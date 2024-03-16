Koval Max - LDS. Ответы на часто задаваемые вопросы

Данная книга является апологией учения мормонов и публикуется на сайте для исследовательских целей.

Мы живём в такое время, когда люди хотят не просто верить, а знать, во что они верят и почему, а если что и отрицают, то на каком основании. Сейчас такие общие ответы, как «наука доказала», «так учит Церковь», или «это ведёт от начало апостолов», – совершенно никого не удовлетворяют, в том числе и меня. И здесь ничего удивительного. Читая Священное Писание вы обнаружите, что у верных и богобоязненных людей тоже были похожие вопросы (Аввакум 1: 3).

В эту книгу я собрал ответы на часто задаваемые вопросы, в том числе и неудобные, о Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, её служителях, Священном Писании, Боге, религии и другом, – которые я пытаюсь объяснить простыми словами. Эти вопросы звучат в информационном пространстве, а иной раз возникают в частных беседах.

В Первом и втором разделе я рассказываю что из себя представляет Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. В третьем разделе поднимаются вопросы о Священных Писаниях. В четвертом разделе я отвечаю на вопросы о пророках. Пятый раздел говорит о том, что из себя представляет вера Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, и почему именно так, а не иначе. В шестом разделе речь идет о Святом Храме. В седьмом задаваемые мне провокационные вопросы, на которые тоже конечно же даю ответы. Ну в последнем, восьмом разделе я отвечаю на вопросы, которые слышал от атеистов и просто от неверующих, как они сами себя называют.

Книгу вдохновили меня написать члены русской православной Церкви. Однажды при очередной беседе, женщина исповедующая православную веру мне начала рассказывать «Понаехали тут пиндосы (кличка американцев в странах СНГ) со своей книгой Мормона. Я к ним подхожу и спрашиваю сначала одно, затем спрашиваю другое, а они смотрят в свою книгу Мормона и НЕ ЗНАЮТ ЧТО ОТВЕТИТЬ».

Да, к сожалению у Церкви есть некоторые сознательные противники которые очень часто искажают ясный смысл Священных Писаний и веры Церкви, пытаясь выставить Святых Последних Дней «преступниками за слово». Данная книга как раз и созданная для того, что бы ответить на часто задаваемые вопросы о Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Однако я не рассчитываю в чем-либо кого переубедить. Отвечая на все эти вопросы, я просто хочу последовательно развенчать стереотипы и домыслы, которые используются против религии и Церкви. Имеющий уши да услышит о чем я хочу сказать!

В течение трех лет я преданно работал над этой книгой. Мое творчество началось Аргентине, стране с богатыми религиозными традициями и глубокой верой, где я нашел вдохновение и поддержку сообщества. А закончил уже проживая в Канаде, стране с открытым и многонациональным обществом, где я столкнулся с новыми вызовами и разнообразием мировоззрений, что обогатило мой опыт и позволило мне просветиться.

Max Koval - LDS. Ответы на часто задаваемые вопросы

«Издательские решения», 2023. – 362 с.

ISBN 978-5-00-604724-2

Max Koval - LDS. Ответы на часто задаваемые вопросы - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

Что представляет собой Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней

Вопросы о Церкви

ОТКУДА НАЗВАНИЯ «ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ»?

ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ МОРМОНАМИ?

Если названия Церкви дал Сам Иисус Христос, то почему с 1830 по 1834 год Церковь называлась Церковью Христовой, с 1834 по 1838 Церковь Святых последних дней а с 1838 г. и позже Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ СЕКТОЙ?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ РЕЛИГИОЗНЫМ культом?

МОРМОНЫ, – ХРИСТИАНЕ ИЛИ НЕТ?

Церковь живет в постоянном ожидании близкого конца света?

Следуют ли Святые Последних Дней традиции «только Писания» (Sola scriptura) или предпочитают традицию «Prima scriptura», заключающуюся в наличии других традиционных практик, соответствующих Священным Писаниям?

Если Церковь Иисуса Христа Святых последних дней истинна, то являются ли все остальные церкви тогда ложными?

ПО МНЕНИЮ ЦЕРКВИ, Установил ли Иисус ХРИСТОС крайний срок своего возвращения?

ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЦЕРКОВЬ ОТ ДРУГИХ?

Что конкретно говорит церковь об афроамериканцах?

Учит или учила Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней что люди с черной кожей являются потомками Хана?

Почему Церковь учит не употреблять наркотики, алкоголь, кофе и чай?

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ ПРОСТО НЕ РЕКОМЕНДОВАНО?

ЗАПРЕЩАЕТ ЛИ ЦЕРКОВЬ ПРОДАВАТЬ КОФЕ, ЧАЙ, СИГАРЕТЫ И АЛКОГОЛЬ?

Зачем и на что церковь собирает деньги?

Все ли мормоны выплачивают церковную десятину и зачем?

Платят ли лидеры святых последних дней десятину?

Куда уходит десятина Церкви?

