Благой, всеблагой и преблагой Бог, по причине преизбыточествующего богатства благости Своей, не потерпел, чтобы одиноко существовало благо — Его естество, в котором ничто не принимало бы участия, и восхотел, чтобы произошло нечто, что в будущем пользовалось бы Его благодеяниями и было причастно Его благости, Его естеству. Ради этого Он и сотворил не существовавший дотоле мир собственным Словом Своим. По Его велению были вызваны из небытия в бытие мировые основы и вложены в их природу законы их деятельности. Одним и тем же мановением воли Божией были изведены из небытия в бытие и мир бесплотных духов, сознававших благо бытия своего, и мир чувственных тел, получивших возможность лишь бессознательного участия в благе Его — одним своим существованием.

Оба эти мира, по природе своей совершенно противоположные друг другу, не могли участвовать друг в друге. Создавший их Бог, очевидно, не имел в виду создать только эти противоположности, ибо такая противоположность разрывала единство творения, делая совершенно бесцельным существование чувственного мира. Если же премудрость Божия всему приведенному в бытие определила разумные цели жизни, а чувственный мир сам по себе такой цели не обнаруживал, то понятно, что он должен был сам служить какой-либо высшей цели. Эта высшая цель в творении мира вещественного вполне могла бы быть объяснима только созданием такого рода тварей, в котором бы одновременно заключались вещественная природа и природа духовная и в котором эти природы были бы приведены в стройное единство, позволяющее высшему благу сообщаться низшему по иерархическому принципу.

Иерей Коржевский Вадим - Отблеск Сущего - Православное учение о человеке

Тюмень, Русская неделя, 2013 г. - 547 с.

Иерей Коржевский Вадим - Отблеск Сущего - Православное учение о человеке - Содержание

Введение

Отдел I. Естественное состояние человека и его природы

Глава 1. Создание человека 1.1. Состав человеческой природы 1.2. Богоподобие человека

Глава 2. Природа первозданного человека 2.1. Тело 2.2. Душа 2.2.1. Свойства души 2.2.2. Природа души 2.2.3. Строение души 2.3. Связь души с телом и их взаимное влияние 2.4. Состояние составных частей и сил естества человеческого

Глава 3. Значение и назначение человека

Отдел II. Нижеестественное состояние человека

Глава 1. Грехопадение человека 1.1. Падение 1.2. Следствия падения

Глава 2. Природа падшего человека 2.1. Состояние падшего человеческого естества 2.2. Родовая жизнь падшего человека 2.2.1. Происхождение души 2.2.2. Адамово наследство 2.3. Состояние естества падшего человека в его составных частях 2.4. Состояние сил падшей человеческой души 2.4.1. Состояние познавательных сил Разум Рассудок Ощущение, воображение и память 2.4.2. Состояние чувствующих сил Духовные чувства Душевные чувства Низшие чувства 2.4.3. Состояние желательных сил Совесть Воля Чувственные пожелания

Глава 3. «Ветхий человек» — его жизнь и развитие

Отдел III. Сверхъестественное состояние человека

Глава 1. Воссоздание человека 1.1. Воплощение 1.2. Условия спасения человека

Глава 2. Природа обновленного человека 2.1. Подблагодатное состояние человеческой природы 2.2. Подблагодатное состояние естества человеческого в его составных частях 2.3. Подблагодатное состояние сил человеческой души 2.3.1. Состояние познавательных сил 2.3.2. Состояние чувствующих сил 2.3.3. Состояние желательных сил 2.4. Будущее состояние человеческой природы

Глава 3. «Новый человек» — его жизнь и развитие

Примечания

Иерей Коржевский Вадим - Отблеск Сущего - Православное учение о человеке - От издателей

Дорогой читатель, книга, которую ты держишь, является переизданием той, что выходила в 2004 году под названием «Пропедевтика аскетики». Эта книга представляет собой опыт изложения в систематизированной и сжатой форме основных положений православной святоотеческой психологии и антропологии, ориентированной на понимание внутренней духовно-душевной жизни человека. В первом издании она предназначалась главным образом тем, кто профессионально занимается вопросами психологии, а ее прежнее название ориентировало читателей на изучение аскетики как науки.

Но если первое издание адресовалось больше к научному сообществу, имея соответствующие вводные и заключительные главы, то второе обращено к более широкому кругу читателей, с опущением этих глав. В связи с этим изменилось и название книги. Уходя от полемики с современной наукой, автор хотел, чтобы его книга стала не столько научной, сколько душеполезной. Данный труд будет полезен исследователям, работающим в области психологии, студентам духовных и светских учебных заведений, которым интересно узнать законы жизни человеческой души, но главным образом тем христианам, которые заботятся о своем спасении.