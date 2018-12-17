Косик - Голоса из России - Очерки истории сбора и передачи за границу информации о Церкви
Сопротивление насилию становится особенно трудным в условиях информационной изоляции. Поэтому важной составной частью гонений на Русскую Православную Церковь в XX в. была борьба с правдивой информацией о Церкви и ее служителях.
Дело не ограничивалось сокрытием истинного положения в церковной сфере или облечением в покров тайны действий представителей власти. Средства массовой информации публиковали сведения, не имеющие ничего общего с реальностью, распространяли ложь и клевету, формируя сознание безрелигиозного человека, строителя «светлого будущего».
Ольга Владимировна Косик - Голоса из России - Очерки истории сбора и передачи за границу информации о положении Церкви в СССР (1920-е - начало 1930-х годов)
О. В. Косик. - М.: Изд-во ПСТТУ, 2011. - 280 с.
ISBN 978-5-7429-0641-4
Ольга Косик - Голоса из России - Очерки истории сбора и передачи за границу информации о положении Церкви в СССР - Содержание
Вступление
- Сбор информации о гонениях в комиссии Священного Собора и в канцелярии Святейшего Патриарха Тихона. Распространение посланий Патриарха
- Первые списки архиереев и епархий. Сводки Н. В. Нумерова
- Списки архиереев
- Контакты Святейшего Патриарха Тихона с Патриархами и церковными деятелями за рубежом
- Материалы о положении Русской Церкви в архиве Архиерейского Синода РПЦЗ и на страницах газеты «Церковные ведомости» в первой половине 1920-х гг
- Переписка Святейшего Патриарха Тихона с русским зарубежным духовенством
- Контакты с зарубежным духовенством Местоблюстителя
- Патриаршего Престола митрополита Петра (Полянского)
- Освещение информации о положении Православной Церкви в СССР в газете «Церковные ведомости» после ареста митрополита Петра (Полянского)
- Переписка митрополита Сергия с русскими архиереями за границей и предстоятелями Православных Церквей
- Освещение положения Русской Православной Церкви за рубежом. «Черная книга» А. А. Валентинова
- Материалы о Церкви в журнале «Новь»
- Георгий Александрович Косткевич и его церковная деятельность
- Переписка Г. А. Косткевича с А. П. Вельминым
- «Крестовый поход» в поддержку Русской Церкви и материалы к нему
- Восприятие материалов о Русской Церкви деятелями парижской эмиграции
- «Вы зажимаете рот одним и даете свободу другим»
- Процесс над Г. А. Косткевичем, 1930—1931 гг
- Показания архимандрита Ермогена (Голубева) и Г. А. Косткевича об участии митрополита Сергия в передаче документов за рубеж .
- Участие священника Анатолия Жураковского в создании документов для передачи за границу
- М. А. Новоселов и сборник «Дело митрополита Сергия»
- Михаил Михайлович Брендстед
- Обращения иеромонаха Софрония (Несмеянова) и А. И. Дросси к Вселенским Патриархам
- Деятельность протопресвитера Михаила Польского в 1930-е годы. Коллекции документов в личных архивах
Заключение
Приложения
- 1. Неопубликованные заметки А. П. Вельмина «Живая церковь в Киеве», присланные в журнал «Новь»
- 2. Выдержка из письма А. Д. Самарина деятелям зарубежной Церкви с изложением событий в Русской Православной Церкви
- 3. Письмо группы членов Русской Православной Церкви Патриарху Константинопольскому Фотию
- 4. Заметка «По поводу "Списка православных епископов, подвергавшихся гонениям до 1 марта 1930 г. в СССР"»
- 5. Статья Г. А. Косткевича «Обзор главнейших событий церковной жизни России за время с 1925 г. до наших дней»
- 6. Статья Г. А. Косткевича «Ответ Православной Русской Церкви на интервью митрополита Сергия»
- 7. Письмо Г. А. Косткевича А. П. Вельмину по поводу отношения заграничных церковных деятелей к сообщаемым им фактам о положении Церкви в Советском Союзе
- 8. Статья епископа Вениамина (Федченкова) «Разные пути. По поводу документов о Церкви в России (Письмо в редакцию)»
Краткий биографический указатель о некоторых лицах, упомянутых в книге
Именной указатель
Список сокращений
Ольга Владимировна Косик - Голоса из России - Очерки истории сбора и передачи за границу информации о положении Церкви в СССР - Вступление
Блокирование каналов связи, развитая система дезинформации, запрет на объективное освещение событий легли в основу информационной деятельности властей в религиозной сфере. Почти все попытки распространения сведений об истинном положении Церкви стали расцениваться как контрреволюционная деятельность или антисоветская пропаганда, а если материал готовился к передаче за границу, то это характеризовалось как шпионаж.
