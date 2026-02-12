Косякова - Поздняков - Новейшее искусство

Обзор книги
Category: Philosophy, History, Educational, Cultural Studies, Art
Series Классика лекций (1 book)

Книга «Новейшее искусство. По ту сторону модернизма» — это масштабное исследование визуальной культуры второй половины XX и начала XXI веков. Авторы, Валерия Косякова и Дмитрий Поздняков, предлагают читателю не просто хронологический перечень стилей, а глубокую интерпретацию того, как искусство реагировало на глобальные потрясения столетия: от трагедии Второй мировой войны до цифровой дегуманизации и поиска новых смыслов в инклюзивности.

Издание охватывает невероятный спектр художественных практик: от сюрреалистических галлюцинаций Сальвадора Дали и идеологического диктата соцреализма до радикальных перформансов Марины Абрамович и ироничного поп-арта Энди Уорхола. Особое внимание уделено «лиминальным зонам» искусства — тем моментам, где живопись переходит в действие, объект — в идею, а художник — в исследователя человеческой природы. Это путешествие по лабиринтам смыслов, где «пауки не то, чем кажутся», а тишина может длиться ровно 4 минуты и 33 секунды.

Отдельный важный блок посвящен отечественному контексту — советскому нонконформизму и концептуализму. Авторы анализируют «тихое сопротивление» художников, быт коммуналок и знаменитую «бульдозерную выставку», показывая, как искусство выживало и трансформировалось в условиях идеологического двоемирия. Книга выпущена в подарочной серии «Классика лекций», что подчеркивает её просветительский характер и фундаментальный подход к изложению материала.

В. Косякова, Д. Поздняков — Новейшее искусство. По ту сторону модернизма

М.: АСТ, 2025. — 528 с.
(Классика лекций. Подарочное издание)
ISBN 978-5-17-174666-7

В. Косякова, Д. Поздняков — Новейшее искусство - Содержание

  • Истоки запредельного: Сюрреализм, его метаморфозы, эрос и танатос в образах XX века.

  • Искусство и тоталитаризм: Соцреализм в СССР и «дегенеративное искусство» в Третьем рейхе. Эстетизация политики и руин.

  • Американский прорыв: Абстрактный экспрессионизм, «живопись действия» Джексона Поллока и триумф капиталистического рынка.

  • Постгуманизм и Поп-арт: Логика симулякров Энди Уорхола и превращение художника в «машину».

  • Радикальные практики: Перформанс, Fluxus, ситуационизм 1968 года и экспрессия женской телесности.

  • Советский андеграунд: От барачной эстетики до московского концептуализма и девальвации идеологии.

Related Books

All Books