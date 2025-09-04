Корытко - История нехристианских религий
Серия «Учебник бакалавра теологии»
Представленный труд выполнен на высоком профессиональном уровне. Это учебник нового образца, который прошел экспертизу на предмет соответствия современным требованиям, предъявляемым к учебным пособиям для высшей школы.
В наше время история религий не может преподаваться — ни в духовных, ни в светских учебных заведениях — по лекалам «обличительного богословия» XIX века. В то же время при изложении учебного материала по данной дисциплине преподаватель духовной школы не может и не должен воздерживаться от взгляда на иные религии через призму собственной религиозной принадлежности.
Пытаясь пройти между Сциллой обличительного богословия и Харибдой атеистического (т. е. полностью абстрагированного от какой бы то ни было религии) религиоведения, автор настоящего учебного пособия пошел по пути безоценочного изложения материала, создав труд, адресованный широкой аудитории студентов и научному религиоведческому сообществу. В то же время автор не отказывается от рассмотрения описываемых им религиозных явлений с точки зрения христианства, однако делает это в нарочито мягкой форме. Учебник следует рассматривать прежде всего как свод сведений об иных религиях, которые преподаватель и студент могут с большой пользой использовать.
Автор не пытается помочь студенту позиционировать все описанное многообразие религиозных практик в свете того последовательного монотеизма, который характерен для Ветхого и Нового Заветов. Перед студентом предстает информационно насыщенное описание религиозных верований и практик в традиции светского религиоведения. В процессе освоения материала христианская оценка этих верований и практик должна возникать у учащегося естественным образом.
Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии
Протоиерей Олег Корытко. — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2017. — 416 с.
ISBN 978-5-906960-00-9
Рецензенты:
Д. В. Микульский, ведущий научный сотрудник отдела памятников письменности народов Востока Института востоковедения РАН;
B. К. Пинкевич, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС;
Ю. А. Кимелев, декан факультета религиоведения Российского православного института св. Иоанна Богослова; Е. Б. Поканинова, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений МИГСУ РАНХиГС;
А. В. Ситников, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений МИГСУ РАНХиГС;
C. В. Перевезенцев, декан историко-филологического факультета Российского православного университета, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова
Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- От автора
Глава вводная.
ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ В ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ
- История религий как наука и учебный предмет
- Версии происхождения слова «религия»
- Отличительные особенности религиозного мировоззрения
- Аспекты религии
РАЗДЕЛ I (МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ)
Глава 1. ИУДАИЗМ
- §1.1. Еврейство: религия и культура
- § 1. 2. От начала истории еврейского народа до «конца дней»
- §1.3. Ключевые книги иудаизма
- §1.4. Основные положения вероучения иудаизма
- §1.5. Иудейские традиции
- §1.6. Конфессиональная ситуация в иудаизме
- §1.7. Иудейский мистицизм
- §1.8. Статистические данные о количестве иудеев
Глава 2. ИСЛАМ
- § 2.1. Арабы и Аравия в доисламский период
- § 2.2. Религиозно-социальная ситуация
- в Аравии VI-VII вв. н. э. Возникновение ислама
- § 2. 3. Мухаммад — посланник Аллаха и основатель ислама. Исторические источники сведений о Мухаммаде. Жизнь и проповедническая деятельность Мухаммада
- § 2.4. Коран
- § 2. 5. Сунна
- § 2.6. Вероучение. «Шесть основ веры»
- § 2. 7. Этика и практика благочестия. «Пять столпов ислама»
- § 2. 8. Исламское право
- § 2. 9. Мистический ислам. Суфизм
- § 2.10. Течения ислама
- § 2.11. Статистические данные
РАЗДЕЛ II (ПОЛИТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ)
Глава 3. ШАМАНИЗМ
- § 3.1. Общая характеристика шаманизма
- § 3.2. Космологические представления шаманизма
- § 3. 3. Шаман: призвание и посвящение
- § 3.4. Внешний вид шамана: символика шаманского наряда и бубна
- § 3. 5. Социальная роль шамана и религиозная практика
Глава 4. СИНТОИЗМ
- § 4.1. Ками
- § 4. 2. Ключевые тексты синтоистской традиции
- § 4. 3. Синтоистская мифология