Каковы благословения уплаты десятины Святых последних дней?

Что делать если человек не имеет возможности заплатить десятину?

ПОЛУЧАЮТ ЛИ ЗАРПЛАТУ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ АПОСТОЛЫ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ?

Что вы скажите о том, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней спрятали 32 миллиарда в виде десятины?

КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИТСЯ К ТЕМ, кто перешол из другой религии в Церковь Иисуса Христа святых последних дней?

Какова роль жены в церкви?

Как Церковь относится к так называемой гендерной перспективе, согласно которой пол задается не биологией, а самовосприятием?

Как вы относитесь к использованию религии для насилия?

Какова позиция Церкви в отношении иммиграции?

ПОТДЕРЖИВАЕТ ЛИ ЦЕРЬКОВЬ ПОЛИГАМИЮ?

Почему жена Джозефа Смита, Эмма, присоединилась к фундаментальной церкви вместо Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая на сегодняшний день является крупнейшей из всех церквей мормонов?

Является ли церковь Святых последних дней или Сообщество Церкви Христа юридически признанным преемником раннего движения Святых Последних Дней?

Позволит ли Церковь и мормонские родители встречаться с человеком, который не является мормоном?

В чем разница между Священством Аароновым и Священством Мелхиседековым в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней?

КАК ВСЕ первоапостольские ЦЕРКВИ МОГУТ ОТСТУПИТЬ ОТ ИСТИНЫ, Как утверждают святые последних дней, если Еще в первом веке Христос сказал» Я говорю тебе: ты – Петр (т.е камень), и на этом камне Я создам Церковь (по-гречески «экклесия» т.е «собрание уверовавших во Христа») Мою, и врата ада не одолеют ее.» (Мф 16:18)

Как понять что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней действительно истинная Церковь?

Какова позиция Церкви Иисуса Христа святых последних дней по отношению к людям, которые перестали быть ее членами?

Как церковь относится к черным кошкам?

Почему церковь Иисуса Христа святых последних дней не признает крестов?

По какой причине Церковь Иисуса Христа Святых последних дней называет своих лидеров «председательствующими», когда они не руководят другими собраниями?

Что значит пост у церкви Иисуса христа святых последних дней?

Существуют ли «мормонские четки»?

Почему вы посвящаете двенадцатилетних в дьяконы? Павел сказал, что они должны быть женатыми мужчинами

В Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней самая большая библиотека генеалогических данных. Но разве Библия не предостерегает от генеалогической работы?

Почему вы поклоняетесь в воскресенье, а не в настоящий субботний день?

Как мормоны относятся к другим религиям?

Почему мормоны одевают в церковь белую рубашку и галстук?

Почему миссионеры-мормоны носят именной бейджик?

Какие праздники не отмечают прихожане Церкви Иисуса Христа Святых последних дней?

Почему мормоны ненавидят протестантов?

Почему мормоны египетский язык которым владели Нефийцы называют реформаторским?

Ненавидит ли Netflix церковь Святых Последних Дней?

Признают ли протестанты крещения Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней?

Почему в Церкви Святых Последних Дней нет монашеского ордена?

Если не считать членов Святых Последних Дней, уходящих из церкви спустя годы, почему так много новообращенных делают то же самое через несколько месяцев?

ПРАВДА ЛИ, ЧТО МИССИОНЕРАМ ЦЕРКВИ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПЛАВАТЬ, ПОТОМУ ЧТО САТАНА ВЛАСТВУЕТ НАД ВОДАМИ?

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛА РЕЗНЯ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В 1830х и 1840х ГОДАХ?

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛА РЕЗНЯ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В 1857 ГОДУ В МАУНТИ-МЕДОУЗ?

Какова официальная позиция церкви Иисуса Христа святых последних дней в отношении смертной казни?

ЕСТЬ ЛИ У ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ КАКИЕ ЛИБО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ЦРУ?

Правда что миссионеры церкви Иисуса Христа святых последних дней задерживались в России по подозрению в шпионаже из-за попыток проникнуть на военные базы?

РАБОТАЮТ ЛИ ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В ЦРУ?

ЕСТЬ ЛИ В СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЯХ ПРЕЦЕНДЕНТ ИСПОЛЬЗОВПНИЯ СБОРА РАЗВЕДДАННЫХ?

Что такое «Калифорнийское предложение №8» и какое к этому имеет отношение Церковь?

Почему после смерти Джозефа Смита большинство святых последних дней пошли с Бригамом Янгом, а не с Джозефом Смитом III?

Были ли святые последних дней мишенью Холокоста?

Сотрудничала ли Церковь Иисуса Христа святых последних дней с нацистским правительством Германии?

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОХИЩЕНИИ МИССИОНЕРОВ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В САРАТОВЕ?

Какие есть всемирно известные члены Церквы Иисуса Христа Святых Последних Дней?

Кто-нибудь из мормонов, кроме Джозефа Смита и Митта Ромни, баллотировался в президенты?

