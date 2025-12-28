Тридцать первого мая 1985 года в лесу Сэйвернейк в британском графстве Уилтшир остановился на ночевку так называемый «Мирный отряд» — 140 автобусов и фургонов. Процессия двигалась к Стоунхенджу, где с 1974 года проводился Свободный фестиваль. Однако дорогу преградил полицейский заслон. Вспыхнувший конфликт, вошедший в историю как «битва на гороховом поле», закончился массовыми избиениями паломников и крупнейшим задержанием в истории Великобритании.

Эта стычка стала символическим столкновением старого порядка и нарождающегося современного язычества. Понятие язычества сегодня крайне многогранно: оно включает в себя как реконструкцию древних культов, так и новые синкретические направления. Это и почитание природы, и национальные движения, и «четыре языка язычества», на которых современные люди пытаются говорить с богами прошлого.

Книга Кирилла Королева исследует этот путь — от кельтомании романтиков и тевтонского духа Ницше до современных друидов, виккан и родноверов. Это история о том, как в эпоху технологий человек вновь обращается к магии, рунам и древним календарям в поисках утраченной идентичности и связи с Землей.

Кирилл Королев — Современное язычество: Люди, история, мифология

СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2025. — 400 с. + вкл. (16 с.).

ISBN 978-5-389-27347-4

Кирилл Королев — Современное язычество — Содержание