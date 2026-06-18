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Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Творце

Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Творце
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Series Учение о Боге (2 books)

В настоящее время слово теология используется по-разному. В самом общем смысле оно относится ко всему набору религиозных наук, входящих в программу семинарий; поэтому многие из таких заведений называются «теологическими семинариями». В более узком смысле оно обозначает сферу богословия в отличие от библеистики, истории и практики в программе семинарий. В этом смысле теология обычно включает систематическое богословие, этику, апологетику и историю доктрины. В третьем смысл слово теология часто применяется к особому разделу систематического, или доктринального богословия, включающему изучение Бога, человека, греха, спасения и последнего времени. Это, вероятно, наиболее употребительное значение термина.

Четвертое и, вероятно, наиболее точное значение термина теология относится к изучению самого Бога — именно это буквально и означает термин. Из-за наличия других смыслов изучение Бога обычно называют «собственно теологией», «теологией в узком смысле слова». Это не означает, что все другие значения термина являются неверными, просто это наиболее точное. Эта книга посвящена «собственно теологии», поскольку речь в ней идет об изучении Бога.

Джек Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Творце

  • Херсон: ТХИ, 2015. — 358 с.

  • Серия: Учение о Боге, том 1

  • ISBN: 978-966-2665-63-5

Джек Коттрелл — Что Библия говорит о Боге Творце — Содержание

  • Глава 1. Введение

    • Основа благочестия

    • Нынешний богословский вакуум

    • Современное неприятие метафизики

    • Является ли Библия антиметафизической?

    • Атрибуты и сущность

    • Простота Бога

    • Классификация атрибутов

  • Глава 2. Языческие альтернативы сотворению

    • Примеры дуализма

    • Следствия дуализма

    • Примеры монизма

    • Следствия монизма

  • Глава 3. Библейская доктрина сотворения

    • Сотворение из ничего

    • Свободный акт

    • Сотворение

    • Творец

  • Глава 4. Следствия сотворения

    • Материя есть благо

    • Материя контингентна

    • Природа надежна

    • Наука возможна и правомерна

    • Полностью тварный

    • Творение со смыслом

    • Цель истории

    • Нравственный долг

    • Нравственные нормы

    • Христологическая ошибка

    • Представление о первостепенной значимости искупления.

    • Сотворение первостепенно

  • Глава 5. Трансцендентность бога

    • Классические пример

    • Современные дебаты

    • Бог несотворенный

    • Бог есть дух

  • Глава 6. Безграничность бога

    • Без начала и конца

    • Вне течения времени

    • Всеведение Божие

    • Предведение Божие

    • Следствия всеведения

    • Абсолютная сила Бога

    • Определенная сила Бога

  • Глава 7. Наше знание о боге

    • Сокровенность Бога

    • Непостижимость Бога

    • Факт общего откровения

    • Знание, получаемое посредством общего откровения...

    • Факт знания, получаемого из творения

    • Отвержение и искажение человеком общего откровения..

    • Форма особого откровения

    • Содержание особого откровения

  • Глава 8. Живой бог

    • Тщетность идолов

    • Никаких иных Богов

    • Бог, Который действует

    • Бог ревнитель

    • Первая заповедь сегодня

    • Онтологический аргумент

    • Космологический аргумент

    • Телеологический аргумент

    • Исторический аргумент

  • Глава 9. Страх божий

    • Бог велик

    • Бог славен

    • Благоговение и трепет

    • Величать и прославлять

Views 45
Rating 5.0 / 5
Added 18.06.2026
Author esxatos
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