Иисус был черным, потому что он родился в Египте, который находится в Африке. Почему Святые последних дней изображают его белым?

Изменяет ли мормонская вера человека?

Каково отношение Церкви Иисуса Христа Святых последних дней к мусульманам?

Почему церковь Иисуса Христа святых последних дней не раскопала холм Кумора в поисках доказательств своей веры?

Какие главные символы веры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней?

ВОПРОСЫ О СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЯХ

ЧТО ТАКОЕ КНИГА МОРМОНА?

КАКОЙ СЮЖЕТ КНИГИ МОРМОНА?

Какие главные события в Книги Мормона?

КЕМ БЫЛА НАПИСАНА КНИГА МОРМОНА?

КАК ДЖОЗЕФ СМИТ ПОНЯЛ ЧТО НА НАЙДЕННЫХ ИМ ЛИСТАХ ВЫГРАВИРОВАН именно египетский язык?

ПОЧЕМУ ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ ВЕРЯТ В БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ КНИГИ МОРМОНА?

ЧТО ИМЕННО БОЖЕСТВЕННОГО В КНИГЕ МОРМОНА?

Принимает ли Церковь Иисусас Христа Святых Последних Дней Библию как Священное Писание?

Почему переводы Библии не являются Священным Писанием?

Кто решил что Библия должна состоять из 66 книг?

Почему Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней верит что 66 книг составляющих Библию это не единственные книги Священного Писания?

ЗАЧЕМ НУЖНА КНИГА МОРМОНА, ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ БИБЛИЯ?

Если и Библия и Книга Мормона это одно и тоже Священное Писания, то зачем мне читать Книгу Мормона если у меня есть Библия?

Правда что Церковь Иисуса Христа Святых последних Дней изучает Книгу Мормона больше чем Библию?

Почему другие конфессии не принимают Книгу Мормона как Слово Божье?

Имеются ли несоответствия между Книгой Мормонов и Библией?

«… если кто приложит что к ним…» (Откровения Иоанна 22:18). Относится ли это к книге мормона?

Можете ли показать мне археологические и исторические доказательства из немормонских, подтверждающие народы и места, названы в книге Мормона, являются правдой?

Как книгу мормона можно считать боговдохновленной если она содержит более 4000 изменений по сравнению с оригинальным изданием 1830 года?

Что имел в виду Джозеф Смит, когда сказал, что «Книга Мормона – самая правильная из всех книг на земле»?

Почему мормоны характеризуют Книгу Мормона как «самую правильную из всех книг на земле», учитывая логическую ошибку в Алма 42: 17—21?

Почему Книга Мормона представлена как перевод древних летописей, а не просто как прямое откровение Джозефу Смиту?

Почему Мороний сказал Джозефу Смиту-младшему, что Книга Мормона содержит «полноту вечного Евангелия», когда в книге нет некоторых основных учений Церкви Иисуса Христа Святых последних дней?

Почему Церковь Иисуса Христа Святых последних дней не использует Перевод Джозефа Смита в качестве стандартной версии Библии?

Почему Джозеф Смит начал переводить Библию и не закончил?

Правда ли что «Книга Авраама» на самом деле является египетской «Книгой мертвых»?

Почему в Книге Мормона есть те же отрывки, что и в Библии?

Что именно в Библии неправильно переведено в соответствии с верованиями мормонов? Какие библейские стихи имеют приоритет?

Почему библейские стихи, приведенные в Книге Мормона содержат Подчеркнутые слова из версии короля Джеймса Иакова?

Почему Джозефу Смит понадобились очки (Урим и Туммим) для перевода Книги Мормона?

Почему церковь Святых последних дней требует, чтобы вы молились о Книге Мормона, чтобы убедиться, что это правда, а не о Библии?

Почему мормоны говорят, что жезлы в Иезекииля 37 представляют Библию и Книгу Мормона, тогда как Иезекииль 37: 20—22 говорит нам, что палки представляют два народа, а не две книги?

Как на золотых листах Книги Мормона могут содержаться комментарии к Исаии до того, как они Исаей были написаны?

Сколько страниц в Книге Мормона?

Принимают ли Святые Последних Дней Книгу Мормона как историческую летопись?

Почему мормоны не цитируют Дорогую жемчужину?

ЕСЛИ СОБЫТИЯ В КНИГЕ МОРМОНА ПРОИЗОШЛИ НА СЕВЕРЕ США, ПОЧЕМУ В НЕЙ НИКОГДА НЕ УПОМИНАЕТСЯ СНЕГ?

Как церковь заявляет, что действие Книги Мормона происходит в Центральной Америке, когда Джозеф Смит четко обозначил холм Кумора в Нью-Йорке?

Если Бог сам умеет писать на стене (Даниил 5:5), почему он лично не написал, ни Книгу Мормона, ни Библию?

Библия и книга Мормона написаны в хронологичном порядке или нет?

Почему отели размещают Библию, книгу мормона и другие религиозные тексты в своих комнатах?

