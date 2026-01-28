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Козарезова Ольга - Таинство Слова и Образ Троицы

Козарезова Ольга - Таинство Слова и Образ Троицы
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

«Таинство Слова и Образ Троицы» — это интеллектуальное путешествие в мир византийской и древнерусской культуры. Ольга Козарезова доказывает, что христианское искусство невозможно понять в отрыве от духовной практики. Книга объясняет, почему икона — это не «портрет», а «окно», и как аскетическая традиция исихазма позволила художникам передать невидимое через видимое.

Автор подробно останавливается на том, почему именно в эпоху исихастских споров (XIV век) произошел расцвет иконописи, подаривший миру шедевры Феофана Грека и Андрея Рублева. Это издание будет интересно как специалистам в области культурологии и теологии, так и всем, кто хочет научиться «читать» икону, понимая заложенные в ней глубокие философские и догматические смыслы.

Ольга Козарезова - Таинство Слова и Образ Троицы - богословие исихазма в христианском искусстве

Москва, Прометей, 2013

ISBN 978-5-7042-2394-8

Ольга Козарезова - Таинство Слова и Образ Троицы - богословие исихазма в христианском искусстве - Содержание

Введение

Раздел I Икона как символ божественного света

  • 1. Богословский смысл художественного языка иконы

  • 2. Богословский символизм и семантика исихии

  • 3. Икона Христа и догмат о Боговоплощении: на перекрестке двух миров

  • 4. Иконография и символика православного храма

Раздел II Богословие образа и откровение Троицы

  • 1. Тринитарное богословие и понятие божественного образа в эстетике византийского исихазма

  • 2. Иконография Троицы в иконописи русского исихазма

  • 3. Исихастская традиция и троический догмат в иконе «Троица» Андрея Рублева

Библиография

  • Приложение 1 Введение в церковное искусство (программа курса)

  • Приложение 2 Правило Трулльского Собора 691–692 гг. О церковном искусстве

  • Приложение 3 Ф. Спасский. К происхождению иконы и праздника Покрова Богородицы. Журнал

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Added 28.01.2026
Author brat christifid
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