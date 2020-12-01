Король - Семейное поклонение
Семейное поклонение - это Божье средство, которое нам нужно использовать для созидания своей семьи. И если мы рассматриваем семейное поклонение как метод для духовного наставления семьи, то, очевидно, Бог призывает нас пользоваться этим благословенным средством. Возможно, у вас не получится с первого раза проводить семейное поклонение так, как описано в этой книге. Да и второй раз может оказаться не самым удачным. Не отчаивайтесь.
Как праведник, который семь раз падает, но всё равно встаёт (Притч. 24:16), так и вы, несмотря на безуспешные попытки, предпринимайте новые усилия ради истинного блага своей семьи. Сражайтесь с силами тьмы за свою семью. Вы не одни. С вами Бог. Он - ваша путеводная звезда, которая будет вести и в самое тёмное, гнетущее время. Уповайте на помощь Духа Святого. Пусть Он утешит вас, когда вы в бессилии опустите руки. Всегда смотрите на конечную цель своих усилий. Пусть вашим мотивом будет Божья слава. Руководствуясь верными желаниями, вы сможете достичь успеха в своём добром деле.
Король Максим - Семейное поклонение. Как начать и созидать в своей семье совместное поклонение Богу
Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2020. 224 с.
ISBN 978-617-7662-12-8
Король Максим - Семейное поклонение. Как начать и созидать в своей семье совместное поклонение Богу - Оглавление
Пролог
Введение
Глава I. Призыв к семейному поклонению
- Библейские повеления
- Библейские принципы
- Библейские примеры
Глава II. Практика поклонения в кругу семьи
- Когда начинается семейное поклонение
- Кто ответственен за семейное поклонение
- Общее приготовление к семейному поклонению
- Элементы семейного поклонения
Глава III. Препятствия для семейного поклонения
- Что может препятствовать организации семейного поклонения
- Примеры неверного семейного поклонения
Глава IV. Поддержка семейного поклонения
Заключение
Приложение
Библиография
Примечания
Король Максим - Семейное поклонение. Как начать и созидать в своей семье совместное поклонение Богу - Пролог
Написать эту книгу я решил после того, как прочитал замечательную проповедь пуританина Мэтью Генри «Домашняя церковь». Тщательно проработав данную проповедь, я подумал, что было бы неплохо дополнить те библейские принципы, которые благочестивый пуританин изложил в начале XVIII века, а также развить их в отдельной книге, в которой будут учтены дополнительные отрывки Писания и все те вызовы для семейного поклонения, с которыми сталкивается христианская семья в XXI веке. На протяжении работы над темой я всё больше и больше удивлялся тому, как много драгоценных истин о семейном поклонении Бог оставил для нас в Своём Слове. У вас будет возможность увидеть это, когда вы начнёте изучать главу «Призыв к семейному поклонению». В главе «Практика поклонения в кругу семьи» вы сможете проанализировать составляющие семейного поклонения. Я постарался максимально ясно представить библейскую аргументацию и продемонстрировать её на интересных примерах. И, конечно же, в главе «Препятствия для семейного поклонения» вы прочитаете о тех проблемах, которые возникают как перед организацией семейного поклонения, так и во время него.
В заключительной главе «Поддержка семейного поклонения» даются рекомендации для двух категорий семей: 1) для тех, кто недавно начал проводить семейное поклонение, но сталкивается с некоторыми трудностями; 2) для тех, кто регулярно проводит поклонение Богу и нуждается в ободрении. Прежде чем вы начнёте читать книгу, хочу, чтобы вы знали, что я молюсь о вас. Я молюсь о каждом читателе. Я искренне желаю, чтобы этот труд оказал положительное влияние на вас и на ваши семьи, и верю, что у вас с Божьей помощью всё получится. Мэтью Генри во вступлении к своей проповеди «Домашняя церковь» задаёт своим читателям глубокие вопросы о семейном поклонении: «На этот раз тема моего рассуждения заставляет меня задать вопрос о духовной жизни вашего дома: процветает ли она или, напротив, увядает? Находится ли она на престоле вашего сердца или под вашими ногами, в пренебрежении? Поэтому я желаю, чтобы вы просто и честно рассмотрели этот вопрос перед своей собственной совестью, уделив этому анализу самое серьёзное внимание». Ну что же, для того, чтобы нам честно ответить на эти вопросы и принять решение, давайте отправимся в путешествие под названием «Семейное поклонение».
Soli Deo gloria
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