Почему в Книге Есфири (Библия) не упоминается Бог?

Кто написал книгу деяния и какова ее важность?

ВОПРОСЫ О ПРОРОКАХ

Существуют ли пророки в наши дни?

Может ли такое быть, что Джозеф смит был не пророком, а Безумным и гениальным лжецом (т.е мошенником)?

МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ БЫТЬ, что Джозеф Смит был лжепророком, успешно введенным в заблуждения дьяволом?

Почему Церковь до сих пор учит, что Джозеф Смит был истинным Пророком Бога после того, как он сделал ложное пророчество о храме, строящемся в Миссури в его поколении (Учение и Заветы 84: 1—5)?

Какие доказательства того, что Джозеф Смит истинный пророк?

Если Бог говорит через пророка, то почему Святые Последних Дней принимают решение поддерживать или не принимать эти откровения через голосование?

Что говорится в письме мормонов-саламандр?

Поскольку существует несколько различных противоречащих друг другу пророчеств, как Церковь определяет какое правильное а какое нет?

ПОСКОЛЬКУ СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ДРУГ ДРУГУ рассказов о первом видении Джозефа Смита, как церковь определяет правильное?

Могут ли пророки ошибаться?

Если пророки могут ошибаться, то как им можно верить?

Почему пророк Джозеф Смит защищал себя от толпы, линчевавшую его, и не смирился с мученической смертью, как многие проповедники прошлого?

Согласны ли члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней с Брюсом Макконки, когда он говорит, что пророки иногда проповедуют лжеучения?

Сколько жен было у Джозефа Смита?

ЕСТЬ ЛИ ДОСТОВЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ТОМ, ЧТО ДЖОЗЕФ СМИТ ИЛИ ЕГО ЖЕНА ПУБЛИЧНО ОТРИЦАЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО У НЕГО БЫЛО НЕСКОЛЬКО ЖЕН?

Как Джозеф Смит мог видеть Бога, если в Иоанна 1:18 написано "Бога не видел никто никогда»?

Действительно ли ПРОРОК Джозеф Смит в свои первые дни устраивал цирковое шоу?

Если пророки в Церкви Иисуса Христа Святых Последних дней настоящие, то как они не предвидели что Марк Хофманн является мошенником и фальсификатор?

ДОБИРАЛСЯ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ ПРОРОК ДЖОЗЕФ СМИТ ДО ЮТЫ?

Какие пророчества сделал нынешний Пророк Святых Последних Дней?

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ

Что сделали верующие последних дней чтобы заслужить звание «святых»? Разве законные святые не коронуются как таковые благодаря своим исключительным достижениям, а не просто рождению в религию?

КАК ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СЛОВО «СВЯТОЙ»?

Что члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней считают святым?

Что именно Джозеф Смит восстановил и/или исправил?

В чем разница между спасением и возвышением в учении ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ?

КАКИЕ ПРИЗНАКИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ?

ВЕРИТ ЛИ ЦЕРКОВЬ ИИСУСА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, ЧТО ПОСЛЕ РАСПЯТИЯ И ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУС ПОЯВИЛСЯ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ?

ВЕРИТ ЛИ ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, ЧТО ИИСУС СЫН БОГА?

ВЕРИТ ЛИ ЦЕРКОВЬ В ТО, ЧТО У БОГА ЕСТЬ ТЕЛО?

Верит ли церковь, что Бог живет на планете под названием Колоб?

Верит ли Церковь, что Бог и Мария вступили в плотские отношения, чтобы зачать Иисуса?

Верит ли церковь, что ее последователи после смерти могут стать «богами и богинями»?

Верит ли церковь, что женщины должны прислуживать мужчинам и на земле, и на небесах?

Как человек может обрести вечную жизнь?

Противоречит ли вера Церкви 10 стиху 43 главы книги Исаия?

Учит ли Церковь что Адам есть Богом?

Верит ли Церковь что Бог это возвышенный человек?

Верит ли Церковь в святую Троицу?

Как церковь объясняет, почему в Книге Мормона есть многочисленные стихи, в которых говорится, что Бог и Иисус были одним (тринитарным), однако в видении Джозефа Смита и более поздних работах говорится, что они – отдельные существа?

ЧТО ТАКОЕ ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ?

Крестит ли церковь мертвых?

Почему церковь крестит за мертвых, если и Мосия 3:25, и Библия утверждают, что после смерти нет шанса на спасение?

ЕСЛИ КРЕЩЕНИЕ ЗА УМЕРШИХ БЫЛО ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРЕМОНИЕЙ, ПОЧЕМУ ПАВЕЛ ИСПОЛЬЗОВАЛ МЕСТОИМЕНИЕ «ОНИ», А НЕ «МЫ» ИЛИ «ВЫ»? ПОЧЕМУ ОН ИСКЛЮЧИЛ СЕБЯ И ДРУГИХ ХРИСТИАН, ГОВОРЯ ОБ ЭТОМ?

