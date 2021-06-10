Корсель, Русенберг - Скандинавский бестиарий
Этот справочник называется «Скандинавский бестиарий» и рассказывает о вере людей в различных существ и магию в Скандинавии XIX века. Меня зовут Ингела Корсель, я написала текст, а Рейне Русенберг нарисовал иллюстрации. Нам помогал профессор Ульф Пальменфельт, который проверил, все ли факты соответствуют исследованиям в области этнологии - науке о быте людей. На следующей странице вы сможете прочесть о нас троих больше.
НО... прежде чем вы перевернете страницу, мы хотим сказать, что не верим в то, что магические существа действительно есть. Конечно, мы не можем быть полностью уверенными в этом. И честно говоря, нам втайне хотелось бы, чтобы они существовали. Так жизнь была бы куда интереснее. Но мы все же исходим из того, что эти существа обитают только в преданиях и на страницах книг. Мы также не знаем, все ли люди раньше действительно верили в них. Ведь раньше, как и сейчас, народные поверья живут рядом с научными и христианскими представлениями о мире.
Зато нам известно, что люди рассказывали предания о существах, и те играли определенную роль в их повседневной жизни. Предания использовались для того, чтобы объяснять пугающие и непонятные происшествия, например, несчастья и болезни, и справляться с ними. К тому же рассказывать и слушать жуткие, забавные и порой довольно гадкие истории весело.
Ингела Корсель, Рейне Русенберг - Скандинавский бестиарий
(Скандинавские боги)
Москва : Издательство АСТ, 2021. - 120 с.
ISBN 978-5-17-117701-0
Ингела Корсель, Рейне Русенберг - Скандинавский бестиарий - Содержание
Здравствуйте!
Краткие факты о существознании, народных поверьях, существах и преданиях
Категории существ
Призраки
Предание о тесном гробе
Когда на затылке поднимаются волосы
Мюлинг
Предание о постукивании под полом
Убитые дети-привидения
Мара
Предание об отсеченной ноге
Ночные кошмары и поцелуи мары
Волк-оборотень
Предание о мужчине с тканью между зубов
Кровожадный волк
Церковный грим
Предание о ранах, которые никак не заживали
Кладбищенское чудовище
Лесная нимфа
Предание о женщине, требовавшей секса
Злобный смех
Ветте
Предание о дороге со смертельными авариями
В плену под землей
Линдурм
Предание об изгрызенных трупах
Жуткий змей
Бьера
Предание о проломленной топором двери
Ведьмино масло, или экскременты бьеры
Спиритус
Предание о порции табака
Фрагменты скелета и плевок натощак
Нэк
Предание о прыгающих черепах
Серийный убийца-соблазнитель
Тролль
Предание о подменыше с синяками
Украденные младенцы
Магические предметы и растения
Магические пот, плевки и кровь и прочее отвратительное
Слова и выражения с существами
Словарь
Список литературы
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