Коути - Суеверия викторианской Англии
Что вы подумаете, если ваш деловой партнер плюнет себе на руку, прежде чем пожать вашу и подписать контракт? А какая-нибудь родственница на свадьбе будет настаивать, чтобы невеста в белоснежной кружевной фате поцеловала выпачканного сажей трубочиста? Поверьте, то, что сейчас кажется сумасшествием, еще 150 лет назад мало кого бы удивило. Чтобы убедиться в этом, мы приглашаем вас совершить путешествие в Англию времен королевы Виктории. Уверяем вас, что в те времена люди были бы очень рады, случись с ними подобное. Почему? А почему невестам нельзя надевать зеленое платье? А кто такие Джек-Прыгун, Ленивый Лоуренс и Кровавые Кости? Какого человека лучше всего увидеть новогодним утром? Ответы на эти вопросы кроются в многочисленных суевериях, страшных историях и преданиях XIX века. И как сегодня из мелких суеверий строится наша с вами жизнь, так и жизнь британцев XIX столетия пронизывали приметы, обряды, бытовые ритуалы, призванные отвести от дома беду.
Фольклорная сторона повседневной жизни британского общества наименее известна российским читателям. А ведь без этих представлений неполным бывает и наше понимание текстов Шекспира, Диккенса, сестер Бронте и даже таких модных современных авторов, как Терри Пратчетт или Нил Гейман. Словом, нам пришлось извлечь из старинных фолиантов хотя бы некоторые, самые типичные, представления британцев об окружающем мире и способах с ним сладить, а также прояснить, какие обычаи и суеверия закрепились в английской литературе со времен XIX века.
Наша книга повествует о повседневной жизни викторианской Англии, но среди ее персонажей вам встретятся фейри, ведьмы и привидения. А как же без них? Ведь вера в сверхъестественное в те времена была намного живее, чем сейчас, когда она подпитывается только телевизионными сериалами.
Екатерина Коути - Суеверия викторианской Англии
«Центрполиграф», 2011
Екатерина Коути - Суеверия викторианской Англии - Содержание
- От авторов
- Рекогносцировка местности
- Гадания
- Период ухаживаний и подготовка к свадьбе
- Свадебная церемония
- Традиционный обряд бракосочетания
- Свадьбы в балладах
- Нелегкая семейная жизнь
- Развод
- Зачатие
- Беременность
- Роды и уход за матерью и младенцем
- Крещение
- Подменыши
- Чем пугали детей
- Детская смертность и ее причины
- Детский труд
- Округа и город
- Повседневные ритуалы
- Дом
- Тело, одежда и обувь
- Работа по дому
- Викторианская еда
- Застольные суеверия
- Наем и деньги
- Профессиональные суеверия
- Предвестники смерти
- Похороны
- Кладбище
- Траур
- Особые случаи: смертная казнь, насильственная смерть и самоубийство
- Жизнь после смерти: привидения в английском фольклоре
- Домашние животные и птицы
- Дикие животные и птицы
- Пресмыкающиеся и земноводные
- Насекомые
- Растения
- Атмосферные явления
- Личная гигиена
- Доктора и знахари
- Народные средства
- Чудеса и магия
- Официальная медицина и модные болезни
- Праздники зимы
- Весенние праздники
- Летние праздники
- Осенние праздники
- Заключение
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