- § 4.4. Люди и боги в синтоизме
- § 4. 5. Нормы поведения и синтоистские ритуалы
- § 4. 6. Синтоистское общественное богослужение
- § 4. 7. Синто: взгляд сквозь века
Глава 5. ДАОСИЗМ
- § 5.1. Общая характеристика даосизма
- § 5. 2. Лао-цзы как основатель даосизма
- § 5. 3. Основные принципы даосизма в период его доктринального становления
- § 5.4. Ключевые тексты даосизма
- § 5. 5. Основные категориальные понятия и божества в даосизме
- § 5. 6. Космология даосизма
- § 5. 7. Антропология и «сотериология» даосизма
- § 5. 8. Жизненные принципы и этические нормы даосизма
- § 5. 9. Литургическая практика и частные обряды в даосизме
Глава 6. КОНФУЦИАНСТВО
- § 6.1. Конфуцианство как особый духовно-культурный феномен
- § 6. 2. Конфуций: сведения о жизни легендарного учителя
- § 6. 3. Ключевые тексты конфуцианской традиции
- § 6.4. Учение Конфуция
- § 6. 5. Конфуцианская ритуальная практика
- § 6. 6. Конфуцианство в истории Китая
Глава 7. ИНДУИЗМ
РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
- § 7.1. Гипотезы о происхождении древнеиндийской цивилизации
- § 7. 2. Общая характеристика древнеиндийских религиозных представлений
- § 7. 3. Краткая характеристика Вед
- § 7.4. Пантеон Вед
- § 7. 5. Космология Вед
- § 7. 6. Этико-социальное учение Вед
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ ЭПОХИ БРАХМАНИЗМА И УПАНИШАД
- § 7. 7. Хронологические границы брахманической религии. Варновое деление общества
- § 7. 8. Священные тексты эпохи брахманизма
- § 7.9. Мировоззренческие особенности брахманизма в области космологии
- § 7.10. Религиозно-философские школы брахманизма
- § 7.11. Место и значение ритуала в брахманической религии
- § 7.12. Аскетическая практика в брахманизме
СОВРЕМЕННЫЙ ИНДУИЗМ
- § 7.13. Индуизм — ответ на кризис брахманической религии
- § 7.14. Общие характеристики корпуса текстов смрити
- § 7.15. Индуистский пантеон
- § 7.16. Представления о космологии и хронологии в индуизме
- § 7.17. Религиозно-философские школы индуизма
- § 7.18. Этико-социальное учение и религиозная практика индуизма
Глава 8. БУДДИЗМ
- § 8.1. Будда: легенда и реальность
- § 8.2. Буддийский священный канон
- § 8. 3. Доктрины буддизма
- § 8.4. Религиозная практика в буддизме: «Благородный восьмеричный путь»
- § 8. 5. Религиозно-философские течения в буддизме
- § 8. 6. Статистические данные о количестве буддистов
Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии - От автора
Предлагаемая вниманию читателя книга написана в соответствии с учебной программой курса «История нехристианских религий» для духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Создание первого учебника по данному курсу потребовало теоретического осмысления и разработки ряда вопросов, включая понятие «история религий», ее предмет, составные части, периодизация, а также определение объема учебного материала и его источниковой базы. При этом автор не ставил перед собой цели предложить оригинальную научную концепцию, но ориентировался на объективное и максимально доступное изложение исторических фактов и инокультурных реалий с общепризнанных в научном сообществе позиций и с учетом мировоззрения православного христианина.
Представленные в учебном пособии материалы являются результатом обобщения работ известных отечественных и зарубежных исследователей в области истории, философии, культурологии, филологии и религиоведения: И. А. Ильина, С. Л. Франка, прот. С. Булгакова, М. Элиаде, Сало У. Барона, С. Дубнова, А. Мюллера, В. В. Лебедева, Э. Р. Кулиева, А. Шиммель, Е. А. Торчинова, В. С. Семенцова, Г. М. Бонгард-Левина, М. Ф. Альбедиль, С. Радхакришнана и многих других замечательных ученых.
Автор надеется, что найденные им методические решения, получившие свое практическое воплощение в корпусе учебника, его содержании и структуре, будут способствовать эффективному освоению учащимися данного материалоемкого по своей природе курса на оптимальном уровне трудозатрат.
Учебник формировался и проходил свою апробацию в процессе преподавания курса «История религий» в течение 15 лет в Сретенской духовной семинарии.
2017-11-11
Похоже, что это вот эта книга http://esxatos.com/istoriya-religiy-alfeev-korytko-vasechko
только без христианства, но с добавленным введением.
Прошу прощения, а это не банальное переиздание вот такой книги
http://esxatos.com/korytko-homo-religiosus-na-putyah-poiska-istiny-istoriya-nehristianskih-religiy
Это почти та же книга, но переработанное и дополненное издание, адаптированное под учебник, того же автора.