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Король – 33 прогулки по Иерусалиму

Михаил Король – 33 прогулки по Иерусалиму
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Category ESXATOS BOOKS, **Archaeology, History, **Jewish History, Reference, Religious Studies Atheism
Эта книга для тех, кто с самого начала понял, что познание города Иерусалима не ограничивается обзорной экскурсией и есть вещь абсолютно неисчерпаемая, что сюда надо возвращаться, возвращаться и возвращаться, открывая новые страницы, тайны, шкатулки с драгоценностями и все прочее, что только можно открывать и куда можно сунуть любопытный нос. Вам, дорогие и уважаемые читатели, и посвящается это скромное собрание не особо известных иерусалимских уголков, иной раз и вовсе малоприметных, но являющихся удивительными картинками-этюдами из альбома Истории. Можно воспользоваться и другими ассоциациями и уподобить эти, с первого взгляда не замечаемые достопримечательности города, разноцветным кубикам-модулям, из которых римские и византийские мастера складывали потрясающие своими орнаментами мозаичные полы. Тот, кто однажды держал в руках такой камешек, прохладный, с четко обработанными гладкими гранями, наверняка почувствовал соприкосновение с частью какого-то прекрасного целого". Где же оно?" А этот кусочек обтесанного известняка, бывший когда-то элементом узора на полу в бане или храме - вот он, у вас в ладони, а рядом поднимаются стены, сложенные из мощных блоков того же самого известняка, а под ногами – скальные толщи осадочных известковых пород. Дух захватывает, когда представляешь, что эти 800-метровые горы, ставшие фундаментом для города, были в свое время дном древнего моря" . И точно так же захватывает дух, когда держишь в пальцах осколочек-модуль колоссальной истории или когда, гуляя по Старому городу, вдруг натыкаешься на полустертую надпись на каменном блоке в городской стене и задумываешься о ее значении и предназначении " . Ну, как тут не вспомнить пушкинские строки:
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? И сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
Интерес, жадное любопытство и любовь к таким вот «безуханным цветкам» и побудили автора к составлению данной книги .

Михаил Король – 33 прогулки по Иерусалиму

М. : «Издательство ФАИР», 2011. — 176 с.: ил.
ISBN 978-5-8183-1727-4

Михаил Король – 33 прогулки по Иерусалиму - Содержание

  • Во вратах
    • Прогулка 1. Малая Стена Плача
    • Прогулка 2. «Замурованный» легион
    • Прогулка 3. Логотипы гильдии каменотесов
    • Прогулка 4. Византийская богадельня
    • Прогулка 5. Рыцарь у порога
    • Прогулка 6. Настенный календарь Марии Латинской
    • Прогулка 7. Покойницкие фонтаны
    • Прогулка 8. Пробатика
    • Прогулка 9. Вход в храмовую лавку
    • Прогулка 10. Святая Анна на Рынке Пряностей
    • Прогулка 11. Коллекция редких крестов
    • Прогулка 12. Пять замурованных арок
    • Прогулка 13. Ноги, ноги Анвара
    • Прогулка 14. По указателю - в кондитерскую
    • Прогулка 15. Омфал Земли
    • Прогулка 16. Байбарсики
    • Прогулка 17. Стена Смеха
    • Прогулка 18. Молния на привязи
    • Прогулка 19. Антонин Пий вверх тормашками
    • Прогулка 20. Се антропос
    • Прогулка 21. Пещерный херувим
    • Прогулка 22. Новая, но пропавшая
    • Прогулка 23. Голова
    • Прогулка 24. Исчезнувшая надпись
    • Прогулка 25. Грааль Танкиза
    • Прогулка 26. Трон Мухаммада
    • Прогулка 27. Успокоение во вратах
    • Прогулка 28. Синагога Рамбана
    • Прогулка 29. Церковное кафе
    • Прогулка 30. Фригидарий под воротами
    • Прогулка 31. Золотые врата Милосердия
    • Прогулка 32. Покосившаяся городская вывеска
    • Прогулка 33. Памятник римскому офицеру
  • Биографический справочник
  • Словарь
  • Мифонимический словарик
  • Важные даты в истории Иерусалима
  • Указатель
Views 395
Rating 5.0 / 5
Added 02.12.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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