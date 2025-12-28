Королев — Современное язычество
Тридцать первого мая 1985 года в лесу Сэйвернейк в британском графстве Уилтшир остановился на ночевку так называемый «Мирный отряд» — 140 автобусов и фургонов. Процессия двигалась к Стоунхенджу, где с 1974 года проводился Свободный фестиваль. Однако дорогу преградил полицейский заслон. Вспыхнувший конфликт, вошедший в историю как «битва на гороховом поле», закончился массовыми избиениями паломников и крупнейшим задержанием в истории Великобритании.
Эта стычка стала символическим столкновением старого порядка и нарождающегося современного язычества. Понятие язычества сегодня крайне многогранно: оно включает в себя как реконструкцию древних культов, так и новые синкретические направления. Это и почитание природы, и национальные движения, и «четыре языка язычества», на которых современные люди пытаются говорить с богами прошлого.
Книга Кирилла Королева исследует этот путь — от кельтомании романтиков и тевтонского духа Ницше до современных друидов, виккан и родноверов. Это история о том, как в эпоху технологий человек вновь обращается к магии, рунам и древним календарям в поисках утраченной идентичности и связи с Землей.
Кирилл Королев — Современное язычество: Люди, история, мифология
СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2025. — 400 с. + вкл. (16 с.).
ISBN 978-5-389-27347-4
Кирилл Королев — Современное язычество — Содержание
- Предисловие. О чем эта книга?
- Глава 1. Что такое современное язычество (Понятия, направления, четыре языка язычества)
- Глава 2. Становление современного язычества: краткая история до середины XX века (Друидизм, Балтийское язычество, Фёлькиш, Одинизм, язычество в нацизме)
- Глава 3. Язычество для всех: синкретические направления (Викка, Движение Богини, Эко-паганизм, Политеизм)
- Глава 4. Северное язычество: друидизм (Орден бардов, оватов и друидов, друидизм в Ирландии и России)
- Глава 5. Северное язычество: асатру и одинизм (Рождение асатру, викинги в Америке, шаманизм и сейд)
- Глава 6. Южное язычество: от Древнего Египта до индийских вед (Кеметизм, Новый эллинизм, Religia Romana, Гетанизм)
- Глава 7. Родноверие от Балтики до Адриатики (Языческий конгресс, Польша, Чехия, Болгария, Сербия)
- Глава 8. Славянское родноверие (У истоков, «Велесова книга», общины и поп-культура)
- Глава 9. Нативистские религии (Шаманизм, Меря, Тенгрианство, Уацдин)
- Глава 10. Новые боги, новые религии (Лавкрафтианство, Телема, пародийные религии, джедаизм)
- Приложение. Колесо года: языческий календарь
No comments yet. Be the first!