Козлов - Вопросы и ответы - в 4-х книгах

Козлов - Вопросы и ответы - в 4-х книгах
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Иаков Козлов - Вопросы и ответы - Книга первая

La Mirada, CA: «Дальневосточное радиовещание», 1991. – 132 с.

Иаков Козлов - Вопросы и ответы - Книга первая – Содержание

Божье призвание

Предисловие

Часть 1

  • Каким образом грех вошел в мир?

  • Значение молитвы

  • О единстве

  • Перед кем христиане должны исповедоваться?

  • Что такое искушение?

  • Притча о десяти девах

  • Были ли дети у Святой Марии после Иисуса Христа?

  • Как Иисус мог быть безгрешным, родившись от грешной женщины?

  • Из письма радиослушательницы

Часть 2

  • "Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе"

  • Какая религия истинная?

  • Можно ли крестить детей?

  • Как сделать правильный выбор?

  • В каком возрасте можно принимать водное крещение?

  • Должны ли мы омывать друг другу ноги?

  • О священстве

  • Дары Святого Духа

  • Есть ли спасение вне церкви?

  • Является ли крест символом христианства?

  • Кто входит в число запечатленных, то есть в число 144-х тысяч?

Часть 3

  • В каком теле Христос вознесся на небо?

  • Почему в наше время не являются Ангелы?

  • Об исцелениях на Филиппинах

  • Почему Самуил сказал Саулу : "Завтра ты и сыны твои будете со мною"?

  • Почему должны сгореть небеса?

  • Должны ли мы ожидать второго пришествия Христа на землю?

  • О каком времени говорится в 24 главе Евангелия от Матфея?

  • О ком пишется в 13 главе Откровения? .

  • Какой промежуток времени будет между вознесением Церкви и воскресением неверующих?

Иаков Козлов - Вопросы и ответы - Книга вторая

La Mirada, CA: «Дальневосточное радиовещание», 1991. – 132 с.

Иаков Козлов - Вопросы и ответы - Книга вторая – Содержание

Счастливого пути!

Предисловие

  • Будет ли человек жить после смерти?

  • Что ожидает человека . который не верит ни в Бога. ни в дьявола?

  • Всякий ли грех будет прощен при покаянии?

  • Чем отличается сатана от дьявола?

  • Об избрании прежде создания мира

  • О молитве и посте

  • Можно ли молиться иконам?

  • О поклонении мощам

  • Почему Библия считается богодухновенной книгой?

  • Значение притчи о плевелах

  • Как приобретать друзей богатством неправедным?

  • Почему люди говорят на разных языках?

  • Что означает выражение : "разодрал одежду свою"?

  • Должны ли христиане соблюдать субботу?

  • Почему Христос превратил воду в вино?

  • Кто такой Мелхиседек?

  • О Вавилоне

  • О двух лжесвидетелях

  • Как современная церковь оценивает инквизицию?

  • Почему страдают верующие люди?

  • Почему Иисус остался один в тяжелый для Него час?

  • Будут ли необходимы в небе такие качества, как сострадание и прощение?

  • Что такое пророчество?

  • Что такое видение?

  • Как понимать место Писания, "Кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия"?

  • О благодати Божьей

  • О Духе Святом

  • Об освящении и крещении Духом Святым

  • Что совершает Дух Святой в наше время в Церкви Христа?

Иаков Козлов - Вопросы и ответы – Книги 3-я и 4-я

Издание этой книги осуществлено при содействии издательства Ассоциации «Христианский Мост», Чикаго, США. – La Verne, CA: Slavic Evangelical Word, 1994. – 260 с.

ISBN 5- 7062-0064-5

Иаков Козлов - Вопросы и ответы – Книги 3-я и 4-я – Содержание

КНИГА ТРЕТЬЯ

  • Как понимать место Писания - Марка 4: 11-12?

  • Как понимать место Писания - 2 Петра 3:7?

  • Какую роль играет вера в спасении человека?

  • Как я могу знать, что имею свидетельство Святого Духа в своем сердце?

  • Будем ли мы ангелами в небе?

  • Всегда ли Бог отвечает на наши молитвы?

  • Где в Библии можно найти описание о трех царях, пришедших поклониться новорожденному Младенцу Иисусу Христу?

  • Что обозначает слово «сердце» в Библии?

  • Кто такой плотской человек?

  • Узнаем ли мы наших близких и родственников в небе?

  • Где находится ад?

  • Что обозначает семя в притче о сеятеле, которое упало на места каменистые?

  • Как понимать значение слов, записанных в Евангелии Матфея 16:28?

  • Относится ли повеление, данное Господом Своим ученикам, к Церкви Христа в наше время (Матф. 28:19-20)?

  • Значение притчи о новой заплате и новых мехах

  • В притче о блудном сыне говорится о неверующем человеке или об .отпавшем христианине?

  • Говорится ли в Послании к Римлянам 13:2 о том, что человек может потерять свое спасение?

  • Что нужно понимать под разорением храма Божьего?

  • Что означают две непреложные вещи? (Евр.6: 18)

  • Как понимать слова: « ...и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»?

  • Является ли Бог Отец универсальным отцом всех людей?

  • О ком говорится в Евангелии Луки 21:36?

  • Называл ли Иисус Христос Себя Богом, и был ли Он Богом?

  • Как Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков?

  • Для чего Христос принял крещение?

  • Как понимать место Писания - Луки 18:8?

  • Как можно понять, что люди гласа Божия не слышали и лица Его не видели? (Иоан. 5:37)

  • Можно ли считать. что человек уверовал, если нет упомянутых в Евангелии Марка (Марк. 16:16 -18) знамений?

  • Будет ли весь Израиль спасен?

  • Если Дух Святой будет взят от земли, как тогда смогут спастись люди, оставшиеся на земле?

  • Слово Божье говорит. что Христос есть начало создания Божия. Не означает ли это, что Он был создан?

  • Как понимать место Писания - Матф. 10:34-37?

  • Почему Иисус Христос был искушаем?

  • Говорил ли Господь о страдании, когда молился в Гефсиманском саду?

  • Что имел ввиду апостол Павел, когда говорил о третьем небе и о рае?

  • Какая разница между геенной и адом?

  • Идут ли спасенные сразу на небо после смерти?

  • Будем ли мы иметь физическую плоть после воскресения?

  • Как понимать место Писания -Матф. 12:41-45?

  • Как понимать слова из Откровения 9:6?

  • Где будет происходить Армагеддонская битва?

  • Будет ли буквально так, как написано о тысячелетнем Царстве Христа?

  • Как сатана по окончании тысячелетнего Царства сможет найти людей, которые воспротивятся Господу?

  • Что означают имена Гог и Магог?

  • Будет ли в небе зависть?

  • Почему Господь заключил с Израилем Ветхий Завет, значительно отличающийся от Нового Завета, который принес Иисус?

  • Дол жен ли человек, молящийся на незнакомом языке, истолковать сказанное?

  • Может ли человек, живущий на земле, знать, что он спасен?

  • Нужно ли совершать крестное знамение?

  • Почему одни молятся коленопреклоненно, а другие стоя?

  • Был ли Иисус Христос в ветхозаветные времена?

  • