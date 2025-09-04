Серия «Учебник бакалавра теологии»

Представленный труд выполнен на высоком профессиональном уровне. Это учебник нового образца, который прошел экспертизу на предмет соответствия современным требованиям, предъявляемым к учебным пособиям для высшей школы.

В наше время история религий не может преподаваться — ни в духовных, ни в светских учебных заведениях — по лекалам «обличительного богословия» XIX века. В то же время при изложении учебного материала по данной дисциплине преподаватель духовной школы не может и не должен воздерживаться от взгляда на иные религии через призму собственной религиозной принадлежности.

Пытаясь пройти между Сциллой обличительного богословия и Харибдой атеистического (т. е. полностью абстрагированного от какой бы то ни было религии) религиоведения, автор настоящего учебного пособия пошел по пути безоценочного изложения материала, создав труд, адресованный широкой аудитории студентов и научному религиоведческому сообществу. В то же время автор не отказывается от рассмотрения описываемых им религиозных явлений с точки зрения христианства, однако делает это в нарочито мягкой форме. Учебник следует рассматривать прежде всего как свод сведений об иных религиях, которые преподаватель и студент могут с большой пользой использовать.

Автор не пытается помочь студенту позиционировать все описанное многообразие религиозных практик в свете того последовательного монотеизма, который характерен для Ветхого и Нового Заветов. Перед студентом предстает информационно насыщенное описание религиозных верований и практик в традиции светского религиоведения. В процессе освоения материала христианская оценка этих верований и практик должна возникать у учащегося естественным образом.

Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии Протоиерей Олег Корытко. — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2017. — 416 с. ISBN 978-5-906960-00-9 Рецензенты: Д. В. Микульский, ведущий научный сотрудник отдела памятников письменности народов Востока Института востоковедения РАН; B. К. Пинкевич, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС; Ю. А. Кимелев, декан факультета религиоведения Российского православного института св. Иоанна Богослова; Е. Б. Поканинова, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений МИГСУ РАНХиГС; А. В. Ситников, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений МИГСУ РАНХиГС; C. В. Перевезенцев, декан историко-филологического факультета Российского православного университета, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии - Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ От автора Глава вводная. ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ В ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ История религий как наука и учебный предмет

Версии происхождения слова «религия»

Отличительные особенности религиозного мировоззрения

Аспекты религии РАЗДЕЛ I (МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ) Глава 1. ИУДАИЗМ §1.1. Еврейство: религия и культура

§ 1. 2. От начала истории еврейского народа до «конца дней»

§1.3. Ключевые книги иудаизма

§1.4. Основные положения вероучения иудаизма

§1.5. Иудейские традиции

§1.6. Конфессиональная ситуация в иудаизме

§1.7. Иудейский мистицизм

§1.8. Статистические данные о количестве иудеев Глава 2. ИСЛАМ § 2.1. Арабы и Аравия в доисламский период

§ 2.2. Религиозно-социальная ситуация

в Аравии VI-VII вв. н. э. Возникновение ислама

§ 2. 3. Мухаммад — посланник Аллаха и основатель ислама. Исторические источники сведений о Мухаммаде. Жизнь и проповедническая деятельность Мухаммада

§ 2.4. Коран

§ 2. 5. Сунна

§ 2.6. Вероучение. «Шесть основ веры»

§ 2. 7. Этика и практика благочестия. «Пять столпов ислама»

§ 2. 8. Исламское право

§ 2. 9. Мистический ислам. Суфизм

§ 2.10. Течения ислама

§ 2.11. Статистические данные РАЗДЕЛ II (ПОЛИТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ) Глава 3. ШАМАНИЗМ § 3.1. Общая характеристика шаманизма

§ 3.2. Космологические представления шаманизма

§ 3. 3. Шаман: призвание и посвящение

§ 3.4. Внешний вид шамана: символика шаманского наряда и бубна

§ 3. 5. Социальная роль шамана и религиозная практика Глава 4. СИНТОИЗМ § 4.1. Ками

§ 4. 2. Ключевые тексты синтоистской традиции

§ 4. 3. Синтоистская мифология

§ 4.4. Люди и боги в синтоизме

§ 4. 5. Нормы поведения и синтоистские ритуалы

§ 4. 6. Синтоистское общественное богослужение

§ 4. 7. Синто: взгляд сквозь века Глава 5. ДАОСИЗМ § 5.1. Общая характеристика даосизма

