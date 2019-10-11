Ковельман - Риторика в тени пирамид
По следам исчезнувших культур Востока
Книга посвящена мыслям и чувствам египетского населения в эпоху накануне заката Римской империи. Раскрываются причины обращения в христианство и гибели язычества.
Работа основана на греческих папирусных документах: письмах простых людей, жалобах, прошениях. Привлекается также материал Нового завета, философов I—IV вв. н. э.
Аркадий Ковельман - Риторика в тени пирамид - Массовое сознание римского Египта
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». М.: 1988. - 192 с. ил.
Аркадий Ковельман - Риторика в тени пирамид - Массовое сознание римского Египта - Содержание
- Введение
- Глава I. Риторика в эдиктах
- Глава II. Риторика прошений
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Глава III. Греческое письмо как литературный факт
- 1. Изображение чувств
- 2. Рождение моральной нормы
- 3. Рефлексия стиля
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Глава IV. Нравственный прогресс в римском Египте
- 1. Человек и сословие
- 2. Труд, учеба, карьера
- 3. Служение, рабство, корысть
- 4. Утопия на берегах Нила
- Глава V. Риторика и фаюмский портрет
Заключение
Примечания
Словарь деятелей античной культуры и раннего христианства
Словарь административных терминов
Список сокращений
Аркадий Ковельман - Риторика в тени пирамид - Массовое сознание римского Египта - Введение
Новая эпоха начиналась в Египте при философских предзнаменованиях. Побежденная Клеопатра больше не оживляла «голосом и взором» свои беспутные пиры. Победитель, Октавиан, вступил в Александрию, «беседуя с философом Арием и держа его за руку, чтобы таким свидетельством особого уважения сразу же возвысить философа в глазах сограждан» Предзнаменования вполне оправдались.
В римскую эпоху (30 г. до н. э.— 395 г. н. э.) Египет стал родиной виднейших философов и богословов. Произошел мощный взрыв интеллектуальной энергии, вырвавшейся из самых социальных глубин, из захолустья. Основатель неоплатонизма Плотин появился на свет не в Александрии, а в маленьком городке Ликополе. Учитель Плотина Аммоний начинал простым носильщиком мешков (откуда и прозвище его: Саккас— мешочник).
Единый философский интерес смешал верхи и низы, христианство и язычество. Бедняк Аммоний Саккас был учителем виднейшего богослова Оригена, знатного и богатого, но все богатства раздавшего и даже оскопившего себя во имя верности христианской доктрине. Другой ученик Аммония, Плотин, создал другую доктрину— языческую. Древнюю мифологию он пытался сделать наукой, стройным философским учением. Приблизительно так же поступал Ориген с христианством.
«Плоды просвещения» оказались с некоторым душком. Философствующие массы ринулись в объятия суеверий. Целые тома заговоров, оракулов, гороскопов остались от римской эпохи. Суеверия были, конечно, и прежде. Но теперь они сделались наукообразными и философскими. Из смеси философских доктрин с египетскими верованиями родился герметизм. Множество анонимных сочинений, приписываемых мифическому Гермесу Трисмегисту (Триждывеличайшему), циркулировало в «образованном обществе» среди тех, кто не изучал «высоких» философских трудов.
В христианской сфере имелась своя мистика. Секты карпократиан (по имени Карпократа Александрийского) и валентиниан (по имени Валентина из Египта) исповедовали гностицизм — учение о тайном знании (гносисе), приправленное пифагореизмом и платонизмом. При римлянах Египет не просто обратился в христианство, он обратился в философию. Многочисленные киники проповедовали прямо на улицах Александрии, грубыми шутками привлекая простой народ. Представители других философских школ выступали в концертных залах. Совершался могучий духовный сдвиг.
Спасибо за хорошо сделанную (с оглавлением) книгу! В студенческие годы я ее прочитал на одном дыхании. Увы, после нее на русском автор не создал ничего лучшего или достойного. (В Брилле была хорошая книга, на анг.) Один из его студентов и поклонников говорил, мол, "сильно занят человек"...