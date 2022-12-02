Михаил Король – 33 прогулки по Иерусалиму

Король – 33 прогулки по Иерусалиму
Эта книга для тех, кто с самого начала понял, что познание города Иерусалима не ограничивается обзорной экскурсией и есть вещь абсолютно неисчерпаемая, что сюда надо возвращаться, возвращаться и возвращаться, открывая новые страницы, тайны, шкатулки с драгоценностями и все прочее, что только можно открывать и куда можно сунуть любопытный нос. Вам, дорогие и уважаемые читатели, и посвящается это скромное собрание не особо известных иерусалимских уголков, иной раз и вовсе малоприметных, но являющихся удивительными картинками-этюдами из альбома Истории. Можно воспользоваться и другими ассоциациями и уподобить эти, с первого взгляда не замечаемые достопримечательности города, разноцветным кубикам-модулям, из которых римские и византийские мастера складывали потрясающие своими орнаментами мозаичные полы. Тот, кто однажды держал в руках такой камешек, прохладный, с четко обработанными гладкими гранями, наверняка почувствовал соприкосновение с частью какого-то прекрасного целого". Где же оно?" А этот кусочек обтесанного известняка, бывший когда-то элементом узора на полу в бане или храме - вот он, у вас в ладони, а рядом поднимаются стены, сложенные из мощных блоков того же самого известняка, а под ногами – скальные толщи осадочных известковых пород. Дух захватывает, когда представляешь, что эти 800-метровые горы, ставшие фундаментом для города, были в свое время дном древнего моря" . И точно так же захватывает дух, когда держишь в пальцах осколочек-модуль колоссальной истории или когда, гуляя по Старому городу, вдруг натыкаешься на полустертую надпись на каменном блоке в городской стене и задумываешься о ее значении и предназначении " . Ну, как тут не вспомнить пушкинские строки:
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? И сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
Интерес, жадное любопытство и любовь к таким вот «безуханным цветкам» и побудили автора к составлению данной книги .
Михаил Король – 33 прогулки по Иерусалиму
М. : «Издательство ФАИР», 2011. — 176 с.: ил.
ISBN 978-5-8183-1727-4
Михаил Король – 33 прогулки по Иерусалиму - Содержание
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Во вратах
- Прогулка 1. Малая Стена Плача
- Прогулка 2. «Замурованный» легион
- Прогулка 3. Логотипы гильдии каменотесов
- Прогулка 4. Византийская богадельня
- Прогулка 5. Рыцарь у порога
- Прогулка 6. Настенный календарь Марии Латинской
- Прогулка 7. Покойницкие фонтаны
- Прогулка 8. Пробатика
- Прогулка 9. Вход в храмовую лавку
- Прогулка 10. Святая Анна на Рынке Пряностей
- Прогулка 11. Коллекция редких крестов
- Прогулка 12. Пять замурованных арок
- Прогулка 13. Ноги, ноги Анвара
- Прогулка 14. По указателю - в кондитерскую
- Прогулка 15. Омфал Земли
- Прогулка 16. Байбарсики
- Прогулка 17. Стена Смеха
- Прогулка 18. Молния на привязи
- Прогулка 19. Антонин Пий вверх тормашками
- Прогулка 20. Се антропос
- Прогулка 21. Пещерный херувим
- Прогулка 22. Новая, но пропавшая
- Прогулка 23. Голова
- Прогулка 24. Исчезнувшая надпись
- Прогулка 25. Грааль Танкиза
- Прогулка 26. Трон Мухаммада
- Прогулка 27. Успокоение во вратах
- Прогулка 28. Синагога Рамбана
- Прогулка 29. Церковное кафе
- Прогулка 30. Фригидарий под воротами
- Прогулка 31. Золотые врата Милосердия
- Прогулка 32. Покосившаяся городская вывеска
- Прогулка 33. Памятник римскому офицеру
- Биографический справочник
- Словарь
- Мифонимический словарик
- Важные даты в истории Иерусалима
- Указатель
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