§ 5. 2. Лао-цзы как основатель даосизма

§ 5. 3. Основные принципы даосизма в период его доктринального становления

§ 5.4. Ключевые тексты даосизма

§ 5. 5. Основные категориальные понятия и божества в даосизме

§ 5. 6. Космология даосизма

§ 5. 7. Антропология и «сотериология» даосизма

§ 5. 8. Жизненные принципы и этические нормы даосизма

§ 5. 9. Литургическая практика и частные обряды в даосизме Глава 6. КОНФУЦИАНСТВО § 6.1. Конфуцианство как особый духовно-культурный феномен

§ 6. 2. Конфуций: сведения о жизни легендарного учителя

§ 6. 3. Ключевые тексты конфуцианской традиции

§ 6.4. Учение Конфуция

§ 6. 5. Конфуцианская ритуальная практика

§ 6. 6. Конфуцианство в истории Китая Глава 7. ИНДУИЗМ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ § 7.1. Гипотезы о происхождении древнеиндийской цивилизации

§ 7. 2. Общая характеристика древнеиндийских религиозных представлений

§ 7. 3. Краткая характеристика Вед

§ 7.4. Пантеон Вед

§ 7. 5. Космология Вед

§ 7. 6. Этико-социальное учение Вед РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ ЭПОХИ БРАХМАНИЗМА И УПАНИШАД § 7. 7. Хронологические границы брахманической религии. Варновое деление общества

§ 7. 8. Священные тексты эпохи брахманизма

§ 7.9. Мировоззренческие особенности брахманизма в области космологии

§ 7.10. Религиозно-философские школы брахманизма

§ 7.11. Место и значение ритуала в брахманической религии

§ 7.12. Аскетическая практика в брахманизме СОВРЕМЕННЫЙ ИНДУИЗМ § 7.13. Индуизм — ответ на кризис брахманической религии

§ 7.14. Общие характеристики корпуса текстов смрити

§ 7.15. Индуистский пантеон

§ 7.16. Представления о космологии и хронологии в индуизме

§ 7.17. Религиозно-философские школы индуизма

§ 7.18. Этико-социальное учение и религиозная практика индуизма Глава 8. БУДДИЗМ § 8.1. Будда: легенда и реальность

§ 8.2. Буддийский священный канон

§ 8. 3. Доктрины буддизма

§ 8.4. Религиозная практика в буддизме: «Благородный восьмеричный путь»

§ 8. 5. Религиозно-философские течения в буддизме

§ 8. 6. Статистические данные о количестве буддистов Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии - От автора Предлагаемая вниманию читателя книга написана в соответствии с учебной программой курса «История нехристианских религий» для духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Создание первого учебника по данному курсу потребовало теоретического осмысления и разработки ряда вопросов, включая понятие «история религий», ее предмет, составные части, периодизация, а также определение объема учебного материала и его источниковой базы. При этом автор не ставил перед собой цели предложить оригинальную научную концепцию, но ориентировался на объективное и максимально доступное изложение исторических фактов и инокультурных реалий с общепризнанных в научном сообществе позиций и с учетом мировоззрения православного христианина. Представленные в учебном пособии материалы являются результатом обобщения работ известных отечественных и зарубежных исследователей в области истории, философии, культурологии, филологии и религиоведения: И. А. Ильина, С. Л. Франка, прот. С. Булгакова, М. Элиаде, Сало У. Барона, С. Дубнова, А. Мюллера, В. В. Лебедева, Э. Р. Кулиева, А. Шиммель, Е. А. Торчинова, В. С. Семенцова, Г. М. Бонгард-Левина, М. Ф. Альбедиль, С. Радхакришнана и многих других замечательных ученых. Автор надеется, что найденные им методические решения, получившие свое практическое воплощение в корпусе учебника, его содержании и структуре, будут способствовать эффективному освоению учащимися данного материалоемкого по своей природе курса на оптимальном уровне трудозатрат. Учебник формировался и проходил свою апробацию в процессе преподавания курса «История религий» в течение 15 лет в Сретенской духовной семинарии.

2017-11-11