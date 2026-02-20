Книга Юрия Корригана «Достоевский и загадка личности» предлагает новаторский взгляд на то, как великий писатель понимал человеческое «я». В отличие от многих исследователей, которые видят в героях Достоевского лишь рупоры идей или психологические типы, Корриган утверждает: главной темой писателя была глубокая внутренняя пустота личности и её отчаянные попытки найти опору во внешнем мире.

Автор прослеживает эволюцию концепции личности в творчестве Достоевского — от ранних «двойников» до поздних пророков. Корриган выделяет две ключевые проблемы: неукоренённость героя (его неспособность быть «самим собой») и вторжение других личностей в его внутреннее пространство. Герои Достоевского часто либо пытаются полностью поглотить другого человека, либо сами становятся заложниками чужих идей и желаний, потому что внутри них нет прочного духовного ядра.

Книга фокусируется на том, как Достоевский ведет своих персонажей к обретению подлинного «я» через духовное уединение и веру. Корриган показывает, что только тогда, когда герой перестает бежать от своего внутреннего одиночества и встречается с Богом, он обретает истинную личность, которая больше не нуждается в самоутверждении за счет других. Это глубокое исследование на стыке литературоведения, философии и психологии.

Юрий Корриган – Достоевский и загадка личности

Пер. с англ. - СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2023. — 292 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 979-8-887192-69-7 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907532-79-3 (Библиороссика)

Юрий Корриган – Достоевский и загадка личности – Содержание

Введение

Глава первая. Об опасности близких отношений (парадигма Васи Шумкова)

Глава вторая. Амнезия и коллективная личность в раннем творчестве

Глава третья. Душевные раны: «Униженные и оскорбленные»

Глава четвертая. Зло как убежище и болеутоляющее: «Записки из подполья», «Преступление и наказание»

Глава пятая. Богословие глубин: «Идиот»

Глава шестая. Современная бесовщина: люди из бумажки, цепкие объятия

Глава седьмая. Аркадий бессмертный (о душе, пребывающей вне тела)

Глава восьмая. Ученичество личности в «Братьях Карамазовых»

Заключение

Источники

Библиография

Предметно-именной указатель