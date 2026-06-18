Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Творце
В настоящее время слово теология используется по-разному. В самом общем смысле оно относится ко всему набору религиозных наук, входящих в программу семинарий; поэтому многие из таких заведений называются «теологическими семинариями». В более узком смысле оно обозначает сферу богословия в отличие от библеистики, истории и практики в программе семинарий. В этом смысле теология обычно включает систематическое богословие, этику, апологетику и историю доктрины. В третьем смысл слово теология часто применяется к особому разделу систематического, или доктринального богословия, включающему изучение Бога, человека, греха, спасения и последнего времени. Это, вероятно, наиболее употребительное значение термина.
Четвертое и, вероятно, наиболее точное значение термина теология относится к изучению самого Бога — именно это буквально и означает термин. Из-за наличия других смыслов изучение Бога обычно называют «собственно теологией», «теологией в узком смысле слова». Это не означает, что все другие значения термина являются неверными, просто это наиболее точное. Эта книга посвящена «собственно теологии», поскольку речь в ней идет об изучении Бога.
Джек Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Творце
Херсон: ТХИ, 2015. — 358 с.
Серия: Учение о Боге, том 1
ISBN: 978-966-2665-63-5
Джек Коттрелл — Что Библия говорит о Боге Творце — Содержание
Глава 1. Введение
Основа благочестия
Нынешний богословский вакуум
Современное неприятие метафизики
Является ли Библия антиметафизической?
Атрибуты и сущность
Простота Бога
Классификация атрибутов
Глава 2. Языческие альтернативы сотворению
Примеры дуализма
Следствия дуализма
Примеры монизма
Следствия монизма
Глава 3. Библейская доктрина сотворения
Сотворение из ничего
Свободный акт
Сотворение
Творец
Глава 4. Следствия сотворения
Материя есть благо
Материя контингентна
Природа надежна
Наука возможна и правомерна
Полностью тварный
Творение со смыслом
Цель истории
Нравственный долг
Нравственные нормы
Христологическая ошибка
Представление о первостепенной значимости искупления.
Сотворение первостепенно
Глава 5. Трансцендентность бога
Классические пример
Современные дебаты
Бог несотворенный
Бог есть дух
Глава 6. Безграничность бога
Без начала и конца
Вне течения времени
Всеведение Божие
Предведение Божие
Следствия всеведения
Абсолютная сила Бога
Определенная сила Бога
Глава 7. Наше знание о боге
Сокровенность Бога
Непостижимость Бога
Факт общего откровения
Знание, получаемое посредством общего откровения...
Факт знания, получаемого из творения
Отвержение и искажение человеком общего откровения..
Форма особого откровения
Содержание особого откровения
Глава 8. Живой бог
Тщетность идолов
Никаких иных Богов
Бог, Который действует
Бог ревнитель
Первая заповедь сегодня
Онтологический аргумент
Космологический аргумент
Телеологический аргумент
Исторический аргумент
Глава 9. Страх божий
Бог велик
Бог славен
Благоговение и трепет
Величать и прославлять
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