ПОЧЕМУ БОГ ПОБУДИЛ АВРААМА И САРРУ СОЛГАТЬ В АВРААМЕ 2:24? РАЗВЕ ЛОЖЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕХОМ СОГЛАСНО 10 ЗАПОВЕДЯМ? ПОЧЕМУ БОГ СКАЗАЛ АВРААМУ И САРРЕ СОЛГАТЬ, КОГДА 2 НЕФИЙ 9:34 ОСУЖДАЕТ ЛЖЕЦОВ НА АД?

Библия учит, что мы спасены по Божьей благодати (Ефесянам 2:8). Книга Мормона учит, что мы спасены «после всего, что мы можем сделать» (2 Нефий 25:23). Какой книге следует следовать христианину?

Почему Книга Авраама, главы 4 и 5, противоречит Алма 11, утверждая, что существует более одного Бога?

Почему в Учении и Заветах 42:18 говорится, что убийце нет прощения, тогда как в 3 Нефий 30: 2 говорится, что ему есть прощение?

Если доктрина Адама-Бога неверна, почему в Учении и Заветах 27:11 Адама называют Ветхим днями, что явно является титулом Бога в главе 7 Даниила?

Почему мормоны верят, что Адам на самом деле был архангелом Михаилом?

Если брак необходим для достижения возвышения, почему Павел сказал, что мужчине хорошо не жениться (1 Коринфянам 7: 1)?

Поскольку Слово Мудрости учит нас воздерживаться от алкоголя, почему Павел побуждал Тимофея пить вино для своего желудка (1 Тимофею 5:23)?

Если повиновение Слову Мудрости, которое говорит нам воздерживаться от кофеина, алкоголя и табака, важно для нашего возвышения, почему Иисус сказал, что нет ничего, что могло бы войти в человека, чтобы осквернить его (Марка 7:15)?

Почему церковь Иисуса христа святых последних дней учит, что мы можем заключить брак на небесах, когда Иисус сказал в Евангелии от Матфея 22:30, что в воскресении люди не женятся и не выходят замуж?

Почему мормоны говорят «небесный отец»?

Если Бог когда-то был просто человеком, который постепенно превратился в Бога, как вы объясните Псалом 90: 2: (89:3) «…от вечности до вечности Ты Бог»?

Как может Бог быть возвышенным человеком, если в Числах 23:19 сказано, что Бог не человек?

Почему Церковь Святых Последних Дней учит, что человек сначала существовал как дух на небе, когда в 1 Коринфянам 15:46 говорится, что физическое тело предшествует духовному?

БЫЛ ЛИ НЕФИЙ ЕВРЕЕМ?

Почему Брюс МакКонки написал, что человек может совершить настолько тяжкий грех, что это поставит его выше искупительной крови Христа (Mormon Doctrine, 1979, p. 93), когда Библия говорит, что кровь Христа очищает нас от всех грехов?»

Почему Церковь Святых Последних Дней учит, что Иисус заплатил за наши грехи в Гефсиманском саду, когда в 1 Петра 2:24 говорится, что это было на кресте?

Почему мормонская церковь учит, что Элохим имел сексуальные отношения с Марией, чтобы произвести на свет Иисуса, когда и Матфей, и Лука учат, что она была девственницей (Провидец, январь 1853 г., стр. 158)?

Почему Церковь Святых Последних Дней учит, что человек сначала существовал как дух на небе, когда в 1 Коринфянам 15:46 говорится, что физическое тело предшествует духовному?

Когда кто-то крестится в церкви Святых Последних Дней и получает дар Святого Духа, означает ли это, что они не могли чувствовать Духа раньше?

Является ли Святой Дух в Церкви Святых Последних Дней посланником Бога или продолжением Бога?

Так как Иисус сказал: «Итак будьте совершенны» (Матфея 5:48) в настоящем времени, совершенны ли вы сейчас? Вы надеетесь, что скоро станете идеальным?

Действительно ли мормоны верят что Иисус и Люцифер братья?

Почему Церковь Святых Последних Дней учит, что Иисус и Люцифер – духовные братья, когда и первая глава Иоанна, и Колоссянам учат, что Иисус является Создателем всего сущего, включая Люцифера?

Почему Нефийцы знали имя Иисуса Христа в новом мире Америки до того, как родился Христос, но не знали его среди ветхозаветных?

Почему достойные мормоны-мужчины носят священство Аароново, ведь Евреям 7: 11—12 ясно учит, что оно было изменено и заменено чем-то лучшим?

КАК МЕЛХИСИДЕК МОГ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЕВРЕЯМ 7:3)?

Согласно Евреям 7:24, Священство Мелхиседеково не подлежит передаче. Почему Святые Последних Дней передают его от одного к другому?

Почему мормоны причасчаются водой а не вином как это делают другие конфессии и как это делал Иисус Христос?

Следует ли понимать хлеб и вино во время причастия буквально или образно в отношении «быть телом и кровью Христа»?

