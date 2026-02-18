Корф - При царском дворе

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, **Persecution Secret Services

Книга Модеста Модестовича Корфа «При царском дворе» — это ценные мемуары, написанные человеком, который не только принадлежал к высшей петербургской аристократии, но и был активным участником духовного пробуждения в России в конце XIX века. Автор, будучи камер-юнкером и близким к императорскому двору лицом, описывает блестящую светскую жизнь Петербурга, скрывающую за своим фасадом глубокий духовный поиск.

Центральной темой воспоминаний является деятельность лорда Гренвилла Редстока и полковника Василия Пашкова. Корф подробно описывает, как евангельская весть проникала в великолепные залы столичных дворцов, меняя жизни знатных особ. Он искренне повествует о собственном обращении и о том, как «пашковцы» (как их называли в обществе) стремились сочетать высокое положение при дворе с простой и деятельной библейской верой, занимаясь благотворительностью и проповедью среди бедных.

Значительная часть книги посвящена последующим испытаниям: усилению давления со стороны официальной церкви и государства, которое привело к изгнанию лидеров движения. Корф описывает горечь расставания с родиной и годы жизни за границей, сохраняя при этом верность своим идеалам. Его записки — это уникальный взгляд изнутри на то, как вера может преобразить жизнь человека, находящегося на вершине социальной лестницы, и какую цену приходится платить за убеждения даже при царском дворе.

Модест Модествович Корф - При царском дворе

К.: Свет на Востоке, 2018. – 96 с. Издание первое. - (Свидетели живого Бога.)

ISBN 978-3-944772-56-1 (Герм.)

ISBN 978-617-7554-08-9 (Укр.)

Модест Модествович Корф - При царском дворе - Содержание

Предисловие

  • Юные годы

  • Знаменательная встреча

  • Начало духовного пробуждения

  • Благословенное служение

  • Визит к штундистам

  • Начало преследований

  • Литературная миссия

  • Истинное единство

  • Высылка за границу

Приложение

Послесловие

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

