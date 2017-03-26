Народная поговорка гласит: «Выше головы не прыгнешь». С детства нам пытаются внушить, что у нас, по сути, нет выбора. А если он и есть, то ограничен нашими возможностями.

Дорогие друзья, не секрет, что мир сделает всё, чтобы посеять в сердце человека страх и сомнение. Возможно, что в какой-то момент вы даже согласитесь, что выбора нет, и подумаете: «Университет, карьера, призвание, мечта о служении — это всё не для меня». Но я бросаю вызов всем тем, кто так думает, и говорю: «А что, если невозможное — возможно?»

О чём думал Иисус, когда спросил Своих учеников: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» (Ин. 6:5). Пять тысяч людей следовало за Иисусом Христом, слушая Его так внимательно, что все потеряли счёт времени: пустыня, поздний час, а дом далеко. Филипп, один из учеников, ответил Христу: «Им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому досталось хотя понемногу» (Ин. 6:7).

Итак, чем руководствовался Христос, ставя учеников в такое неловкое положение? Прежде всего, Он хотел этим сказать, что прыгнуть выше себя — возможно. Он хотел посмотреть, будут ли ученики оперировать верой, откровением, видением или логикой.

Виктор Коструб - Прыгнуть выше себя

Книгоноша, 2015 г. – 256 с.

ISBN: 978-617-7248-10-0

Виктор Коструб - Прыгнуть выше себя - Содержание

Предисловие

1. Путь проб и ошибок

2. Перемены начинаются с меня

3. "Зеркало души": психология и истина рука об руку

4. Потребность в определённости и неопределённости

5. Потребность в любви и близких отношениях с окружающими

6. Потребность в значимости

7. Потребность в смысле жизни

8. Рост духовный и профессиональный

9. Ценность вознаграждения

10. Откровение и твёрдое решение

11. Ожидания

12. Долгосрочное планирование

Виктор Коструб - Прыгнуть выше себя – 1. Путь проб и ошибок

«Я бы в летчики пошёл, пусть меня научат»

В стихотворении Владимира Маяковского всё очень просто, но в реальности на подготовку пилота уходят годы и немало средств. Ключевым является время налёта часов — практика, а вовсе не масса теоретической информации, выраженная в академических знаниях. Большинство тех, кто одержал победу над асами Люфтваффе в воздушных боях Великой Отечественной войны, не успели получить высшего образования. Их конёк — боевые вылеты. Именно так они научились авиационной премудрости.

Предположим, вы знаете как летать на небольших самолётах, однако это не значит, что вы можете сесть за штурвал межконтинентального авиалайнера. Хотите работать на международных авиалиниях? Тогда учтите, подготовка стоит дорого: каждый час аренды Боинга обойдется минимум в 1000 долларов, плюс работа с инструктором и другими членами экипажа. Всё это потребует многих часов тренировки. Вас ожидают немалые затраты. Догадались, к чему я веду? Большому кораблю — большое плавание. Если ставите перед собой значительные цели, готовьтесь к серьёзным испытаниям и существенным затратам. В школе жизни не избежать экзамена на проверку ваших ценностей.

Большому кораблю — большое плавание. Если ставите перед собой значительные цели, готовьтесь к серьёзным испытаниям и существенным затратам.

Я открыл компанию совсем молодым — в 22 года. Сейчас мне почти сорок. Не раз спрашивал себя: смог бы сделать то же самое сегодня? Едва ли. Интересно, что журналисты до сих пор не задали мне подобный вопрос. А ведь здесь есть о чём поговорить. Если начистоту, то в данный момент я бы даже не отважился начать то, что сделал около двадцати лет назад. Струсил бы. Парадокс! Вспоминая то время, удивляюсь, насколько я был решительным и смелым.

Тогда не было такого количества бизнесменов, которым можно было бы подражать. Как мы обычно рассуждаем? Если, к примеру, знакомые Петя или Ваня учились посредственно, получали тройки, а потом умудрились стать бизнесменами, значит, мы, получавшие четвёрки и пятёрки, сможем открыть бизнес не хуже. Однако подобных стимулов в виде Пети и Вани в моей жизни не было. Были простые люди, проявившие себя в строительном бизнесе. Но я стремился к общению с людьми образованными, получившими одно, а то и два высших образования. Обладая на то время очень ограниченным словарным запасом английского языка, я дерзал, пытался заключить с такими людьми сделки и обойти конкурентов. В тех обстоятельствах всё, что мне оставалось делать, это проявлять терпение и настойчивость.

В фильме «Из двери в дверь», основанном на реальных событиях, показана биография человека, страдавшего от рождения ДЦП (детский церебральный паралич). Его воспитывала мама. Наступил момент, когда он захотел пойти работать коммивояжером. Ему это удалось. Но в дальнейшем началась череда жёстких испытаний. Как-то раз он пришёл в дом. Начал предлагать товары; ребенок в ужасе отпрянул, испугавшись, что он больной и ненормальный, а, значит, опасный и ужасный. Мама ребенка позвонила в компанию, пожаловалась на их работника, который ходит по домам и «пугает» своим видом детей. Его чуть было не уволили. Но все обошлось. Шли годы… Наступил момент, когда он был признан лучшим коммивояжером в компании. После чего он стал преподавать курс по основам успешного общения в одном из престижнейших университетов Америки. Что ему помогло? Ум, талант, харизма? Нет. Настойчивость и терпение — вот что стало решающим в его карьере как профессионала и как личности.

Кстати, в фильме показано, как мама пекла ему пирожки, чтобы он мог перекусить на работе. Однажды наш герой был так измотан беспросветной рутиной работы и отсутствием результатов, что сел с унылым видом на скамейку. Но когда взял пакет, где лежали мамины пирожки, достал их и хотел было съесть, но неожиданно обнаружил слово, написанное кремом — «терпение». Повернул пирожок другой стороной, а там — «настойчивость». Он расплакался… Это были слезы человека, осознавшего, что он не сдастся, но будет бороться дальше.

Если говорить обо мне, то на сегодняшний день накоплен немалый опыт. Однако с высоты прожитых лет я задаю себе вопрос: как бы теперь я повел себя, будь мне снова 22 года? Скорее всего, рассуждал бы так: «В первую очередь подтяну свой английский. На это уйдет год-два. Сделки надо совершать с образованными людьми, а это значит нужно быть с ними на одном уровне. Поэтому следующие года четыре отдам обучению в колледже, затем еще пару лет в университете. Для учебы нужны финансы — начну где-то подрабатывать: в начале 5 долларов, затем 11… Из простого рабочего стану пятнадцатым ассистентом третьего вице-президента — это рост! Для обретения уверенности и холодного расчета изучу статистику. Пойму, сколько людей создает бизнес, сколько из них становятся впоследствии банкротами».

Завершив длинный путь рассуждений, пойму — эта дорога не для меня. Останется поставить жирную точку. Хорошо, что всё это я лишь вообразил. В реальности всё происходит по закону времени — «всему своё время и время для всякой вещи под небом». Время учиться и работать, принимать решения и выбирать, обдумывать и действовать. Мир движется с сумасшедшей скоростью. То, что раньше человеку даже не снилось, сегодня он может реализовать.