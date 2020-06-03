Коржевский - Отблеск Сущего - Православное учение о человеке
Благой, всеблагой и преблагой Бог, по причине преизбыточествующего богатства благости Своей, не потерпел, чтобы одиноко существовало благо — Его естество, в котором ничто не принимало бы участия, и восхотел, чтобы произошло нечто, что в будущем пользовалось бы Его благодеяниями и было причастно Его благости, Его естеству. Ради этого Он и сотворил не существовавший дотоле мир собственным Словом Своим. По Его велению были вызваны из небытия в бытие мировые основы и вложены в их природу законы их деятельности. Одним и тем же мановением воли Божией были изведены из небытия в бытие и мир бесплотных духов, сознававших благо бытия своего, и мир чувственных тел, получивших возможность лишь бессознательного участия в благе Его — одним своим существованием.
Оба эти мира, по природе своей совершенно противоположные друг другу, не могли участвовать друг в друге. Создавший их Бог, очевидно, не имел в виду создать только эти противоположности, ибо такая противоположность разрывала единство творения, делая совершенно бесцельным существование чувственного мира. Если же премудрость Божия всему приведенному в бытие определила разумные цели жизни, а чувственный мир сам по себе такой цели не обнаруживал, то понятно, что он должен был сам служить какой-либо высшей цели. Эта высшая цель в творении мира вещественного вполне могла бы быть объяснима только созданием такого рода тварей, в котором бы одновременно заключались вещественная природа и природа духовная и в котором эти природы были бы приведены в стройное единство, позволяющее высшему благу сообщаться низшему по иерархическому принципу.
Иерей Коржевский Вадим - Отблеск Сущего - Православное учение о человеке
Тюмень, Русская неделя, 2013 г. - 547 с.
Иерей Коржевский Вадим - Отблеск Сущего - Православное учение о человеке - Содержание
Введение
Отдел I. Естественное состояние человека и его природы
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Глава 1. Создание человека
- 1.1. Состав человеческой природы
- 1.2. Богоподобие человека
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Глава 2. Природа первозданного человека
- 2.1. Тело
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2.2. Душа
- 2.2.1. Свойства души
- 2.2.2. Природа души
- 2.2.3. Строение души
- 2.3. Связь души с телом и их взаимное влияние
- 2.4. Состояние составных частей и сил естества человеческого
- Глава 3. Значение и назначение человека
Отдел II. Нижеестественное состояние человека
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Глава 1. Грехопадение человека
- 1.1. Падение
- 1.2. Следствия падения
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Глава 2. Природа падшего человека
- 2.1. Состояние падшего человеческого естества
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2.2. Родовая жизнь падшего человека
- 2.2.1. Происхождение души
- 2.2.2. Адамово наследство
- 2.3. Состояние естества падшего человека в его составных частях
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2.4. Состояние сил падшей человеческой души
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2.4.1. Состояние познавательных сил
- Разум
- Рассудок
- Ощущение, воображение и память
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2.4.2. Состояние чувствующих сил
- Духовные чувства
- Душевные чувства
- Низшие чувства
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2.4.3. Состояние желательных сил
- Совесть
- Воля
- Чувственные пожелания
- 2.4.1. Состояние познавательных сил
- Глава 3. «Ветхий человек» — его жизнь и развитие
Отдел III. Сверхъестественное состояние человека
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Глава 1. Воссоздание человека
- 1.1. Воплощение
- 1.2. Условия спасения человека
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Глава 2. Природа обновленного человека
- 2.1. Подблагодатное состояние человеческой природы
- 2.2. Подблагодатное состояние естества человеческого в его составных частях
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2.3. Подблагодатное состояние сил человеческой души
- 2.3.1. Состояние познавательных сил
- 2.3.2. Состояние чувствующих сил
- 2.3.3. Состояние желательных сил
- 2.4. Будущее состояние человеческой природы
- Глава 3. «Новый человек» — его жизнь и развитие
Примечания
Иерей Коржевский Вадим - Отблеск Сущего - Православное учение о человеке - От издателей
Дорогой читатель, книга, которую ты держишь, является переизданием той, что выходила в 2004 году под названием «Пропедевтика аскетики». Эта книга представляет собой опыт изложения в систематизированной и сжатой форме основных положений православной святоотеческой психологии и антропологии, ориентированной на понимание внутренней духовно-душевной жизни человека. В первом издании она предназначалась главным образом тем, кто профессионально занимается вопросами психологии, а ее прежнее название ориентировало читателей на изучение аскетики как науки.
Но если первое издание адресовалось больше к научному сообществу, имея соответствующие вводные и заключительные главы, то второе обращено к более широкому кругу читателей, с опущением этих глав. В связи с этим изменилось и название книги. Уходя от полемики с современной наукой, автор хотел, чтобы его книга стала не столько научной, сколько душеполезной. Данный труд будет полезен исследователям, работающим в области психологии, студентам духовных и светских учебных заведений, которым интересно узнать законы жизни человеческой души, но главным образом тем христианам, которые заботятся о своем спасении.
Большое спасибо!
спасибо