Постепенно создавалась монополия на информацию с целью трансформации ее в выгодном для властей ракурсе.
В ответ на это развивалась деятельность по сбору, сохранению, копированию и распространению информации о Церкви. Выдающийся историк и собиратель церковных документов М. Е. Губонин писал: «...при всем (мягко выражаясь) "своеобразии" тогдашней церковной обстановки (20—40-е гг.) стремление к сохранению письменных памятников текущей церковной истории не ослабевало среди некоторых представителей общества, жившего интересами Церкви, хотя и было обставлено весьма значительными трудностями бытового порядка»[1].
Информация о церковной жизни в стране поступала в канцелярии высшей церковной власти; некоторые собиратели архивов хранили наиболее важные директивные партийные и государственные материалы, оригиналы и копии официальных церковных документов, письма, порой заменявшие архиерейские послания и обращения, богословские трактаты с анализом современной ситуации, вырезки и копии публикаций иностранной печати о положении Церкви в нашей стране, цитаты из опубликованных в Советской России и СССР статей, книг, авторам которых было дозволено цитировать церковные документы.
Церковные деятели искали и находили способы передачи важных документов или корреспонденции за границу, где эти материалы зачастую попадали на страницы эмигрантских газет и журналов. Сделав круг, эта информация иногда возвращалась на родину. Вновь попавшие в Россию материалы о Церкви распространялись с помощью копирования на машинке или от руки и становились известными значительному числу людей. Порой легче было ознакомиться с выпиской из зарубежного издания, чем получить доступ к информации о Церкви в своей стране.
Информирование зарубежья имело целью побудить религиозных политических и общественных деятелей других стран, правительств, общественных организаций к выступлению в защиту Русской Церкви, а также к оказанию материальной помощи ссыльным и заключенным. Другой причиной поиска этих контактов было ожидание моральной поддержки со стороны эмигрировавших церковных деятелей. Особенно это касалось выбора тактики действий в сложных и конфликтных ситуациях, зачастую спровоцированных властями, как, например, обновленческий раскол или отход части духовенства и мирян от митрополита Сергия (Страгородского) после выхода его декларации 1927 г.
И действительно, на страницах эмигрантских газет то и дело появлялись материалы, посвященные гонениям на Церковь, письма иерархов, указы высшей церковной власти, обзоры церковных событий.
Революция и Гражданская война разорвали народ, семьи, Церковь. Понятен острый интерес эмигрантов к тому, что происходило в оставленной ими стране. Положение Церкви волновало изгнанников, которые старались вникнуть в сущность сложных церковных ситуаций, возникавших в России. Материалы черпались из советской прессы, из частных писем, из рассказов беженцев и оказавшихся в командировке научных сотрудников. Находились люди, взявшие на себя переправку за границу сведений о том, что происходит в Русской Церкви. Их имена при публикации этой информации по понятным причинам не сообщались. Освещение событий было довольно оперативным, хотя тайна порой порождала фальсификации.
Власти в России недаром боялись этих утечек информации — вмешательство Европы во внутреннюю политику большевиков было крайне нежелательным, мешало осуществлению задуманных проектов, создавало ненужные советскому правительству ограничения в дипломатических и экономических контактах с другими странами. Любая связь с заграницей, даже между родственниками, расценивалась как тяжелое преступление. В эти годы было прервано общение между самыми близкими людьми. Налаживание информационных каналов было делом крайне рискованным, их обнаружение влекло за собой большие сроки заключения или расстрел. Поэтому надо воздать должное тем, кто сопротивлялся гонениям на правду, разыскивая, собирая, копируя и передавая за рубеж церковные документы. Деятельность людей, взявших на себя подобный труд, должна быть изучена и оценена как особый подвиг во имя веры.
[1] Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943/Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 12-13.
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