Коул Эдвин Луис - Непревзойденный муж
Эта книга адресована мужчине, который не хочет мириться с общепринятой практикой разводов; для мужчины, который хочет наслаждаться семейным счастьем до конца своих дней, а не терпеть и страдать в браке ради детей; для мужчины, который +ie желает соглашаться с компромиссами предыдущих поколений — родителей и политиков - и стремится, насколько это возможно, прожить достойную жизнь. Эта книга - для мужчины, который хочет узнать то, чему его не научил отец, что ему не рассказала мать и что ему мог сказать только его пастор, да и то за закрытыми дверями. Она написана для мужчины, который стремится стать зрелым, настоящим мужчиной, мужчиной, который «в курсе».
Эта книга — для мужчины, который споткнулся или потерпел неудачу в браке и теперь испытывает неуверенность в себе, а также для мужчины, который только собирается вступить в брак. Она - для молодого человека, пытающегося понять, нашел ли он свою «единственную», готов ли он к браку — а если нет, то как подготовить себя к семейной жизни. Но, прежде всего, эта книга адресована мужчине, который хочет преуспеть во всех своих начинаниях, в том числе и в создании близких взаимоотношений.
Новое поколение лидеров
Она также предназначена новому поколению глав семей, которые о женщинах узнавали на примере Дэйзи Дюк, Мадонны и фильма «Спасатели Малибу»; о питательных свойствах еды — по наборам «Хэппи-мил» из «Макдональдса»; о воспитании характера — из телешоу «Харди», «Косби» или «Маппете»; которые учились читать вместе с программой «Улица Сезам», узнавали о моде, нося джинсы «Бьюгл Бойз» или перчатки с блестками; познавали азы стратегии, играя в солдатиков; которые не были свидетелями убийства президента или взрыва «Челленджера», зато получили шрамы в результате падений со скейтбордов или катания на роликовых коньках; которые научились избегать проблем, замкнувшись в себе или вперившись в телесериал «Скуби-ду», и которые до сих пор поступают так же, переключая телевизор на мультипликационный канал или улетая на отдых во Флориду.
Эта книга написана для мужчины, который попробовал кока-колу, новую кока-колу, кока-колу классик или даже кокаин, но чьей истинной целью был поиск «настоящего». Она — для мужчины, которому все равно, откуда он - с Марса или Венеры, принес ли его аист или его нашли в капусте, но который хочет узнать правду о себе и о том, что он может сделать, чтобы создать крепкие и приносящие удовлетворение отношения со своей женой и детьми.
Эдвин Луис Коул - Непревзойденный муж - Для мужчины, который хочет знать...
Пер. с англ. К.Кузова. — К.: Кириченко, 2011.- 152 с.
ISBN 978-966-426-079-1
Эдвин Луис Коул - Непревзойденный муж – Содержание
Введение
- Глава 1. Виновата культура. Первое правило войны: знай своего врага. С чем или с кем вы сражаетесь, чтобы стать успешным мужем?
- Глава 2. Примите решение. Как принять первое главное решение мужчины, и почему брак — это не просто свадьба.
- Глава 3. Избегайте очевидных ловушек. Найдите нравственное мужество избежать рабства пристрастий и отыскать путь к свободе.
- Глава 4. Будьте правы. Каждое поколение определяет свою судьбу вниманием или невниманием к важности характера.
- Глава 5. Проснись! Почему рано просыпаться по воскресеньям так важно для ваших взаимоотношений с женой и детьми.
- Глава 6. Остановите проклятие! Отношения с другими людьми влияют на ваш брак. Постарайтесь сделать их влияние позитивным
- Глава 7. Определите себе суд. В ваших словах кроется сила жизни и смерти. Прочтите, как Божья благодать преобразила один проблемный брак.
- Глава 8. Устраните «нейтральную зону». Жаждете настоящей близости в браке? Посмотрите на жену не как на полового партнера, а как на человека, которому можно открыть свое сердце. Ознакомьтесь с тридцатью способами установления контакта с женой.
- Глава 9. Вступайте в клуб настоящих джентльменов. Непревзойденный муж знает секреты, открывающие дверь к сердцу своей жены.
- Глава 10. Стройте свою жизнь на мудрости. Тридцать способов ежедневного обогащения брака.
- Глава 11. Научитесь обеспечивать свою семью. Брак требует надежности. Узнайте, как ваши дары могут дать вам простор в вашем браке и во всех сферах жизни.
- Глава 12. Не дайте жене разлюбить вас. Восемь простых истин о любви, способных преобразить ваш брак и сделать вас НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ в глазах вашей жены!
- Глава 13. Будьте мужчиной завета! Вы обещаете жене одно, а делаете другое? Или заставляете ее принимать вашу точку зрения? Узнайте, как мужчина завета достигает равновесия.
- Глава 14. Десять «вкладов», которые вам необходимо сделать Выводы.
- Глава 15. Встань и сражайся! Не бойтесь серьезных сражений. Вы готовы бороться за свой брак и за благосостояние своих детей?
- Глава 16. Жизнь без сожаления. Как жизнь без сожаления может сделать вас НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ.
Приложение 1. Десять заповедей
Приложение 2. Ежедневное руководство к действию
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