Если для того, чтобы стать богом, необходимо иметь физическое тело, как Иисус стал богом до того, как у него появилось тело?

Верят ли мормоны, что коренные американцы являются потомками Авраама?

ПОСКОЛЬКУ ЦЕРКОВЬ Святых Последних дней УЧИТ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ БЫЛО ПОЛНОЕ ОТСТУПНИЧЕСТВО ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ, ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ТРОЕ ЖИВУЩИХ НЕФИЙЦЕВ И АПОСТОЛ ИОАНН ТАКЖЕ ВОШЛИ В ОТСТУПНИЧЕСТВО?

Если мормоны верят, что Бог-Отец – возвышенный человек, тогда кто создал законы, которым Он следовал, чтобы достичь возвышения?

Что касается небесного брака, то как церковь Святых Последних Дней толкует Матфея 22: 23—33?

В чем разница между тем, во что верят мормоны и Свидетели Иеговы?

Спасены ли мормоны?

Почему человечество отвечает за грехи Адама и Евы?

Зачем Богу приносились жертвы?

Почему жертва Иисуса Христа не распространяется на человечество автоматически, а нужно каждому индивидуально её принять что бы спастись?

Как можно было назвать жертву Иисуса Христа жертвой, когда он воскрес и вознесся на небеса? Действительно ли это была жертва?

Знал ли Бог заранее, что Адам и Ева согрешат? Если да, то почему он это допустил?

В чем заключается план спасения?

Если то, что сделал Иисус, спасло человечество, почему люди до сих пор рождаются проклятыми?

Чем отличается религия (т.е вера святых последних дней) от магии?

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОН ЛЕГИЯ?

Где находится Лимхай в Книге Мормона?

Когда Иисус умирал на кресте, завеса в храме разорвалась. Какое значение это имеет для Святых Последних Дней?

Почему христианам разрешено употреблять свинину и моллюсков, мусульманам – только моллюсков, а иудеям запрещено и то, и другое? Почему, несмотря на веру в одного Бога, существуют различные интерпретации пищевых заповедей? Как складывалась история этой последовательности?

Верят ли Святые Последних Дней в призраков?

Сколько мудрецов / волхвов / звездочетов/, согласно Библии, посетили младенца Иисуса?

Как церковь Иисуса Христа святых последних дней интерпретирует числа 14:16?

ЧТО ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ УЧИТ О ПОТОПЕ?

ВОПРОСЫ О ХРАМАХ

Как Нефий с несколькими людьми на новом континенте построил храм, подобный храму Соломона, в то время как Соломону понадобилось 163 300 рабочих и семь лет, чтобы построить свой храм?

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ ХРАМА В ЦЕРКВИ Иисуса Христа СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ?

ПОЧЕМУ ЦЕРЕМОНИИ ХРАМА МОРМОНОВ ЯВЛЯЮТСЯ СЕКРЕТНЫМИ ДЛЯ ПУБЛИКИ, КОГДА ОБРЯДЫ В ХРАМЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА БЫЛИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ?

ПОЧЕМУ НА ВЕРШИНЕ ХРАМОВ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ НАХОДИТСЯ АНГЕЛ МОРОНИЙ?

ПОЧЕМУ СТАТУИ АНГЕЛОВ НА ВЕРШИНАХ ХРАМОВ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ВСЕГДА УКАЗЫВАЮТ НА ВОСТОК?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В ЦЕРКВИ «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ». ЕСЛИ ДА, ДОЛЖНЫ ЛИ ВСЕ МОРМОНЫ ЕГО НОСИТЬ. ЧТО ОНО СИМВОЛИЗИРУЕТ?

ПОЧЕМУ БРИГАМ ЯНГ ИЗМЕНИЛ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ХРАМОВОГО ОБЛЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, ЧТО НАПИСАЛ ДЖОЗЕФ СМИТ?

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТМЕНУ ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ В ХРАМЕ?

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЧАСОВНЯ НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ ХРАМА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ? ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЧАСОВНИ ЦЕРКВИ?

Используются ли в храмах церкви Иисуса Христа святых последних дней пентаграммы и всевидящее око? Если да, то почему?

НО РАЗВЕ «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО» КОТОРЫЕ размещены НА ХРАМАХ, ОНО НЕ ИЗ ЕГИПЕТСКОЙ МИФОЛОГИИ?

Разве размещения пентаграммы на храмах это не свидетельство того, что святые последних дней это тайные сатанисты?

Если мормонизм пришел как откровение от Бога, почему храмовые клятвы мормонов почти идентичны клятвам масонской ложи?

В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней храмовые таинства не нужны и не выполняются для мертворожденных или выкидышей младенцев. Почему?

Почему храмы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней строятся из таких дорогих и качественных материалов?

Что такое «Рекомендация для посещения храма» и почему она важна для Церкви Иисуса Христа Святых последних дней?

Почему храмы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней закрыты для посещения?

