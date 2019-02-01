Уникальный продукт: это и репортаж, и журналистское расследование, и аналитика. Несмотря на известность многих фактов, текст переполнен эксклюзивом, заключенным в свидетельства основных участников событий «по обе стороны баррикад». Благодаря этому книга захватывает, увлекает, держит в напряжении до последней страницы, как настоящий детектив. Как у каждого талантливого человека, у автора число почитателей равно числу недоброжелателей. У этой книги будет много критиков. Наверняка вызовет критику то, что на ее страницах получили возможность выразить свои взгляды и «антигерои» Майдана. Но «антигерои», как и Герои, являются отражением специфической украинской действительности, преломленной через призму творческого таланта и профессионализма автора. Эго и есть квинтэссенция данного труда.

Соня Кошкина - Майдан - Нерассказанная история

Украина, Киев

Брайт Стар Паблишинг, 2015

ISBN 978-966-2665-56-7 (тв.)

ISBN 978-966-2665-58-1 (м.)

Соня Кошкина - Майдан - Нерассказанная история - Содержание

ПОСВЯЩЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вступление. «МИР, КОТОРОГО БОЛЬШЕ НЕТ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Часть первая. НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Глава 1. РАЗВОРОТ

Глава 2. ПЕРВЫЕ ДНИ ПРОТЕСТА

Глава 3. МИТИНГ 24 НОЯБРЯ. НАЧАЛО КОНЦА РЕЖИМА

Глава 4. СТУДЕНЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Глава 5. ДВА МАЙДАНА. ВЛАСТЬ «РАЗВОДИТ» ПРОТЕСТ

Глава 6. ВИКТОР ЯНУКОВИЧ. ЧТО ВМЕСТО ВИЛЬНЮСА?

Глава 7. «БЕРКУТ» «ТРЕНИРУЕТСЯ» ПЕРЕД РАЗГОНОМ СТУДЕНТОВ

Глава 8. «ЙОЛКА» НА КРОВИ

Глава 9. МИТИНГ 1 ДЕКАБРЯ. БАНКОВАЯ

Глава 10. НАЧАЛО ЭВАКУАЦИИ ИЗ «МЕЖИГОРЬЯ». НОЧНАЯ ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ ЯНУКОВИЧЕМ

Глава 11. ОЛИГАРХИ-МИРОТВОРЦЫ

Глава 12. ПАРЛАМЕНТСКИЕ МАНЕВРЫ

Глава 13. МАЙДАН, КАК ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ

Глава 14. ВТОРОЙ РАЗГОН МАЙДАНА

Глава 15. ПОСЛЕДНИЙ ТРИУМФ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА

Глава 16. МАЙДАН: КРИЗИС ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ. НАПАДЕНИЕ НА ЧОРНОВОЛ

Часть вторая. ЯНВАРЬ 2014 ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Глава 1. ШЕСТЬ ЛЕТ ЗА НЕПОВАЛЕННОГО ЛЕНИНА

Глава 2. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АРБУЗОВА В БРЮССЕЛЕ

Глава 3. ДИКТАТОРСКИЕ ЗАКОНЫ. ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Глава 4. ГРУШЕВСКОГО

Глава 5. ЖИЗНЕВСКИЙ, НИГОЯН, СЕНИК — РИТУАЛЬНЫЕ СМЕРТИ

Глава 6. ПАРЛАМЕНТСКАЯ АМНИСТИЯ

Глава 7. КАК МЕНЯЛСЯ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

Часть третья. ФЕВРАЛЬ 2014 ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Глава 1. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ТОРГИ. «ВСТРЕЧА» КЛЮЕВА И ТИМОШЕНКО

Глава 2. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ. ЗАМЕРЗШАЯ БАРРИКАДА

Глава З. 18 ФЕВРАЛЯ. БОЙНЯ В МАРИИНСКОМ ПАРКЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ КВАРТАЛЕ

Глава 4. ПЛАН УНИЧТОЖЕНИЯ МАЙДАНА. ДЕТАЛИ

Глава 5. ГЛАВНОЕ — ПЕРЕЖИТЬ ЭТУ НОЧЬ

Глава 6. 19 ФЕВРАЛЯ: ЯНУКОВИЧ УЖЕ СОГЛАСЕН НА ВСЕ

Глава 7. 20 ФЕВРАЛЯ. КТО ДАЛ КОМАНДУ СТРЕЛЯТЬ ПО МАЙДАНУ?

Глава 8. ПОМИНКИ ПО ПАРЛАМЕНТСКОМУ БОЛЬШИНСТВУ ЯНУКОВИЧА

Глава 9. ЯНУКОВИЧ: НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ НЕДОБИТЫХ ВРАГОВ

Глава 10. ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР В «МЕЖИГОРЬЕ»

Глава 11. БЕГИ, ЯНУКОВИЧ, БЕГИ!

