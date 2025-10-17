«И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском…» (Матфея 2:4,5)

Недавно в газете Сан-Франциско «Кроникл» напечатали результаты опроса, перечисляющего десять наибольших разочарований в мире туризма. Номером один в списке оказался Поло Лаундж в Голливуде, где, как предполагалось, собираются кинозвезды. Туристы тысячами ехали в Поло Лаундж, но видели там только других туристов. Номером два было одно из казино в Монте-Карло. Номером три — Вифлеем. Действительно, Вифлеем является огромным разочарованием для туристов, ведь они едут туда, ожидая увидеть что-то особенное, но когда прибывают на место, то видят какой-то маленький грязный городок. Они идут в церковь Рождества, полагая, что это будет чем-то невероятным.

Но, оказавшись внутри, видят, что сама церковь разделена на три части: католическую, греко-католическую и русскую православную, так как эти три группы уже несколько столетий борются за право контроля над данной достопримечательностью. Еще и с потолка церкви свисают какие-то непонятные предметы, похожие на старые рождественские украшения, которые люди выставляют на продажу в своих гаражах. Неудивительно, что все это — и борющиеся церковные группы, и свисающие запыленные реликвии — разочаровывает в Вифлееме. Но знаете, Иисус родился в Вифлееме в яслях, в пещере, используемой под хлев. Это не было тем живописным местом, каким мы его часто себе представляем. Конечно, оно было грязным. Там были кучи навоза и мухи, назойливо жужжащие над головой. Все должно было быть именно так. Иисус пришел в реальный мир как реальный человек, чтобы помочь реальным людям.

Вифлеем — очень подходящее место для того, чтобы в нем родился Хлеб Жизни, так как Вифлеем означает «дом хлеба». Он был непримечательным городом раньше, ничем непримечателен он и теперь. Но из-за того, что там родился Иисус, больше песен поется, больше стихов пишется, больше фотографий делается, больше поездок совершается в этот маленький незначительный город, чем в любое другое место. Вифлеем — одно из самых известных в мире мест на сегодняшний день только по одной причине: там родился Иисус. Так же и в случае с нами. Иисус приходит к таким маленьким людям, как мы, людям, немного запылившимся и ничем непримечательным, и делает нас великими не из-за того, кто мы, а из-за того, чьи мы. Мы — Его.

Джон Корсон – День пути. 365-дневное размышление над Словом

Издательство – «Книгоноша»

Киев – 2015 г. / 950 с.

ISBN 978-617-7248-24-7