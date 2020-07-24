Особенно непостижимым является для человека его собственная душа. И хотя она «ближе всего к нам, но, однако же, познаний о душе у нас очень мало».

Ее неисследимость объясняется тем, что «некий покров злой тьмы лежит на ней, скрывая ее от постижения и не давая ее умным очам увидеть собственную суть». Именно находясь в греховном состоянии, человек «не знает своей души и знать не может». Однако «у души, отгороженной от Бога покровом страстей и заключенной в тюрьме греховной тьмы, искусное ее многоценное устройство пребывает под тем покровом цельным, каким было создано, и ничего она не может сделать, чтобы высвободиться из под гнета, кроме как только мыслить и сравнивать, рассуждая, и помнить о светлой жизни, и кричать о помощи к сущему вне покрова тьмы Господу». Потому что только Он может объяснить ей удовлетворительно ее состав, ее назначение и правильную деятельность. Он даровал ей для этого Откровенное учение, которое может возвести ее к познаниям, недоступным для собственного ее постижения. В Богооткровенном учении открыто человеку значение и назначение его души. Хотя, конечно, приобретаемое при посредничестве Божественного Откровения познание о человеческой душе еще остается относительным: относительным к ограниченности постижения нашего, относительным к существенной нужде нашей в познании. Полное и совершенное знание имеет один, способный к полному и совершенному знанию всего, всесовершенный Бог. Но и этого знания достаточно для того, чтобы прийти к необходимому покаянию, врачующему греховную болезнь и ведущему к соединению с Источником своего существования. От незнания основ душевной жизни человека, от забвения попечения о душе и ее высоком назначении можно всецело извратить и испортить свою временную и погубить вечную жизнь. Поэтому Слово Божие учит, что нет большей заботы в мире для человека, как забота о вечном спасении души. "Кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит" (Мф. 16;26). Какое поэтому большое внимание должно быть у нас к бессмертной нашей душе. Должно изучить природу души, ее свойства, потребности и законы, управляющие ею. Некогда в вечности постигнет нас глубокое и бесплодное сожаление, что мы были так невнимательны в продолжение временной жизни к внутренней своей природе. Так что, «есть тебе дело, душа моя, исследуй сама себя, что ты такое, куда тебе стремиться, откуда ты произошла, и где должно остановиться». Изучение души очень важно для нас еще и потому, что "Царство Божие внутри нас" (Лк. 17;21), т.е. имеет место в нашей душе.

Иерей Вадим Коржевский - Пропедевтика аскетики: компендиум по православной святоотеческой психологии

М., Центр Информационных Технологий Информатики и Информации, 2004. - 648 с.

Иерей Вадим Коржевский - Пропедевтика аскетики: компендиум по православной святоотеческой психологии - Содержание

Введение

Часть I ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ

Глава 1. Психология как наука

Глава 2. Сравнение научной и святоотеческой психологии

Глава 3. Проблема изложения святоотеческой психологии

Часть II ИЗЛОЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ

Отдел I. Естественное состояние человека

Глава 1. Создание человека 1.1. Творение 1.2. Состав человеческой природы

Глава 2. Природа первозданного человека 2.1. Тело 2.2. Душа 2.2.1. Свойства души 2.2.2. Природа души 2.2.3. Строение души 2.3. Связь души с телом и их взаимное влияние 2.4. Состояние составных частей и сил естества человеческого

Глава 3. Значение и назначение человека

Отдел II. Нижеестественное состояние человека

Глава 1. Грехопадение человека 1.1. Падение 1.2. Следствия падения

Глава 2. Природа падшего человека 2.1. Состояние падшего человеческого естества 2.2. Родовая жизнь падшего человека 2.2.1. Происхождение души 2.2.2. Адамово наследство 2.3. Состояние естества падшего человека в его составных частях 2.4. Состояние сил падшей человеческой души 2.4.1. Состояние познавательных сил Разум Рассудок Ощущение, воображение и память 2.4.2. Состояние чувствующих сил Духовные чувства Душевные чувства Низшие чувства 2.4.3. Состояние желательных сил Совесть Воля Чувственные пожелания

