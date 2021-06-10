Этот справочник называется «Скандинавский бестиарий» и рассказывает о вере людей в различных существ и магию в Скандинавии XIX века. Меня зовут Ингела Корсель, я написала текст, а Рейне Русенберг нарисовал иллюстрации. Нам помогал профессор Ульф Пальменфельт, который проверил, все ли факты соответствуют исследованиям в области этнологии - науке о быте людей. На следующей странице вы сможете прочесть о нас троих больше.

НО... прежде чем вы перевернете страницу, мы хотим сказать, что не верим в то, что магические существа действительно есть. Конечно, мы не можем быть полностью уверенными в этом. И честно говоря, нам втайне хотелось бы, чтобы они существовали. Так жизнь была бы куда интереснее. Но мы все же исходим из того, что эти существа обитают только в преданиях и на страницах книг. Мы также не знаем, все ли люди раньше действительно верили в них. Ведь раньше, как и сейчас, народные поверья живут рядом с научными и христианскими представлениями о мире.

Зато нам известно, что люди рассказывали предания о существах, и те играли определенную роль в их повседневной жизни. Предания использовались для того, чтобы объяснять пугающие и непонятные происшествия, например, несчастья и болезни, и справляться с ними. К тому же рассказывать и слушать жуткие, забавные и порой довольно гадкие истории весело.

Ингела Корсель, Рейне Русенберг - Скандинавский бестиарий

(Скандинавские боги)

Москва : Издательство АСТ, 2021. - 120 с.

ISBN 978-5-17-117701-0

Ингела Корсель, Рейне Русенберг - Скандинавский бестиарий - Содержание

Здравствуйте!

Краткие факты о существознании, народных поверьях, существах и преданиях

Категории существ

Призраки

Предание о тесном гробе

Когда на затылке поднимаются волосы

Мюлинг

Предание о постукивании под полом

Убитые дети-привидения

Мара

Предание об отсеченной ноге

Ночные кошмары и поцелуи мары

Волк-оборотень

Предание о мужчине с тканью между зубов

Кровожадный волк

Церковный грим

Предание о ранах, которые никак не заживали

Кладбищенское чудовище

Лесная нимфа

Предание о женщине, требовавшей секса

Злобный смех

Ветте

Предание о дороге со смертельными авариями

В плену под землей

Линдурм

Предание об изгрызенных трупах

Жуткий змей

Бьера

Предание о проломленной топором двери

Ведьмино масло, или экскременты бьеры

Спиритус

Предание о порции табака

Фрагменты скелета и плевок натощак

Нэк

Предание о прыгающих черепах

Серийный убийца-соблазнитель

Тролль

Предание о подменыше с синяками

Украденные младенцы

Магические предметы и растения

Магические пот, плевки и кровь и прочее отвратительное

Слова и выражения с существами

Словарь

Список литературы