Космарский Артём - Третий рейх - 16 историй о жизни и смерти

Нацисты натворили столько бед, что человечество будет вспоминать о них еще долго. Третий рейх был и остается предметом пристального внимания ученых, художников, политиков и обычных людей. Это в высшей степени странное государство многие считают образцово-показательной империей зла, высокоорганизованным социальным организмом, который при определенном стечении обстоятельств вполне мог «сожрать» всех людей и воцариться над миром. Однако при ближайшем рассмотрении потенциал рейха выглядит не таким уж мощным. Если тот факт, что нацистское государство было воплощением зла, не вызывает никаких сомнений, то к его блестящим перспективам имеет смысл отнестись весьма скептически. Почему? Ответы на этот вопрос пытливый читатель найдет в книге Артёма Космарского. Нужно просто внимательно ее читать.

Книга, которую вы держите в руках, представляет собой сборник очерков, на первый взгляд не связанных друг с другом: теория арийского футбола и судьба одинокой немецкой девушки, взаимоотношения рейха с исламом и бокс в концлагерях и так далее. Однако, несмотря на разнообразие тем и некоторую эклектичность, тексты создают интереснейший эффект: они показывают существование практически неработающей системы. Перевернутая пирамида, у которой вершина не внизу, а вверху.

Эта маленькая вершина – Адольф Гитлер – тиран и абсолютный властелин, который почти никогда не формулирует четких и однозначных приказов. Вокруг него постоянно крутятся минимум пять адъютантов из различных ведомств: партии, вермахта, СС, имперских министерств. Все они записывают каждое слово фюрера, чтобы угадать его пожелания, претворить их в жизнь и скорее об этом доложить. Все. Одновременно. Пишутся приказы, разрабатываются десятки инструкций, ведется яростная подковерная борьба с доносами и «подставами». Все ненавидят друг друга: Геринг – Геббельса, Розенберг – Гиммлера и так далее. Человек рейхсфюрера, гауляйтер Грейзер, пишет Гитлеру доносы на товарища по борьбе – гауляйтера Форстера. Фюрер не вмешивается. А вопрос-то важный – германизация присоединенных к рейху польских территорий. Даже по этой проблеме не существует единого мнения, единых правил, единого регламента. Выглядит как комедия, но для простого люда все эти разногласия означают только страдания и кровь.

Космарский Артём - Третий рейх - 16 историй о жизни и смерти

Москва: Издательство АСТ, 2023, 222 с.: ил.

Серия "Библиотека Гутенберга "

ISBN 978-5-17-112326-0

Космарский Артём - Третий рейх - 16 историй о жизни и смерти - Содержание

Предисловие научного редактора

Введение

Часть I. Режим за работой

1. Блицкриг на футбольном поле: как в Германии перестраивали спорт на национал-социалистический лад

2. Просветители в коричневых мундирах: оккультизм и лженаука в Третьем рейхе

3. Лесбиянка, ее соседи и гестапо: история одного расследования

4. «А у вас негров линчуют!»: как немцы учили США расизму

5. Полумесяц и свастика: ислам в воображении и стратегических планах Гитлера

6. Женская солидарность: могла ли рейхсфрауенфюрерин предотвратить англо-германский конфликт?

Часть II. Война и смерть

1. Шуточный повод для Второй мировой: как троллинг и угрозы польского радио проложили путь к Глейвицкому инциденту

2. Погром на троих: эсэсовцы, бандеровцы, толпа. Кто и зачем мучил евреев Львова 1 июля 1941 года

3. Пунктуальные грабители: что хотел и что получил от Украины Третий рейх

4. Сотрудничество или предательство? Тяжкий выбор коллаборационистов арийских и неарийских

5. Выбор смерти: три Ванзейские конференции и бюрократический путь к холокосту

6. Бокс в лагерях смерти: гладиаторские бои живых игрушек эсэсовцев

Часть III. Коллапс и руины