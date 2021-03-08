Косилова Елена - Парадигмы субъектности

Теории сущности — это чаще всего такие теории, которые предполагают, что субъект представляет собой некоторую сущность, которую можно изучить с помощью эмпирической науки, будь то естественной или гуманитарной. Более всего этим занимается естественно-научная психология: когнитивная, психофизиология, психогенетика и т. п. Но никакая естественная наука не может работать, то есть устанавливать свои законы, если она не предполагает, что ее объект детерминистичен. Этот объект не имеет права быть свободным существом, не имеет права что бы то ни было понимать, решать. Иначе о каких законах может идти речь? Следовательно, субъект не осуществляет самоопределения, он не решает, каким ему быть, его сущность и его устройство зависят от детерминирующих факторов (эти факторы могут быть биологическими, социальными или еще какими-то). Но несвободный субъект — это вообще не субъект. Поэтому, в сущности, естественно­научная психология не изучает субъекта.

К «сущностным» учениям о детерминированности субъекта можно отнести и теории социального формирования — например, диалектический материализм, а также современные теории формирования субъекта языком, дискурсом, положением в обществе, культурой и в широком смысле воспитанием. Поскольку субъект все равно выделяется, он полагается не то чтобы свободным, а, так сказать, центром преобразования прошлых детерминаций в нынешние и будущие. Теории существования достигают своей самой яркой выраженности в экзистенциализме. Главный тезис экзистенциального истолкования субъекта: «Существование предшествует сущности». Это означает, что субъект не рождается каким бы то ни было, в сущности, можно сказать, что для экзистенциализма младенец после рождения представляет собой чистый лист. Конечно, нельзя требовать свободы и связанной с ней ответственности от младенца, но к тому времени, когда он достигает возраста субъектности, он делается свободен от всех детерминаций. Он свободно строит себя, и каждое его действие, каждый его акт — это акт свободного выбора, и эти же акты формируют его сущность. Он является основой для самого себя, своего рода субстанцией, которая сформировала сама себя.

Существуют и психологические направления, близкие к философским, такие, как экзистенциальная психология. В отличие от естественно-научной психологии, где субъекта практически нет, в экзистенциальной психологии субъект полагается свободным, ответственным, самоопределяющимся. Он признается центром реорганизации бытия, возможности самодеятельности, самодетерминации, саморазвития. Не идет разговор о сущности субъекта. Конечно, в философском смысле неограниченное постулирование свободы приводит к парадоксу, поэтому на практике, особенно в клинической практике, свобода, как правило, ограничивается в пользу какой-либо цели: самоактуализации, например. Какую бы сторону в этом споре мы ни приняли, нам придется признавать и детерминированность субъекта, и его свободу.

Косилова Елена - Парадигмы субъектности

СПб.: Алетейя, 2021. 168 с.

ISBN 978-5-00165-207-6

Косилова Елена - Парадигмы субъектности - Оглавление

Тема 1. Теория субъектности

Тема 2. Картезианская парадигма

Тема 3. Трансцендентальная парадигма: Кант

Тема 4. Трансцендентальная парадигма: феноменология

Тема 5. Субъект в экзистенциализме

Тема 6. Элиминативные парадигмы

Тема 7. Деятельностный подход в учении о субъекте

Тема 8. Психоанализ о субъекте

Тема 9. Феноменологическая психиатрия

Тема 10. Философия языка и учения о субъекте

Тема 11. Социальное формирование субъекта и дискурс

Тема 12. Интерсубъективность

Тема 13. Топика Центр-Периферия. Центральное управление и центральные инстанции субъектности

Тема 14. Эгоцентрическая и эксцентрическая позиции

Тема 15. Субъект как тот, кто говорит Нет

Заключение

Библиография