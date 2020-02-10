Книга выросла из моих разысканий по истории Русской Церкви в Болгарии и Югославии в Институте славяноведения РАН и из моего спецкурса История русской эмиграции, прочитанного в Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном университете. В появлении книrи большую роль сыграл ректор университета профессор протоиерей Владимир Воробьев, которому я приношу искреннюю благодарность.

Среди тех, кто помогал мне советами в поисках, кто делился со мною информацией, - инокиня Васса (Ларина) (Мюнхен), протоиерей Петр Перекрестов (Сан-Франциско), Андрей Вадимович Псарев (Джорданвилль ), Наталия Александровна Кривошеева и Григорий Борисович Кремнев. За все им огромное спасибо. Отдельная благодарность председателю Союза русских инвалидов в Болгарии Владимиру Петровичу Гаристову, его заместителю Татьяне Константиновне Пчелинцевой и председателю совета правления Русского академического союза в Болгарии Сергею Александровичу Рожкову за предоставленную информацию о Софийском некрополе. Выражаю искреннюю признательность заведующему кафедрой истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета иерею Александру Щелкачеву за советы по улучшению текста.

Косик Виктор Иванович - Русское церковное зарубежье - ХХ век в биоrрафиях духовенства от Америки до Японии Материалы к словарю-справочнику М., Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2008. - 408 с.: илл. ISBN 978-5-7 429-0385-7 Косик Виктор Иванович - Русское церковное зарубежье - ХХ век в биоrрафиях духовенства от Америки до Японии - Предисловие

Работа в Государственном архиве РФ по тематике, связанной с русской эмиграцией, с Русской Церковью за рубежом, позволила мне получить интересную информацию биографического характера о многих церковнослужителях, принявших сан до конца 1 940-х гг. и местах их служения. Другим принципом отбора помещаемых здесь материалов была их новизна, позволяющая расширить историческое знание. При написании книги были привлечены и малодоступные источники информации, а также данные из разнообразной литературы.

В текст включены и материалы к биографиям некоторых ключевых фигур церковнослужителей, при освещении жизнедеятельности которых я старался использовать, если это было возможно, новейшие сведения. Обрисованы также некоторые лица, входившие изначально в юрисдикцию Московской Патриархии.

Даты - до 31. 01.1918 - по старому стилю, после - по новому стилю, если специально не оговорено иное.