Глава 12. ЮЛЯ — НА ВОЛЕ

Глава 13. НОВАЯ ЖИЗНЬ

Часть четвертая. ОТКРЫТЫЕ РАНЫ ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Глава 1. КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ КРЫМ

Глава 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ НА СЛУЖБЕ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА

Глава 3. АЛЕКСАНДР ЯНУКОВИЧ: «ВСЕ О МОЕМ ОТЦЕ»

Глава 4. КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ ДОНБАСС

Издательство "Брайт Стар Паблишинг"

Фотоматериалы

Об авторе

Соня Кошкина - Майдан - Нерассказанная история - «Было ощущение, что до рассвета Майдан опустеет»

В ночь с 29 на 30 ноября на Майдане под Стелой остались ночевать несколько сотен студентов. По разным оценкам — от двухсот до четырехсот человек. У многих из них, иногородних, на утро уже были билеты домой. Акция была абсолютно мирной. После того как разошлись люди с основного митинга, а силовики на противоположной стороне площади окончательно «отжали» у оппозиции машины «озвучки», все стихло.

Только ряды «Беркут»» вокруг Майдана уплотнялись. «Беркута» было почти полторы тысячи. Посчитайте соотношение: полторы тысячи против четырехсот человек. Если быть совсем точными, в ту ночь в центр горою стянули 1318 силовиков. Из них 3ОО — 4ОО человек — «вэвэшники», остальные — «Беркут». Студенты еще не знали, что власть решила во что бы то ни стало ночью установить на Майдане елку.

Ночевать ребята устроились непосредственно под Стелой независимости.

«С двадцать девятого на тридцатое мне выпало дежурить с полуночи до двух часов ночи, — говорит Андрей Шевчеко. — Всю первую неделю протестов между депутатами трех фракций была договоренность дежурить поочередно (практика сохранилась и в дальнейшем. — С. К.). Подразумевалось, что во время дежурства ты курсируешь между Европейской и Майданом. Погулял там, проверил все ли в порядке, прошелся в другую сторону и т. д. Дежурства распределяли более или менее пропорционально, но, как всегда, у кого-то получалось больше, у кого-то меньше.

В ту ночь я по графику должен был дежурить с двадцати четырех до двух. После мена должны были выйти Володя Арьев и еще ребята — сейчас уже точно не помню. Однако в силу каких-то причин выйти они не смогли, а дальше следовало дежурство Лиды Котеляк. и чтобы не оставлять женщину на площади ночью одну, я тоже остался. Плюс с нами был еще Володя Бойко — он вообще дежурил с вечера. Словом, в тот раз нас, депутатов, на Майдане было трое. Во время разгона с нами был еще Зорин Шкиряк и несколько ребят Пашинского.

…Я пришел на Майдан где-то без четверти двенадцать — готовился заступить на свою смену. И вот застаю следующую картину: в нижней части Майдана, в начале Институтской, огромное скопление людей, еще больше «Беркута» и между ними стычка. Глеб Гаранич с разбитой головой. Автобусы «озвучки» оппозиции окончательно заблокированы. Я понимаю, что нужно любой ценой удержать звук и, соответственно, людей до утра. Но найти никого ответственного под Стелой не получается. Егор Соболев потерял голос. Света Залищук держится из последних сил. Все валятся с ног.

Наконец нахожу Рыбачука. Он говорит: нет проблем, вот тебе Денис, который у нас занимается звуком. Гарантируем, что все будет хорошо. Я узнал, что фамилия этого Дениса — Шевчук. Узнал намного позже, когда уже пошли публикации о том, кто и как сливал Майдан. Этот персонаж еще всплывал на «круглом столе» у Януковича, якобы от активистов.

Дальше происходит непонятное. Сперва мне говорят: вы знаете, звука не будет, поскольку у нас проблемы с электропитанием. Начинаю разбираться, выясняю, что и ток есть, и мощности достаточно. Дальше говорят: нужно работать от дизель-генератора, но нет топлива. Хорошо, мы через все кордоны и заслоны заносим под Стелу канистру дизтоплива. Тут начинают демонтировать большие колонки со словами, что сейчас подключат маленькие. Какое-то время работает маленький динамик, потом замолкает и он.

И весь этот театр абсурда заканчивается где-то между двумя и тремя часами ночи, когда на Майдан через кордоны милиции спокойно заезжает большая фура для демонтажа конструкций из-под Стелы. То есть буквально милиция расступается и просто на наших глазах остатки всех этих металлических конструкций, шнуры, удлинители и т. д. грузят на фуру. Помешать этому ты не можешь, найти кого-то из старших — тоже. Ночью на месте никого не было и на мобильные телефоны тоже никто не отвечал. В общем, к трем часам — началу четвертого утра под Стелой уже не было ни плазм, ни колонок, ни металлических конструкций, на которых они крепились, — не осталось вообще ничего.

Все планово сворачивалось?

Именно так. «Крайнего», повторяю, найти было невозможно. И не осталось ни одного из членов оргкомитета Евромайдана — все разошлись отдыхать. Именно из-за этого позже появились слухи, что общественные активисты имели разрешение на контролируемый протест только до пятницы. Хотя в то, что они знали о готовящемся разгоне, я не верю.

Одно скажу точно: двадцать девятого предпринимались плановые действия с тем, чтобы помешать политикам установить свой звук. Разыграли все красиво. Какие-то там недомолвки, несостыковки и т. д. Нас водили за нос вплоть до трех часов.

А в три утра поставили перед фактом: Майдан полностью обесточен, обескровлен, очищен. У меня было ощущение, что до рассвета Майдан вообще опустеет, и в воскресенье все нужно будет начинать сначала».