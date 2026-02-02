Ковельман - «Когда задрожат стерегущие дом...»
Книга известного историка и филолога Аркадия Ковельмана «Когда задрожат стерегущие дом...» — это глубокое интеллектуальное эссе о природе добра и зла в «тревожные времена». Автор мастерски связывает воедино, казалось бы, несовместимые планы бытия: классическую философию Владимира Соловьева, библейские притчи, античную историю и современную поп-культуру, в частности сагу о Гарри Поттере.
Центральной темой книги становится эсхатологическая перспектива — размышление о конце истории и смерти как «последнем враге». Ковельман анализирует парадокс зла, которое ищет бессмертия через разрушение души, противопоставляя этому библейский идеал жизни «по ту сторону смерти». Через призму «Улисса» Джойса, «Маятника Фуко» Эко и размышлений Ханны Арендт автор исследует, как в моменты исторических кризисов человечество заново переосмысляет моральный прогресс и границы дозволенного.
Это издание — не просто академический труд, а живой диалог с культурой прошлого и настоящего. Ковельман ведет читателя от Коктебеля до Византии, от Ленинской библиотеки до Иерусалима, доказывая, что даже в самые темные времена ответы на вечные вопросы скрыты в текстах, которые «сияют в темноте», подобно мраморным плитам на заснеженном кладбище.
Ковельман А. Б. — «Когда задрожат стерегущие дом...». Добро и зло в тревожные времена
Москва : Книжники, 2025. — 192 с. (Серия «Чейсовская коллекция»)
ISBN 978-5-9953-0987-1
Ковельман А. Б. — «Когда задрожат стерегущие дом...» - Содержание
Гарри Поттер и смерть: Парадокс крестражей и христианские цитаты в саге Роулинг.
О природе зла: Диалог с Умберто Эко и Владимиром Соловьевым.
Библейские параллели: Притча о Содоме и «поглощение смерти победою».
Исторические тени: Византия, Спор о Риме и «Вспоминая Калигулу».
Философское прощание: Памяти Ханны Арендт и размышления о Золотом веке.
Еврейская традиция: Смыслы Пурима, Кадиша и споры о Боге.
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