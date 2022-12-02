Михаил Король – 33 прогулки по Иерусалиму

Эта книга для тех, кто с самого начала понял, что познание города Иерусалима не ограничивается обзорной экскурсией и есть вещь абсолютно неисчерпаемая, что сюда надо возвращаться, возвращаться и возвращаться, открывая новые страницы, тайны, шкатулки с драгоценностями и все прочее, что только можно открывать и куда можно сунуть любопытный нос. Вам, дорогие и уважаемые читатели, и посвящается это скромное собрание не особо известных иерусалимских уголков, иной раз и вовсе малоприметных, но являющихся удивительными картинками-этюдами из альбома Истории. Можно воспользоваться и другими ассоциациями и уподобить эти, с первого взгляда не замечаемые достопримечательности города, разноцветным кубикам-модулям, из которых римские и византийские мастера складывали потрясающие своими орнаментами мозаичные полы. Тот, кто однажды держал в руках такой камешек, прохладный, с четко обработанными гладкими гранями, наверняка почувствовал соприкосновение с частью какого-то прекрасного целого". Где же оно?" А этот кусочек обтесанного известняка, бывший когда-то элементом узора на полу в бане или храме - вот он, у вас в ладони, а рядом поднимаются стены, сложенные из мощных блоков того же самого известняка, а под ногами – скальные толщи осадочных известковых пород. Дух захватывает, когда представляешь, что эти 800-метровые горы, ставшие фундаментом для города, были в свое время дном древнего моря" . И точно так же захватывает дух, когда держишь в пальцах осколочек-модуль колоссальной истории или когда, гуляя по Старому городу, вдруг натыкаешься на полустертую надпись на каменном блоке в городской стене и задумываешься о ее значении и предназначении " . Ну, как тут не вспомнить пушкинские строки:

Цветок засохший, безуханный,

Забытый в книге вижу я;

И вот уже мечтою странной

Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?

И долго ль цвел? И сорван кем,

Чужой, знакомой ли рукою?

И положен сюда зачем?

Интерес, жадное любопытство и любовь к таким вот «безуханным цветкам» и побудили автора к составлению данной книги .

Михаил Король – 33 прогулки по Иерусалиму

М. : «Издательство ФАИР», 2011. — 176 с.: ил.

ISBN 978-5-8183-1727-4

Михаил Король – 33 прогулки по Иерусалиму - Содержание