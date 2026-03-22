После Второй мировой войны образ женщины в обществе менялся так же быстро, как модные фасоны. Идеал, представленный в одном сезоне, выходил из моды в следующем. Какой-то период времени женские группы и средства массовой информации рекламировали «феминистское движение», а через несколько лет это движение называли «неудачным, обременительным пережитком шестидесятых».

Если целый год восхваляли «супермаму», то в следующем году про нее забывали. Один нью-йоркский консультант по менеджменту заявил: «Специалисты по маркетингу наших дней рассматривают женщин так, как если бы — я не знаю, как иначе выразить эту мысль, — как если бы они были обычными людьми».

Каждый раз идеал, изображенный как новая, улучшенная версия (подобно расфасованному товару), оказывается вне пределов досягаемости «обычных людей». И каждый удачный «идеал» на поверку оказывается обращенным исключительно к женщинам из прошлого.

Многие женщины начинают поиск истинного «Я» и оказываются обманутыми и разочарованными, пытаясь стать похожими на образец современной женщины. Приспосабливаясь внешне, но сопротивляясь внутренне, они однажды обнаруживают, что глубоко в душе они не являются тем, чем случайно оказались.

Другие же боятся показать, кем они в действительности хотят стать. Они стесняются признать то, во что они верят, — это и есть их настоящий потенциал. Похоже, легче смириться с подавленностью, чем с отверженностью.

Некоторые женщины научились искать и получать розы, обеды и драгоценности — и все же не ощущают стабильности, безопасности, удовлетворения от проявления своей индивидуальности и настоящей любви, чего они в действительности желают.

Множество женщин вверили свою жизнь мужчинам, желая жить жизнью своих мужей или любовников, но это ведет лишь к тому, что они разочаровываются в мужчинах, а в итоге и в самих себе.

Эдвин Луис Коул, Нэнси Корбетт Коул - Уникальная женщина

СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2022. — 176 с.

ISBN 978-5-8445-0031-2

Предисловие

Благодарность

Введение