Почему Святые Последних Дней в храмах ходят только во всем белом?

СКОЛЬКО СТОИТ ЖЕНИТЬСЯ В ХРАМЕ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ?

Можно ли мне изменять храмовые одежды, если они вызывают аллергию, кожную сыпь и т.д.?

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Кто основал христианскую религию, если Иисус никогда не говорил: «Моя религия – христианство»?»

Зачем нужна Церковь Мормона?

Как Церковь Иисуса Христа святых последних дней может быть истинной, если её вера ПРОТИВОРЕЧИТ 10 СТИХУ 43 ГЛАВЫ КНИГИ ИСАИЯ?

ПОЧЕМУ ВЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ЖДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА СПУСТЯ 2000 С ЛИШНИМ ЛЕТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОН ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ ПРИ ЖИЗНИ ТЕХ, КТО СЛЕДОВАЛ ЗА НИМ И НЕ ВЕРНУЛСЯ?

Для привлечения людей в общину, используется ли гипноз и другие средства воздействия на сознание?

Что мормоны думают о А. Конан Дойле и его «Этюде в багровых тонах»?

Вы вербуете всех в свою церковь?

Почему Церковь умалчивает что будет говорить о Боге когда приглашает на обучения английского языка?

С тех пор как Бригам Янг учил, что и Луна, и Солнце населены людьми, находила ли Церковь когда либо научные доказательства того, что это правда (journal of discourses 1870 v.13, p 721)?

Почему Церковь запрещала мужчинам чернокожего африканского происхождения быть посвященными в священство?

Почему Джозеф Смит одобрял многоженство как указание от Бога (учения и заветы 132) когда книга мормона уже осуждала эту практику (Иаков 1:15, 2:24)?

Почему слова «белый и привлекательный» в 2-Нефий 30:6 были изменены на «чистый и привлекательный» сразу после компании за гражданские права для чернокожих?

Почему в Книге Мормона говорится, что Иисус родился в Иерусалиме (Алма 7:10), тогда как история и Библия утверждают, что он родился за пределами Иерусалима, в Вифлееме (Матф. 2:1)?

Почему Иисус обращается к нефитам на греческом языке (В 3Неф.9:18)?

Книге Мормона говорится, что народ царя Вениамина «брал из первородных овец своих, чтобы приносить жертвы и всесожжения по закону Моисееву» (Мосия 2:3). Однако первородных ведь никогда не использовали для всесожжения. Как так?

В 3Неф.11:21 говорится о том, как Христос, явившись Нефию, дал ему власть крестить себя и всех своих потомков. Но ведь такая власть уже была дана «Святым Духом Господним» прапрадеду Нефия – Алме (Мос.18:12—18), и, следовательно, Нефий, так же как и весь его народ, был уже законно крещен. К тому же «Крещение» Алмы и его последователей происходит еще раньше – в 147 г. до Р. Х. Крестившиеся стали называться «Церковью Божьей», или «Церковью Христовой» (Мос.18:16, 17)?

Если Иегова-это Иисус Христос, а Элохим Бог-отец, то кто тогда Иегова-Элохим (Второзаконие 6: 4)?

Если у Бога был ОТЕЦ, почему в Исаии 44: 8 говорится, что он не знает его?

Если бы полигамия была официально восстановлена мормонской церковью, как бы ваша жена отнеслась к тому, что вы взяли другую женщину?

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПЕРЕСМОТРИТ ЛИ ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ СВОЕ УЧЕНИЕ О ТОМ, ЧТО АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕЙЦЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОТОМКАМИ ЕВРЕЙСКОЙ РАСЫ, ТЕПЕРЬ, КОГДА ДАННЫЕ ДНК ДОКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОТОМКАМИ АЗИАТСКОЙ РАСЫ?

Как Легий, будучи верным израильтянин, не знал свою родословную?

Что это за Бог такой, который требует поклонения от своих собственных творений?

КАК БОГ МОЖЕТ БЫЛЬ ЛЮБОВЬ, ЕСЛИ ОДИН ИЗ ЗАКОНОВ МОИСЕЯ ГЛАСИТ «ОКО ЗА ОКО» (ИСХОД 21:24 И ВТОРОЗАКОНИЕ 19:21), ЧТО ОЧЕНЬ ЖЕСТОКО?

Если Бог есть любовь, почему он создал ад и мучает там людей?

Почему Бог создал дьявола?

Если бог всемогущ, зачем ему ждать «Страшного Суда», чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать всё сейчас?

Почему Бог убил невинных первенцев в Египте?

Если Бог везде, то зачем ходить в Церковь?

Как Моисей мог написать о своей смерти во Второзаконии 34:10 —11?

Почему церковь святых последних дней должна получать освобождение от местного налога на имущество?

Что такое «Теория Эзры Орла» и поддерживает ли её Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней?

Почему Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней не реагирует на мои замечания о том, что мормонизм ложен?

