осознаваться только последними поколениями терапевтов.

Лайонел Корбетт - Священный котел - Психотерапия как духовная практика

(Юнгианская психология)

М.: «Когито-Центр», 2011. — 183 с.

Лайонел Корбетт - Священный котел - Психотерапия как духовная практика - Содержание

Предисловие

Введение. Психотерапия как сакральная деятельность

Глава 1. Психотерапия как духовная практика

Глава 2. Формы выражения сакрального

Глава 3. Вера, любовь, прощение и надежда

Глава 4. Психологический подход к духовному развитию

Глава 5. Психотерапия как забота о душе

Глава 6. Психодинамика и духовность

Глава 7. Психотерапия как форма духовного руководства

Глава 8. Недвойственная перспектива в психотерапии

Глава 9. Страдание и обретение смысла

