Корещук - Святая Божья Троица
Время, в которое мы живем, особенное во всех отношениях: в духовном, нравственном и научно-техническом. Всего за каких-то полтора века человечество в техническом плане изменилось больше, чем за предыдущие почти 6000 лет. Все, что для нас сегодня является обычным и знакомым, было открыто не так давно.
Открыв силу пара и электричества, человек начал преодолевать в день такие расстояния, на которые у предыдущих поколений уходили годы и десятилетия. С 1800 по 1950 год были изобретены: пароход, печатный пресс, железная дорога, телеграф, вулканизация, фотография, анестезия, телефон, граммофон, электрическая лампочка, двигатель внутреннего сгорания, автомобиль, киносъемка, беспроводный телеграф и телефон, радио, телевидение. Со временем реальным стал запуск искусственных спутников на орбиту, и, в конце концов, кажется, апогей - выход человека в космос!
12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур» впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с пилотом- космонавтом Юрием Гагариным на борту. Когда человек преодолел силу тяготения и вышел в космическое пространство, то реакция на этот факт была неоднозначной: например, Юрий Гагарин (кое-кто приписывает это выражение космонавту Андриану Николаеву), возвратившись из полета, произнес: «Мы были в небе и не видели Бога!» Но вот спустя восемь лет, 16 июля 1969 года, Нил Армстронг, впервые в истории человечества ступив на Луну, прочитал первый стих Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Почему один в небе увидел Господа, а другой - нет?
Этому есть, по крайней мере, две причины: во-первых, коммунист Гагарин там и не искал Господа; невозможно найти то, на что сознательно закрываешь глаза; во-вторых, для того чтобы увидеть Бога, недостаточно физического зрения, ибо Невидимого могут созерцать лишь глаза веры.
Человек, не достигнув даже ближайшей звезды нашей Галактики - Проксимы Центавры (для этого понадобилось бы свыше 14 миллионов жизней продолжительностью 70 лет), утверждает: «Я там Бога не видел!».
У многих людей возникают проблемы вследствие того, что, обременяя ум знаниями, они оставляют непросвещенными сердце и душу. Поэтому их развитый, но неосвященный ум изобретателен на зло. Однако истинно просвещенные и образованные люди понимают свою ограниченность и неосведомленность во многих вопросах. Немало ученых осознают: если многое из того, что создано Богом, столь загадочно и таинственно, то сколь более необъятным является Тот, Кто все это создал!
Корещук И. - Святая Божья Троица - Христианский миф или библейская истина?
К.: «Джерело життя», 2014. - 160 с.
Корещук И. - Святая Божья Троица - Содержание
ПРОЛОГ
Часть I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ДОКТРИНЫ О ТРОИЦЕ
- Глава 1. ДОКТРИНА О ТРОИЦЕ: ОБЩИЙ ОБЗОР
- Глава 2. ДОКТРИНА О ТРОИЦЕ: ОШИБОЧНЫЕ УЧЕНИЯ
- Глава 3. ДОКТРИНА О ТРОИЦЕ: ЕРЕТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
- Глава 4. РАЗВИТИЕ ДОКТРИНЫ О ТРОИЦЕ В АДВЕНТИЗМЕ
Часть II. БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДОКТРИНЫ О ТРОИЦЕ
- Глава 5. БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСТИНЫ О ТРОИЦЕ
Часть III. ИИСУС ХРИСТОС: СЫН БОЖИЙ И БОГ
- Глава 6. БОЖЕСТВЕННОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
- Глава 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТОВ, ЯКОБЫ ОТРИЦАЮЩИХ БОЖЕСТВЕННОСТЬ ХРИСТА
Часть IV. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА
- Глава 8. ЛИЧНОСТНАЯ ПРИРОДА СВЯТОГО ДУХА
- Глава 9. ИССЛЕДОВАНИЕ АРГУМЕНТОВ, ОТРИЦАЮЩИХ ЛИЧНОСТНУЮ ПРИРОДУ СВЯТОГО ДУХА
- Глава 10. БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЛИЧНОСТИ СВЯТОГО ДУХА
Часть V. «КАК ИМЯ ТВОЕ, БОЖЕ, ТАКИХВАЛА ТВОЯ» (Пс. 47:11)
- Глава 11. СКОЛЬКО ЖЕ ИМЕН У БОГА?
- Глава 12. СПАСИТЕЛЬНОЕ ИМЯ
- Глава 13. ОБОБЩЕНИЕ И ВЫВОДЫ
БИБЛИОГРАФИЯ
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