Непросто писать о человеке, исторической личности, заранее зная, что сведения о нем переплетаются со сведениями о жизни и деяниях других людей, которые носили то же имя, но жили в другое время. С именем святого Георгия связано нечто подобное. И мы вынуждены будем не раз вспоминать об этом в процессе повествования, чтобы выявить настоящую правду или приблизиться в итоге к более точному жизнеописанию, составленному на основании приближенных к реальности источников.

Вот почему некоторые исследователи говорят о собирательном образе святого великомученика Георгия Победоносца. Но деяния и подвиги его, связанные с отстаиванием христианской веры, с немыслимыми страданиями и мучениями, ставят подвижника словно бы «над временем». Они присущи уникальному человеку, образ которого сложился в сердцах и в памяти людей.

Мы не будем разочаровывать или переубеждать читателя, а постараемся внимательно и бережно отнестись к великому историческому наследию и распорядиться им так, чтобы не навредить памяти и почитанию святого, имя которого хорошо знакомо миллиардам жителей планеты Земля.

Константин Петрович Ковалев-Случевский - Георгий Победоносец. Жизнеописание и деяния

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1858)

М.: Молодая гвардия, 2020. — 360[8] с.: ил.

ISBN 978-5-235-04402-9

Константин Петрович Ковалев-Случевский - Георгий Победоносец. Жизнеописание и деяния - Содержание

От автора. Собирательный образ святого Георгия

Глава 1. Детство и возмужание

Страна каппадокийских легенд

Именитые родители и родственники

Воспитание и образование

Глава 2. Воин-победитель

Юноша-христианин в Римской империи III века

Армейская служба и близость к императору

Время великих подвижников

Глава 3. Испытание веры

Гонения на последователей Христа

Жертвы репрессий

Духовный соратник — Николай Мирликийский

В римской темнице

Мученики и мученичество

Твердость духа, пытки и казнь

Царица Александра — быль и небыль

Несколько кончин святого

Глава 4. Чудесные деяния

Начальные чудеса

Змееборчество: чудо о змие или о драконе?

Покровитель воинов, пастырей и земледельцев

Глава 5. Мировая слава и поклонение

Жития и апокрифы: произрастание легенды

Два Георгия из Каппадокии

Приношение от Византии

Европейское приятие

Храбрый всадник в исламском сознании

Церковь в Лидде

Глава 6. Почитание в русской традиции

Православные житийные тексты и иконы

Имя Георгий, герб Москвы и монеты России

Георгиевский крест и лента в прошлом и настоящем

Послесловие

Приложения

Феодор Дафнопат. Страдание святого и славного великомученика Георгия

Чудо о змие, бывшее со святым великомучеником Георгием

Святитель Димитрий Ростовский Страдание святого славного великомученика Георгия Победоносца

Освящение храма святого великомученика Георгия в Лидде

Воспоминание освящения храма великомученика Георгия

Две молитвы святому великомученику Георгию

Статут и описание ордена Святого Георгия в России

Дни памяти святого Г еоргия Победоносца

Основные даты жизни и деяний святого Георгия Победоносца

Библиография