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Ковалев-Случевский - Георгий Победоносец

Константин Петрович Ковалев-Случевский - Георгий Победоносец. Жизнеописание и деяния
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History
Непросто писать о человеке, исторической личности, заранее зная, что сведения о нем переплетаются со сведениями о жизни и деяниях других людей, которые носили то же имя, но жили в другое время. С именем святого Георгия связано нечто подобное. И мы вынуждены будем не раз вспоминать об этом в процессе повествования, чтобы выявить настоящую правду или приблизиться в итоге к более точному жизнеописанию, составленному на основании приближенных к реальности источников.
Вот почему некоторые исследователи говорят о собирательном образе святого великомученика Георгия Победоносца. Но деяния и подвиги его, связанные с отстаиванием христианской веры, с немыслимыми страданиями и мучениями, ставят подвижника словно бы «над временем». Они присущи уникальному человеку, образ которого сложился в сердцах и в памяти людей.
Мы не будем разочаровывать или переубеждать читателя, а постараемся внимательно и бережно отнестись к великому историческому наследию и распорядиться им так, чтобы не навредить памяти и почитанию святого, имя которого хорошо знакомо миллиардам жителей планеты Земля.

Константин Петрович Ковалев-Случевский - Георгий Победоносец. Жизнеописание и деяния

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1858)
М.: Молодая гвардия, 2020. — 360[8] с.: ил.
ISBN 978-5-235-04402-9

Константин Петрович Ковалев-Случевский - Георгий Победоносец. Жизнеописание и деяния - Содержание

От автора. Собирательный образ святого Георгия
Глава 1. Детство и возмужание
  • Страна каппадокийских легенд
  • Именитые родители и родственники
  • Воспитание и образование
Глава 2. Воин-победитель
  • Юноша-христианин в Римской империи III века
  • Армейская служба и близость к императору
  • Время великих подвижников
Глава 3. Испытание веры
  • Гонения на последователей Христа
  • Жертвы репрессий
  • Духовный соратник — Николай Мирликийский
  • В римской темнице
  • Мученики и мученичество
  • Твердость духа, пытки и казнь
  • Царица Александра — быль и небыль
  • Несколько кончин святого
Глава 4. Чудесные деяния
  • Начальные чудеса
  • Змееборчество: чудо о змие или о драконе?
  • Покровитель воинов, пастырей и земледельцев
Глава 5. Мировая слава и поклонение
  • Жития и апокрифы: произрастание легенды
  • Два Георгия из Каппадокии
  • Приношение от Византии
  • Европейское приятие
  • Храбрый всадник в исламском сознании
  • Церковь в Лидде
Глава 6. Почитание в русской традиции
  • Православные житийные тексты и иконы
  • Имя Георгий, герб Москвы и монеты России
  • Георгиевский крест и лента в прошлом и настоящем
Послесловие
Приложения
  • Феодор Дафнопат. Страдание святого и славного великомученика Георгия
  • Чудо о змие, бывшее со святым великомучеником Георгием
  • Святитель Димитрий Ростовский Страдание святого славного великомученика Георгия Победоносца
  • Освящение храма святого великомученика Георгия в Лидде
  • Воспоминание освящения храма великомученика Георгия
  • Две молитвы святому великомученику Георгию
  • Статут и описание ордена Святого Георгия в России
  • Дни памяти святого Г еоргия Победоносца
  • Основные даты жизни и деяний святого Георгия Победоносца
Библиография
Views 326
Rating 5.0 / 5
Added 13.06.2023
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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