Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Корытко - История нехристианских религий

Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, History, Educational, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Series Учебник бакалавра теологии (28 books)
Серия «Учебник бакалавра теологии»
Представленный труд выполнен на высоком профессиональном уровне. Это учебник нового образца, который прошел экспертизу на предмет соответствия современным требованиям, предъявляемым к учебным пособиям для высшей школы.
В наше время история религий не может преподаваться — ни в духовных, ни в светских учебных заведениях — по лекалам «обличительного богословия» XIX века. В то же время при изложении учебного материала по данной дисциплине преподаватель духовной школы не может и не должен воздерживаться от взгляда на иные религии через призму собственной религиозной принадлежности.
Пытаясь пройти между Сциллой обличительного богословия и Харибдой атеистического (т. е. полностью абстрагированного от какой бы то ни было религии) религиоведения, автор настоящего учебного пособия пошел по пути безоценочного изложения материала, создав труд, адресованный широкой аудитории студентов и научному религиоведческому сообществу. В то же время автор не отказывается от рассмотрения описываемых им религиозных явлений с точки зрения христианства, однако делает это в нарочито мягкой форме. Учебник следует рассматривать прежде всего как свод сведений об иных религиях, которые преподаватель и студент могут с большой пользой использовать.
Автор не пытается помочь студенту позиционировать все описанное многообразие религиозных практик в свете того последовательного монотеизма, который характерен для Ветхого и Нового Заветов. Перед студентом предстает информационно насыщенное описание религиозных верований и практик в традиции светского религиоведения. В процессе освоения материала христианская оценка этих верований и практик должна возникать у учащегося естественным образом.

Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии

Протоиерей Олег Корытко. — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2017. — 416 с.
ISBN 978-5-906960-00-9
Рецензенты:
Д. В. Микульский, ведущий научный сотрудник отдела памятников письменности народов Востока Института востоковедения РАН;
B. К. Пинкевич, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС;
Ю. А. Кимелев, декан факультета религиоведения Российского православного института св. Иоанна Богослова; Е. Б. Поканинова, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений МИГСУ РАНХиГС;
А. В. Ситников, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений МИГСУ РАНХиГС;
C. В. Перевезенцев, декан историко-филологического факультета Российского православного университета, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова

Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
  • От автора
Глава вводная.
ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ В ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ
  • История религий как наука и учебный предмет
  • Версии происхождения слова «религия»
  • Отличительные особенности религиозного мировоззрения
  • Аспекты религии
РАЗДЕЛ I (МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ)
Глава 1. ИУДАИЗМ
  • §1.1. Еврейство: религия и культура
  • § 1. 2. От начала истории еврейского народа до «конца дней»
  • §1.3. Ключевые книги иудаизма
  • §1.4. Основные положения вероучения иудаизма
  • §1.5. Иудейские традиции
  • §1.6. Конфессиональная ситуация в иудаизме
  • §1.7. Иудейский мистицизм
  • §1.8. Статистические данные о количестве иудеев
Глава 2. ИСЛАМ
  • § 2.1. Арабы и Аравия в доисламский период
  • § 2.2. Религиозно-социальная ситуация
  • в Аравии VI-VII вв. н. э. Возникновение ислама
  • § 2. 3. Мухаммад — посланник Аллаха и основатель ислама. Исторические источники сведений о Мухаммаде. Жизнь и проповедническая деятельность Мухаммада
  • § 2.4. Коран
  • § 2. 5. Сунна
  • § 2.6. Вероучение. «Шесть основ веры»
  • § 2. 7. Этика и практика благочестия. «Пять столпов ислама»
  • § 2. 8. Исламское право
  • § 2. 9. Мистический ислам. Суфизм
  • § 2.10. Течения ислама
  • § 2.11. Статистические данные
РАЗДЕЛ II (ПОЛИТЕИСТИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ)
Глава 3. ШАМАНИЗМ
  • § 3.1. Общая характеристика шаманизма
  • § 3.2. Космологические представления шаманизма
  • § 3. 3. Шаман: призвание и посвящение
  • § 3.4. Внешний вид шамана: символика шаманского наряда и бубна
  • § 3. 5. Социальная роль шамана и религиозная практика
Глава 4. СИНТОИЗМ
  • § 4.1. Ками
  • § 4. 2. Ключевые тексты синтоистской традиции
  • § 4. 3. Синтоистская мифология
  • § 4.4. Люди и боги в синтоизме
  • § 4. 5. Нормы поведения и синтоистские ритуалы
  • § 4. 6. Синтоистское общественное богослужение
  • § 4. 7. Синто: взгляд сквозь века
Глава 5. ДАОСИЗМ
  • § 5.1. Общая характеристика даосизма
  • § 5. 2. Лао-цзы как основатель даосизма
  • § 5. 3. Основные принципы даосизма в период его доктринального становления
  • § 5.4. Ключевые тексты даосизма
  • § 5. 5. Основные категориальные понятия и божества в даосизме
  • § 5. 6. Космология даосизма
  • § 5. 7. Антропология и «сотериология» даосизма
  • § 5. 8. Жизненные принципы и этические нормы даосизма
  • § 5. 9. Литургическая практика и частные обряды в даосизме
Глава 6. КОНФУЦИАНСТВО
  • § 6.1. Конфуцианство как особый духовно-культурный феномен
  • § 6. 2. Конфуций: сведения о жизни легендарного учителя
  • § 6. 3. Ключевые тексты конфуцианской традиции
  • § 6.4. Учение Конфуция
  • § 6. 5. Конфуцианская ритуальная практика
  • § 6. 6. Конфуцианство в истории Китая
Глава 7. ИНДУИЗМ
РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
  • § 7.1. Гипотезы о происхождении древнеиндийской цивилизации
  • § 7. 2. Общая характеристика древнеиндийских религиозных представлений
  • § 7. 3. Краткая характеристика Вед
  • § 7.4. Пантеон Вед
  • § 7. 5. Космология Вед
  • § 7. 6. Этико-социальное учение Вед
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ ЭПОХИ БРАХМАНИЗМА И УПАНИШАД
  • § 7. 7. Хронологические границы брахманической религии. Варновое деление общества
  • § 7. 8. Священные тексты эпохи брахманизма
  • § 7.9. Мировоззренческие особенности брахманизма в области космологии
  • § 7.10. Религиозно-философские школы брахманизма
  • § 7.11. Место и значение ритуала в брахманической религии
  • § 7.12. Аскетическая практика в брахманизме
СОВРЕМЕННЫЙ ИНДУИЗМ
  • § 7.13. Индуизм — ответ на кризис брахманической религии
  • § 7.14. Общие характеристики корпуса текстов смрити
  • § 7.15. Индуистский пантеон
  • § 7.16. Представления о космологии и хронологии в индуизме
  • § 7.17. Религиозно-философские школы индуизма
  • § 7.18. Этико-социальное учение и религиозная практика индуизма
Глава 8. БУДДИЗМ
  • § 8.1. Будда: легенда и реальность
  • § 8.2. Буддийский священный канон
  • § 8. 3. Доктрины буддизма
  • § 8.4. Религиозная практика в буддизме: «Благородный восьмеричный путь»
  • § 8. 5. Религиозно-философские течения в буддизме
  • § 8. 6. Статистические данные о количестве буддистов

Протоиерей Олег Корытко - История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии - От автора

Предлагаемая вниманию читателя книга написана в соответствии с учебной программой курса «История нехристианских религий» для духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Создание первого учебника по данному курсу потребовало теоретического осмысления и разработки ряда вопросов, включая понятие «история религий», ее предмет, составные части, периодизация, а также определение объема учебного материала и его источниковой базы. При этом автор не ставил перед собой цели предложить оригинальную научную концепцию, но ориентировался на объективное и максимально доступное изложение исторических фактов и инокультурных реалий с общепризнанных в научном сообществе позиций и с учетом мировоззрения православного христианина.
Представленные в учебном пособии материалы являются результатом обобщения работ известных отечественных и зарубежных исследователей в области истории, философии, культурологии, филологии и религиоведения: И. А. Ильина, С. Л. Франка, прот. С. Булгакова, М. Элиаде, Сало У. Барона, С. Дубнова, А. Мюллера, В. В. Лебедева, Э. Р. Кулиева, А. Шиммель, Е. А. Торчинова, В. С. Семенцова, Г. М. Бонгард-Левина, М. Ф. Альбедиль, С. Радхакришнана и многих других замечательных ученых.
Автор надеется, что найденные им методические решения, получившие свое практическое воплощение в корпусе учебника, его содержании и структуре, будут способствовать эффективному освоению учащимися данного материалоемкого по своей природе курса на оптимальном уровне трудозатрат.
Учебник формировался и проходил свою апробацию в процессе преподавания курса «История религий» в течение 15 лет в Сретенской духовной семинарии.
2017-11-11
Views 3 771
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2025
Author ushpizin
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (3 comments)

S
stratilates 8 years ago

Похоже, что это вот эта книга http://esxatos.com/istoriya-religiy-alfeev-korytko-vasechko

только без христианства, но с добавленным введением.
D
diakdim 8 years ago

Прошу прощения, а это не банальное переиздание вот такой книги

http://esxatos.com/korytko-homo-religiosus-na-putyah-poiska-istiny-istoriya-nehristianskih-religiy
E
esxatos 8 years ago

Это почти та же книга, но переработанное и дополненное издание, адаптированное под учебник, того же автора.

Related Books

All Books