Эта книга была написана мной с определенных историософских позиций, в убеждении, что грядет великая война. Это вовсе не означает, что я милитарист. Дело в том, что война грядет всегда, с того самого момента, как человек был изгнан из рая и началась история. История и есть непрекращающаяся война. И во время этой войны необходимо уметь не только воевать, но и философствовать.

Бытие, само по себе небезопасно, постоянно находится в опасности извне. Достоевский писал, бытие потому только и есть бытие, что ему постоянно грозит небытие. Главная наша война - это война за бытие, и ведется она на философском фронте. Вообще все главные битвы разворачиваются здесь.

2-ое изд., испр. и доп.

М. : Издательский Дом «Русская философия», 2022. - 250 с.

ISBN 978-5-6045413-8-8

Андрей Юрьевич Коробов-Латынцев - Философ и война - О русской военной философии - Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Философия во время боя Чаадаев Петр Яковлевич - Хомяков Алексей Степанович - Аксаков Иван Сергеевич - Самарин Юрий Федорович - Леонтьев Константин Николаевич - Соловьев Владимир Сергеевич

Первая Мировая война Трубецкой Сергей Николаевич - Трубецкой Евгений Николаевич - Розанов Василий Васильевич - Флоренский Павел Александрович - Булгаков Сергей Николаевич - Бердяев Николай Александрович - Эрн Владимир Францевич - Степун Федор Августович - Ильин Иван Александрович

Великая Отечественная война - Ильенков Эвальд Васильевич - Гулыга Арсений Владимирович - Зиновьев Александр Александрович

Философская война за Донбасс Философский штрих к портрету А.В. Захарченко - Почему мы продолжаем уезжать в Донбасс - Война как упражнение в философии (беседа с Эрваном Кастелем) - Размах Империи. О книге Захара Прилепина «Взвод» - Невыносимая русскость бытия

Рекомендация В.Ю. Даренского - Ратное дело философии (Рецензия А.А. Скворцова) - Великое исправление имен - Философия общего дела - За онтологические доводы

Список литературы

