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Коути - Суеверия викторианской Англии

Екатерина Коути - Суеверия викторианской Англии
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Что вы подумаете, если ваш деловой партнер плюнет себе на руку, прежде чем пожать вашу и подписать контракт? А какая-нибудь родственница на свадьбе будет настаивать, чтобы невеста в белоснежной кружевной фате поцеловала выпачканного сажей трубочиста? Поверьте, то, что сейчас кажется сумасшествием, еще 150 лет назад мало кого бы удивило. Чтобы убедиться в этом, мы приглашаем вас совершить путешествие в Англию времен королевы Виктории. Уверяем вас, что в те времена люди были бы очень рады, случись с ними подобное. Почему? А почему невестам нельзя надевать зеленое платье? А кто такие Джек-Прыгун, Ленивый Лоуренс и Кровавые Кости? Какого человека лучше всего увидеть новогодним утром? Ответы на эти вопросы кроются в многочисленных суевериях, страшных историях и преданиях XIX века. И как сегодня из мелких суеверий строится наша с вами жизнь, так и жизнь британцев XIX столетия пронизывали приметы, обряды, бытовые ритуалы, призванные отвести от дома беду.
Фольклорная сторона повседневной жизни британского общества наименее известна российским читателям. А ведь без этих представлений неполным бывает и наше понимание текстов Шекспира, Диккенса, сестер Бронте и даже таких модных современных авторов, как Терри Пратчетт или Нил Гейман. Словом, нам пришлось извлечь из старинных фолиантов хотя бы некоторые, самые типичные, представления британцев об окружающем мире и способах с ним сладить, а также прояснить, какие обычаи и суеверия закрепились в английской литературе со времен XIX века.
Наша книга повествует о повседневной жизни викторианской Англии, но среди ее персонажей вам встретятся фейри, ведьмы и привидения. А как же без них? Ведь вера в сверхъестественное в те времена была намного живее, чем сейчас, когда она подпитывается только телевизионными сериалами.

Екатерина Коути - Суеверия викторианской Англии

«Центрполиграф», 2011

Екатерина Коути - Суеверия викторианской Англии - Содержание

  • От авторов
  • Рекогносцировка местности
  • Гадания
  • Период ухаживаний и подготовка к свадьбе
  • Свадебная церемония
  • Традиционный обряд бракосочетания
  • Свадьбы в балладах
  • Нелегкая семейная жизнь
  • Развод
  • Зачатие
  • Беременность
  • Роды и уход за матерью и младенцем
  • Крещение
  • Подменыши
  • Чем пугали детей
  • Детская смертность и ее причины
  • Детский труд
  • Округа и город
  • Повседневные ритуалы
  • Дом
  • Тело, одежда и обувь
  • Работа по дому
  • Викторианская еда
  • Застольные суеверия
  • Наем и деньги
  • Профессиональные суеверия
  • Предвестники смерти
  • Похороны
  • Кладбище
  • Траур
  • Особые случаи: смертная казнь, насильственная смерть и самоубийство
  • Жизнь после смерти: привидения в английском фольклоре
  • Домашние животные и птицы
  • Дикие животные и птицы
  • Пресмыкающиеся и земноводные
  • Насекомые
  • Растения
  • Атмосферные явления
  • Личная гигиена
  • Доктора и знахари
  • Народные средства
  • Чудеса и магия
  • Официальная медицина и модные болезни
  • Праздники зимы
  • Весенние праздники
  • Летние праздники
  • Осенние праздники
  • Заключение
Views 187
Rating 5.0 / 5
Added 03.11.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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