Глава 3. «Ветхий человек» - его жизнь и развитие

Отдел III. Сверхъестественное состояние человека

Глава 1. Воссоздание человека 1.1. Воплощение 1.2. Условия спасения человека

Глава 2. Природа обновленного человека 2.1. Подблагодатное состояние человеческой природы 2.2. Подблагодатное состояние естества человеческого в его составных частях 2.3. Подблагодатное состояние сил человеческой души 2.3.1. Состояние познавательных сил 2.3.2. Состояние чувствующих сил 2.3.3. Состояние желательных сил 2.4. Будущее состояние человеческой природы

Глава 3. «Новый человек» - его жизнь и развитие

Часть III ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ

Глава 1. Аскетика как наука

Глава 2. Психология как пропедевтика аскетики

Глава 3. Необходимость аскетики

Библиография

Иерей Вадим Коржевский - Пропедевтика аскетики: компендиум по православной святоотеческой психологии - Душа

«Рассматривай неизреченные тайны души, с которой Господь съемлет лежащую на ней тьму и открывает ее и Сам ей открывается».

(Преп. Макарий Египетский)

Сотворивший тело человеческое, сотворил и особую отличительную от тела сущность, называемую душой. Всякий из нас замечает и чувствует, что под телесной, материальной оболочкой кроется некое отдельное самостоятельное невидимое духовное существо. Невидимое и не подлежащее телесным чувствам постигается невидимым и невещественным умом, но умом бесстрастным, здравым в своем естестве, обладающим ведением духовным и осененным благодатью. «Если ум не здрав в естестве своем, - говорят Отцы, - то недейственно в нем ведение, как и телесное чувство, когда от каких-нибудь причин повреждено, теряет зрение. Если же ум здрав, но нет в нем ведения, то без него не различает ум духовного, как и глаз, здоровый в целом своем составе, бывает нередко слаб по отношению к чувственному зрению. А если во всем этом сохранено что чему свойственно, но не близка благодать, то в деле различения остается все сие недейственным, как и в часы ночи, поелику нет тогда солнца, глаза бывают неспособны разбирать предметы». Ум языческих мудрецов и философов по этим причинам оказывается бессилен в раскрытии тайны существа души. В основном все древние философы заключали душу в круг физических элементов и не отличали ее от физической силы. Так Фалес называл ее влагой, Анаксимандр - воздухом, Гераклит и Демокрит - огнем, Гиппон - водой. Другие философы представляли ее происшедшей от Божества, как бы Его искрой (школа Пифагора).

Аристотель называл душу энтелехией естественного организованного тела, имеющего жизнь в возможности. Дикеарх - гармонией четырех стихий. Несостоятельность подобных учений можно было бы показать, но, как говорит св. Василий, «нам нет нужды обличать их учения, - их самих достаточно друг для друга к собственному низложению», посему «внешние учения оставляя внешним, возвратимся к церковному учению». Итак, для раскрытия сей тайны недостаточно ограниченного ума человеческого. Здесь нужно особое Божие Откровение. Одно из Откровений, указывающее на тайну души, было Пророку Иезекиилю, который описал его как явление, исполненное неизреченных и неизглаголанных тайн. «Видел он на поле херувимскую колесницу, четырех духовных животных. У каждого животного было четыре лица: одно лицо львиное, другое лицо орлиное, еще лицо тельчее и лицо человеческое. И у каждого лица были крыла, так что ни у одного невозможно было различить, где передняя, или задняя сторона. Плещи их исполнены были очес, и перси также полны очей, и не было места, неисполненного очей. При каждом лице было по три колеса, как бы колесо в колесе, и в колесах был дух. И Пророк видел как бы подобие человека, и подножие у него как бы сапфирное. Колесница сия (т.е. Херувимы и животные) носила на себе восседящего Владыку. Куда ни угодно было Ему шествовать, - животные всюду обращены были лицом. И Пророк видел под Херувимами как бы руку человечу, которая их поддерживала и носила (Иезек. 1; 5-28)». По изъяснению преподобного Макария Египетского это видение «прообразовало нечто таинственное и божественное, тайну подлинно сокровенную от родов, явленную же в последние времена, в пришествие Христово. Пророк созерцал тайну души, имеющей принять Господа своего и сделаться престолом славы Его».