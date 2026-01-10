В 1923 году Афины, охваченные кризисом и переполненные беженцами, отчаянно нуждались в чудесах. Национальный дух греков был подавлен поражением в войне, казна пуста, а улицы города превратились в палаточные лагеря. Именно в этой атмосфере хаоса и безнадежности расцветал интерес к сверхъестественному. Рафаэль Кормак в своей книге «Подлинная история оккультизма XX века» исследует, как «Свет с Востока» — от афинских «антихристов» до египетских факиров — проникал в западную культуру, обещая ответы там, где бессильна была политика.

Книга знакомит нас с галереей поразительных персонажей: Рахман Бей, почти покоривший Америку своими трюками, Гамид Бей, ставший гуру самосовершенствования, и загадочный «факир в ботфортах». Автор проводит грань между подлинным мистицизмом и сценическим волшебством, рассказывая о взлете и падении «дагешизма» и о деятельности «арабского Распутина». Это история о том, как восточные практики — от магнетического сна до спиритуалистических наук — становились предметом культа, моды и даже мошенничества в межвоенной Европе и Америке.

Третья часть книги, «Воскресение», обращается к современным мифам и наследию тех, кто называл себя «всего лишь докторами», но на деле конструировал новую оккультную реальность. Кормак мастерски сплетает исторический контекст — войны, миграции, социальные потрясения — с личными биографиями магов и медиумов. Это издание, дополненное редкими примечаниями и списком литературы, предлагает глубокий взгляд на то, как оккультизм XX века стал мостом между древними традициями Востока и духовными поисками современного Запада.

Рафаэль Кормак — Подлинная история оккультизма XX века. Свет с Востока

[пер. с англ. Т. О. Новиковой]. — М.: КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2025. — 304 с. — (Исторический интерес).

ISBN 978-5-389-30425-3

Рафаэль Кормак — Подлинная история оккультизма — Содержание