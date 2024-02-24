Коул Эдвин Луис - Непревзойденный муж

Эта книга адресована мужчине, который не хочет мириться с общепринятой практикой разводов; для мужчины, который хочет наслаждаться семейным счастьем до конца своих дней, а не терпеть и страдать в браке ради детей; для мужчины, который +ie желает соглашаться с компромиссами предыдущих поколений — родителей и политиков - и стремится, насколько это возможно, прожить достойную жизнь. Эта книга - для мужчины, который хочет узнать то, чему его не научил отец, что ему не рассказала мать и что ему мог сказать только его пастор, да и то за закрытыми дверями. Она написана для мужчины, который стремится стать зрелым, настоящим мужчиной, мужчиной, который «в курсе».

Эта книга — для мужчины, который споткнулся или потерпел неудачу в браке и теперь испытывает неуверенность в себе, а также для мужчины, который только собирается вступить в брак. Она - для молодого человека, пытающегося понять, нашел ли он свою «единственную», готов ли он к браку — а если нет, то как подготовить себя к семейной жизни. Но, прежде всего, эта книга адресована мужчине, который хочет преуспеть во всех своих начинаниях, в том числе и в создании близких взаимоотношений.

Новое поколение лидеров

Она также предназначена новому поколению глав семей, которые о женщинах узнавали на примере Дэйзи Дюк, Мадонны и фильма «Спасатели Малибу»; о питательных свойствах еды — по наборам «Хэппи-мил» из «Макдональдса»; о воспитании характера — из телешоу «Харди», «Косби» или «Маппете»; которые учились читать вместе с программой «Улица Сезам», узнавали о моде, нося джинсы «Бьюгл Бойз» или перчатки с блестками; познавали азы стратегии, играя в солдатиков; которые не были свидетелями убийства президента или взрыва «Челленджера», зато получили шрамы в результате падений со скейтбордов или катания на роликовых коньках; которые научились избегать проблем, замкнувшись в себе или вперившись в телесериал «Скуби-ду», и которые до сих пор поступают так же, переключая телевизор на мультипликационный канал или улетая на отдых во Флориду.

Эта книга написана для мужчины, который попробовал кока-колу, новую кока-колу, кока-колу классик или даже кокаин, но чьей истинной целью был поиск «настоящего». Она — для мужчины, которому все равно, откуда он - с Марса или Венеры, принес ли его аист или его нашли в капусте, но который хочет узнать правду о себе и о том, что он может сделать, чтобы создать крепкие и приносящие удовлетворение отношения со своей женой и детьми.

Эдвин Луис Коул - Непревзойденный муж - Для мужчины, который хочет знать...

Пер. с англ. К.Кузова. — К.: Кириченко, 2011.- 152 с.

ISBN 978-966-426-079-1

Эдвин Луис Коул - Непревзойденный муж – Содержание

Введение

Глава 1. Виновата культура. Первое правило войны: знай своего врага. С чем или с кем вы сражаетесь, чтобы стать успешным мужем?

Глава 2. Примите решение. Как принять первое главное решение мужчины, и почему брак — это не просто свадьба.

Глава 3. Избегайте очевидных ловушек. Найдите нравственное мужество избежать рабства пристрастий и отыскать путь к свободе.

Глава 4. Будьте правы. Каждое поколение определяет свою судьбу вниманием или невниманием к важности характера.

Глава 5. Проснись! Почему рано просыпаться по воскресеньям так важно для ваших взаимоотношений с женой и детьми.

Глава 6. Остановите проклятие! Отношения с другими людьми влияют на ваш брак. Постарайтесь сделать их влияние позитивным

Глава 7. Определите себе суд. В ваших словах кроется сила жизни и смерти. Прочтите, как Божья благодать преобразила один проблемный брак.

Глава 8. Устраните «нейтральную зону». Жаждете настоящей близости в браке? Посмотрите на жену не как на полового партнера, а как на человека, которому можно открыть свое сердце. Ознакомьтесь с тридцатью способами установления контакта с женой.

Глава 9. Вступайте в клуб настоящих джентльменов. Непревзойденный муж знает секреты, открывающие дверь к сердцу своей жены.

Глава 10. Стройте свою жизнь на мудрости. Тридцать способов ежедневного обогащения брака.

Глава 11. Научитесь обеспечивать свою семью. Брак требует надежности. Узнайте, как ваши дары могут дать вам простор в вашем браке и во всех сферах жизни.

Глава 12. Не дайте жене разлюбить вас. Восемь простых истин о любви, способных преобразить ваш брак и сделать вас НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ в глазах вашей жены!

Глава 13. Будьте мужчиной завета! Вы обещаете жене одно, а делаете другое? Или заставляете ее принимать вашу точку зрения? Узнайте, как мужчина завета достигает равновесия.

Глава 14. Десять «вкладов», которые вам необходимо сделать Выводы.

Глава 15. Встань и сражайся! Не бойтесь серьезных сражений. Вы готовы бороться за свой брак и за благосостояние своих детей?

Глава 16. Жизнь без сожаления. Как жизнь без сожаления может сделать вас НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ.

Приложение 1. Десять заповедей

Приложение 2. Ежедневное руководство к действию