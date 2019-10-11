По следам исчезнувших культур Востока Книга посвящена мыслям и чувствам египетского населения в эпоху накануне заката Римской империи. Раскрываются причины обращения в христианство и гибели язычества. Работа основана на греческих папирусных документах: письмах простых людей, жалобах, прошениях. Привлекается также материал Нового завета, философов I—IV вв. н. э. Аркадий Ковельман - Риторика в тени пирамид - Массовое сознание римского Египта Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». М.: 1988. - 192 с. ил. Аркадий Ковельман - Риторика в тени пирамид - Массовое сознание римского Египта - Содержание Введение

Глава I. Риторика в эдиктах

Глава II. Риторика прошений

Глава III. Греческое письмо как литературный факт 1. Изображение чувств 2. Рождение моральной нормы 3. Рефлексия стиля

Глава IV. Нравственный прогресс в римском Египте 1. Человек и сословие 2. Труд, учеба, карьера 3. Служение, рабство, корысть 4. Утопия на берегах Нила

Египте Глава V. Риторика и фаюмский портрет Заключение Примечания Словарь деятелей античной культуры и раннего христианства Словарь административных терминов Список сокращений

Аркадий Ковельман - Риторика в тени пирамид - Массовое сознание римского Египта - Введение

Новая эпоха начиналась в Египте при философских предзнаменованиях. Побежденная Клеопатра больше не оживляла «голосом и взором» свои беспутные пиры. Победитель, Октавиан, вступил в Александрию, «беседуя с философом Арием и держа его за руку, чтобы таким свидетельством особого уважения сразу же возвысить философа в глазах сограждан» Предзнаменования вполне оправдались.

В римскую эпоху (30 г. до н. э.— 395 г. н. э.) Египет стал родиной виднейших философов и богословов. Произошел мощный взрыв интеллектуальной энергии, вырвавшейся из самых социальных глубин, из захолустья. Основатель неоплатонизма Плотин появился на свет не в Александрии, а в маленьком городке Ликополе. Учитель Плотина Аммоний начинал простым носильщиком мешков (откуда и прозвище его: Саккас— мешочник).

Единый философский интерес смешал верхи и низы, христианство и язычество. Бедняк Аммоний Саккас был учителем виднейшего богослова Оригена, знатного и богатого, но все богатства раздавшего и даже оскопившего себя во имя верности христианской доктрине. Другой ученик Аммония, Плотин, создал другую доктрину— языческую. Древнюю мифологию он пытался сделать наукой, стройным философским учением. Приблизительно так же поступал Ориген с христианством.



«Плоды просвещения» оказались с некоторым душком. Философствующие массы ринулись в объятия суеверий. Целые тома заговоров, оракулов, гороскопов остались от римской эпохи. Суеверия были, конечно, и прежде. Но теперь они сделались наукообразными и философскими. Из смеси философских доктрин с египетскими верованиями родился герметизм. Множество анонимных сочинений, приписываемых мифическому Гермесу Трисмегисту (Триждывеличайшему), циркулировало в «образованном обществе» среди тех, кто не изучал «высоких» философских трудов.

