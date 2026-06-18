В настоящее время слово теология используется по-разному. В самом общем смысле оно относится ко всему набору религиозных наук, входящих в программу семинарий; поэтому многие из таких заведений называются «теологическими семинариями». В более узком смысле оно обозначает сферу богословия в отличие от библеистики, истории и практики в программе семинарий. В этом смысле теология обычно включает систематическое богословие, этику, апологетику и историю доктрины. В третьем смысл слово теология часто применяется к особому разделу систематического, или доктринального богословия, включающему изучение Бога, человека, греха, спасения и последнего времени. Это, вероятно, наиболее употребительное значение термина.

Четвертое и, вероятно, наиболее точное значение термина теология относится к изучению самого Бога — именно это буквально и означает термин. Из-за наличия других смыслов изучение Бога обычно называют «собственно теологией», «теологией в узком смысле слова». Это не означает, что все другие значения термина являются неверными, просто это наиболее точное. Эта книга посвящена «собственно теологии», поскольку речь в ней идет об изучении Бога.

Джек Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Творце

Херсон: ТХИ, 2015. — 358 с.

Серия: Учение о Боге, том 1

ISBN: 978-966-2665-63-5

Джек Коттрелл — Что Библия говорит о Боге Творце — Содержание