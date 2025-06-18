Косик — Церковный документ эпохи гонений

Настоящий сборник состоит из статей и выступлений, написанных в разное время начиная с 2001 г. и помещенных в сборниках материалов Ежегодной Богословской конференции ПСТБИ (затем ПСТГУ), а также в журналах «Богословский сборник» и «Вестник ПСТГУ» (Серия II: История. История Русской Православной Церкви). Все они посвящены изучению церковного документа в период гонений на Русскую Православную Церковь в первой половине XX в. Эта тема пока недостаточно раскрыта в научных исследованиях. Между тем многие из этих документов являются ценными памятниками эпохи и отличаются ярко выраженным своеобразием — в них отпечаталось противостояние двух враждебных миров — Церкви и безбожного государства, их прямое столкновение.

Церковным называем здесь документ, рожденный в недрах Церкви, её деятелями, даже если он инициирован и (или) деформирован государственными органами. Среди подобных памятников встречаются официальные документы высшей церковной власти, обращения (послания, воззвания и пр.) к церковным или к светским властям, письма (в том числе личные), материалы богословского содержания с анализом событий, документов или позиции.

В материалах сборника затрагиваются вопросы, связанные с созданием документов, вмешательством в текст органов власти, способами передачи, реакцией современников на выступления деятелей Церкви.

Власти часто расценивали деятельность представителей Церкви как нарушение статей Уголовного кодекса. Поэтому и создание подобных документов отличалось особенностями, свойственными нелегальному миру, — шифрованием, сокрытием в тайниках, отсутствием указания на автора.

В изучении церковных источников периода гонений остро стоит проблема авторства. Из соображений конспирации документ часто не имел подписи, был подписан инициалами или зашифрованно. Трудно порой понять, кому направлено письмо, часто неизвестен ни автор, ни получатель, и требуется кропотливое исследование для выяснения этих реалий. Документ нередко размножался в нескольких машинописных или рукописных копиях или даже на гектографе. Установление авторства не всегда можно было осуществить, даже если имелись свидетельства об авторе, высказанные на допросе. Подсудимый мог назвать не настоящего автора, а человека, которому по каким-то причинам не грозило преследование (умер, уже находился в лагере либо за границей).

О. В. Косик — Церковный документ эпохи гонений: Первая половина XX века. Исследования разных лет

Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2025. — 170 с.

ISBN 978-5-7429-1647-5

О. В. Косик — Церковный документ эпохи гонений — Содержание