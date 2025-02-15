Корещук - Святая Божья Троица

Время, в которое мы живем, особенное во всех отношениях: в духовном, нравственном и научно-техническом. Всего за каких-то полтора века человечество в техническом плане изменилось больше, чем за предыдущие почти 6000 лет. Все, что для нас сегодня является обычным и знакомым, было открыто не так давно.

Открыв силу пара и электричества, человек начал преодолевать в день такие расстояния, на которые у предыдущих поколений уходили годы и десятилетия. С 1800 по 1950 год были изобретены: пароход, печатный пресс, железная дорога, телеграф, вулканизация, фотография, анестезия, телефон, граммофон, электрическая лампочка, двигатель внутреннего сгорания, автомобиль, киносъемка, беспроводный телеграф и телефон, радио, телевидение. Со временем реальным стал запуск искусственных спутников на орбиту, и, в конце концов, кажется, апогей - выход человека в космос!

12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур» впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с пилотом- космонавтом Юрием Гагариным на борту. Когда человек преодолел силу тяготения и вышел в космическое пространство, то реакция на этот факт была неоднозначной: например, Юрий Гагарин (кое-кто приписывает это выражение космонавту Андриану Николаеву), возвратившись из полета, произнес: «Мы были в небе и не видели Бога!» Но вот спустя восемь лет, 16 июля 1969 года, Нил Армстронг, впервые в истории человечества ступив на Луну, прочитал первый стих Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Почему один в небе увидел Господа, а другой - нет?

Этому есть, по крайней мере, две причины: во-первых, коммунист Гагарин там и не искал Господа; невозможно найти то, на что сознательно закрываешь глаза; во-вторых, для того чтобы увидеть Бога, недостаточно физического зрения, ибо Невидимого могут созерцать лишь глаза веры.

Человек, не достигнув даже ближайшей звезды нашей Галактики - Проксимы Центавры (для этого понадобилось бы свыше 14 миллионов жизней продолжительностью 70 лет), утверждает: «Я там Бога не видел!».

У многих людей возникают проблемы вследствие того, что, обременяя ум знаниями, они оставляют непросвещенными сердце и душу. Поэтому их развитый, но неосвященный ум изобретателен на зло. Однако истинно просвещенные и образованные люди понимают свою ограниченность и неосведомленность во многих вопросах. Немало ученых осознают: если многое из того, что создано Богом, столь загадочно и таинственно, то сколь более необъятным является Тот, Кто все это создал!

Корещук И. - Святая Божья Троица - Христианский миф или библейская истина?

К.: «Джерело життя», 2014. - 160 с.

Корещук И. - Святая Божья Троица - Содержание

ПРОЛОГ

Часть I. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ДОКТРИНЫ О ТРОИЦЕ

Глава 1. ДОКТРИНА О ТРОИЦЕ: ОБЩИЙ ОБЗОР

Глава 2. ДОКТРИНА О ТРОИЦЕ: ОШИБОЧНЫЕ УЧЕНИЯ

Глава 3. ДОКТРИНА О ТРОИЦЕ: ЕРЕТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

Глава 4. РАЗВИТИЕ ДОКТРИНЫ О ТРОИЦЕ В АДВЕНТИЗМЕ

Часть II. БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДОКТРИНЫ О ТРОИЦЕ

Глава 5. БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСТИНЫ О ТРОИЦЕ

Часть III. ИИСУС ХРИСТОС: СЫН БОЖИЙ И БОГ

Глава 6. БОЖЕСТВЕННОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА

Глава 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТОВ, ЯКОБЫ ОТРИЦАЮЩИХ БОЖЕСТВЕННОСТЬ ХРИСТА

Часть IV. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА

Глава 8. ЛИЧНОСТНАЯ ПРИРОДА СВЯТОГО ДУХА

Глава 9. ИССЛЕДОВАНИЕ АРГУМЕНТОВ, ОТРИЦАЮЩИХ ЛИЧНОСТНУЮ ПРИРОДУ СВЯТОГО ДУХА

Глава 10. БОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЛИЧНОСТИ СВЯТОГО ДУХА

Часть V. «КАК ИМЯ ТВОЕ, БОЖЕ, ТАКИХВАЛА ТВОЯ» (Пс. 47:11)

Глава 11. СКОЛЬКО ЖЕ ИМЕН У БОГА?

Глава 12. СПАСИТЕЛЬНОЕ ИМЯ

Глава 13. ОБОБЩЕНИЕ И ВЫВОДЫ

БИБЛИОГРАФИЯ