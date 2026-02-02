Ковельман - «Когда задрожат стерегущие дом...»

Книга известного историка и филолога Аркадия Ковельмана «Когда задрожат стерегущие дом...» — это глубокое интеллектуальное эссе о природе добра и зла в «тревожные времена». Автор мастерски связывает воедино, казалось бы, несовместимые планы бытия: классическую философию Владимира Соловьева, библейские притчи, античную историю и современную поп-культуру, в частности сагу о Гарри Поттере.

Центральной темой книги становится эсхатологическая перспектива — размышление о конце истории и смерти как «последнем враге». Ковельман анализирует парадокс зла, которое ищет бессмертия через разрушение души, противопоставляя этому библейский идеал жизни «по ту сторону смерти». Через призму «Улисса» Джойса, «Маятника Фуко» Эко и размышлений Ханны Арендт автор исследует, как в моменты исторических кризисов человечество заново переосмысляет моральный прогресс и границы дозволенного.

Это издание — не просто академический труд, а живой диалог с культурой прошлого и настоящего. Ковельман ведет читателя от Коктебеля до Византии, от Ленинской библиотеки до Иерусалима, доказывая, что даже в самые темные времена ответы на вечные вопросы скрыты в текстах, которые «сияют в темноте», подобно мраморным плитам на заснеженном кладбище.

Ковельман А. Б. — «Когда задрожат стерегущие дом...». Добро и зло в тревожные времена

Москва : Книжники, 2025. — 192 с. (Серия «Чейсовская коллекция»)

ISBN 978-5-9953-0987-1

Ковельман А. Б. — «Когда задрожат стерегущие дом...» - Содержание