Как Святые последних дней объясняют слово церковь» в Книге Мормона около 600 г. до н.э., то есть за столетия до возникновения Церкви в день Пятидесятницы?

Почему не было найдено никаких других надписей на языке «реформаторского египетского», предполагаемом языке листов Книги Мормона? Есть ли доказательства того, что такой язык действительно существовал?

В Учении и Заветах говорится, что Иисус сказал, что никто не может увидеть Бога и выжить, кроме как получив священство. Джозеф не получал священства до 1829 года, но он говорит, что видел Отца и Сына в 1820 году. Как тогда он мог выжить?

Как Легию удалось добраться из Иерусалима до красного моря (290 км/ 180 миль) за 3 дня?

МОЖЕТ ЛИ ЛОДКА ПЕРЕСЕЧЬ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН ИЗ ИЕРУСАЛИМА В НОВЫЙ СВЕТ, КАК УТВЕРЖДАЕТ КНИГА МОРМОНА, ИЛИ ЭТО СЧИТАЕТСЯ просто ЧУДОМ?

Как член Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, почему вы ожидаете, что другие конфессии примут слова 11 свидетелей за правду?

Является ли «горение в груди», которое мормоны используют для различения истины, методом, рекомендованным в Библии Богом?

В Бытие 6:19 говорится что бы Ной взял на ковчег каждой твари по паре, а в Бытие 7:2—3 сказано что нужно взять по семь пар. Так по сколько пар Ной взял на ковчег?

Книге Мормона (3 Нефий 12:2 и Мороний 8:11) отпущение грехов считается следствием крещения, а в «Учении и заветах» (20:37) утверждается обратное. Является это противоречия и какое утверждения верно?

В Книге Мормона слово «Бог» упоминается в единственном числе, как и в Библии. Почему тогда в Книге Авраама упоминается «Боги» – что во множественном числе?

Каким образом Лаван, один из персонажей Книги Мормона, использует стальной меч (1 НЕФИЙ 4:9), если в те времена еще не изобрели сталь?

Как Церковь Иисуса Христа Святых последних дней объясняют тот факт, что кости слона не были обнаружены на Североамериканском континенте, несмотря на то, что книга Мормона утверждает, что они там были?

Как книга мормона может быть истинной если там упоминаются лошади, которых как считается в Америку завезли испанцы?

Как Книга Мормона может быть истинной, если не существует ни долины Лемуила ни реки Ламан которые описаны в ней?

КАК В КНИГЕ МОРМОНА МОГЛО УПОМИНАТСЯ ВИНО (Мосия 11:15; 22:10; Алма 55:9, 3 Нефий 18:1; Мороний 6:6)?

Если Легий покинул Иерусалим до 600 г. до н. э., откуда он узнал о синагогах?

Верно ли что Легий будучи израильтянами покинул Иерусалим и не следует еврейским традициям по прибытию в Америку, но знает и соблюдает христианские традиции которые появятся через 500 лет?

Как Книга Мормона может быть истиной, если в ней упоминается ячмень которого не было в доколумбовой Америки?

Одна часть Писания призывает человека приобретать мудрость (Притчи 3:13; 4:7; Иаков 1:5.) Другая часть утверждает, что мудрость является глупостью (1-Коринфянам 1:19). Так зачем же приобретать мудрость, если это глупость?

Какова была связь Джозефа Смита со своим двоюродным братом Оливером Каудери между 1823 и 1829 годами, который был пастор написал книгу «Взгляд на евреев»? Не является ли Книга Мормона плагиатом а вера заговором?

Почему Христос не вернулся в 1891 году, как предсказал Джозеф Смит?

Зачем Бог создал меня мужчиной, когда я обладаю большим количеством женских качеств, чувств и мыслей?

А КАК НАСЧЕТ ВСЕХ ВОЙН, КОТОРЫЕ РАЗЖИГАЮТСЯ ВО ИМЯ ХРИСТИАНСТВА?

Да, святые последних дней не участвовали в крестовых походах, но ведь Церковь Иисуса Христа святых последних дней воевала против США. Разве это не одно и тоже?

Должен ли христианин терпеть когда его бьют, ведь написано что нужно подставит ударившему тебя по щеке и другую (Матфея 5:39)?

Как Джозеф Смит поднял «золотые листы», если они действительно были сделаны из золота? (Они весили около 230 фунтов. Золото с плотностью 19,3 весит 1204,7 фунтов на кубический фут. Пластины были размером 7 дюймов на 8 дюймов и примерно на 6 дюймов. См. Символы веры, Талмейдж, стр. 262, 34-е изд.)

Если Мороний преданно практиковал мормонское Евангелие, почему он сейчас ангел а не Бог? (Учения и Заветы. 132:17,37)

В «Журнале бесед» Vol. 2, на стр. 210 говорится, что Иисус был женат на Марии и Марфе в Кане. Почему же тогда его ПРИГЛАШАЛИ на собственную свадьбу?

ВОПРОСЫ ОТ АТЕИСТОВ