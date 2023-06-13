Ковалев-Случевский - Георгий Победоносец
Непросто писать о человеке, исторической личности, заранее зная, что сведения о нем переплетаются со сведениями о жизни и деяниях других людей, которые носили то же имя, но жили в другое время. С именем святого Георгия связано нечто подобное. И мы вынуждены будем не раз вспоминать об этом в процессе повествования, чтобы выявить настоящую правду или приблизиться в итоге к более точному жизнеописанию, составленному на основании приближенных к реальности источников.
Вот почему некоторые исследователи говорят о собирательном образе святого великомученика Георгия Победоносца. Но деяния и подвиги его, связанные с отстаиванием христианской веры, с немыслимыми страданиями и мучениями, ставят подвижника словно бы «над временем». Они присущи уникальному человеку, образ которого сложился в сердцах и в памяти людей.
Мы не будем разочаровывать или переубеждать читателя, а постараемся внимательно и бережно отнестись к великому историческому наследию и распорядиться им так, чтобы не навредить памяти и почитанию святого, имя которого хорошо знакомо миллиардам жителей планеты Земля.
Константин Петрович Ковалев-Случевский - Георгий Победоносец. Жизнеописание и деяния
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1858)
М.: Молодая гвардия, 2020. — 360[8] с.: ил.
ISBN 978-5-235-04402-9
Константин Петрович Ковалев-Случевский - Георгий Победоносец. Жизнеописание и деяния - Содержание
От автора. Собирательный образ святого Георгия
Глава 1. Детство и возмужание
- Страна каппадокийских легенд
- Именитые родители и родственники
- Воспитание и образование
Глава 2. Воин-победитель
- Юноша-христианин в Римской империи III века
- Армейская служба и близость к императору
- Время великих подвижников
Глава 3. Испытание веры
- Гонения на последователей Христа
- Жертвы репрессий
- Духовный соратник — Николай Мирликийский
- В римской темнице
- Мученики и мученичество
- Твердость духа, пытки и казнь
- Царица Александра — быль и небыль
- Несколько кончин святого
Глава 4. Чудесные деяния
- Начальные чудеса
- Змееборчество: чудо о змие или о драконе?
- Покровитель воинов, пастырей и земледельцев
Глава 5. Мировая слава и поклонение
- Жития и апокрифы: произрастание легенды
- Два Георгия из Каппадокии
- Приношение от Византии
- Европейское приятие
- Храбрый всадник в исламском сознании
- Церковь в Лидде
Глава 6. Почитание в русской традиции
- Православные житийные тексты и иконы
- Имя Георгий, герб Москвы и монеты России
- Георгиевский крест и лента в прошлом и настоящем
Послесловие
Приложения
- Феодор Дафнопат. Страдание святого и славного великомученика Георгия
- Чудо о змие, бывшее со святым великомучеником Георгием
- Святитель Димитрий Ростовский Страдание святого славного великомученика Георгия Победоносца
- Освящение храма святого великомученика Георгия в Лидде
- Воспоминание освящения храма великомученика Георгия
- Две молитвы святому великомученику Георгию
- Статут и описание ордена Святого Георгия в России
- Дни памяти святого Г еоргия Победоносца
- Основные даты жизни и деяний святого Георгия Победоносца
Библиография
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