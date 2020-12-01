Семейное поклонение - это Божье средство, которое нам нужно использовать для созидания своей семьи. И если мы рассматриваем семейное поклонение как метод для духовного наставления семьи, то, очевидно, Бог призывает нас пользоваться этим благословенным средством. Возможно, у вас не получится с первого раза проводить семейное поклонение так, как описано в этой книге. Да и второй раз может оказаться не самым удачным. Не отчаивайтесь.

Как праведник, который семь раз падает, но всё равно встаёт (Притч. 24:16), так и вы, несмотря на безуспешные попытки, предпринимайте новые усилия ради истинного блага своей семьи. Сражайтесь с силами тьмы за свою семью. Вы не одни. С вами Бог. Он - ваша путеводная звезда, которая будет вести и в самое тёмное, гнетущее время. Уповайте на помощь Духа Святого. Пусть Он утешит вас, когда вы в бессилии опустите руки. Всегда смотрите на конечную цель своих усилий. Пусть вашим мотивом будет Божья слава. Руководствуясь верными желаниями, вы сможете достичь успеха в своём добром деле.

Король Максим - Семейное поклонение. Как начать и созидать в своей семье совместное поклонение Богу

Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2020. 224 с.

ISBN 978-617-7662-12-8

Король Максим - Семейное поклонение. Как начать и созидать в своей семье совместное поклонение Богу - Оглавление

Пролог

Введение

Глава I. Призыв к семейному поклонению

Библейские повеления

Библейские принципы

Библейские примеры

Глава II. Практика поклонения в кругу семьи

Когда начинается семейное поклонение

Кто ответственен за семейное поклонение

Общее приготовление к семейному поклонению

Элементы семейного поклонения

Глава III. Препятствия для семейного поклонения

Что может препятствовать организации семейного поклонения

Примеры неверного семейного поклонения

Глава IV. Поддержка семейного поклонения

Заключение

Приложение

Библиография

Примечания

Король Максим - Семейное поклонение. Как начать и созидать в своей семье совместное поклонение Богу - Пролог

Написать эту книгу я решил после того, как прочитал замечательную проповедь пуританина Мэтью Генри «Домашняя церковь». Тщательно проработав данную проповедь, я подумал, что было бы неплохо дополнить те библейские принципы, которые благочестивый пуританин изложил в начале XVIII века, а также развить их в отдельной книге, в которой будут учтены дополнительные отрывки Писания и все те вызовы для семейного поклонения, с которыми сталкивается христианская семья в XXI веке. На протяжении работы над темой я всё больше и больше удивлялся тому, как много драгоценных истин о семейном поклонении Бог оставил для нас в Своём Слове. У вас будет возможность увидеть это, когда вы начнёте изучать главу «Призыв к семейному поклонению». В главе «Практика поклонения в кругу семьи» вы сможете проанализировать составляющие семейного поклонения. Я постарался максимально ясно представить библейскую аргументацию и продемонстрировать её на интересных примерах. И, конечно же, в главе «Препятствия для семейного поклонения» вы прочитаете о тех проблемах, которые возникают как перед организацией семейного поклонения, так и во время него.

В заключительной главе «Поддержка семейного поклонения» даются рекомендации для двух категорий семей: 1) для тех, кто недавно начал проводить семейное поклонение, но сталкивается с некоторыми трудностями; 2) для тех, кто регулярно проводит поклонение Богу и нуждается в ободрении. Прежде чем вы начнёте читать книгу, хочу, чтобы вы знали, что я молюсь о вас. Я молюсь о каждом читателе. Я искренне желаю, чтобы этот труд оказал положительное влияние на вас и на ваши семьи, и верю, что у вас с Божьей помощью всё получится. Мэтью Генри во вступлении к своей проповеди «Домашняя церковь» задаёт своим читателям глубокие вопросы о семейном поклонении: «На этот раз тема моего рассуждения заставляет меня задать вопрос о духовной жизни вашего дома: процветает ли она или, напротив, увядает? Находится ли она на престоле вашего сердца или под вашими ногами, в пренебрежении? Поэтому я желаю, чтобы вы просто и честно рассмотрели этот вопрос перед своей собственной совестью, уделив этому анализу самое серьёзное внимание». Ну что же, для того, чтобы нам честно ответить на эти вопросы и принять решение, давайте отправимся в путешествие под названием «Семейное поклонение».

Soli Deo gloria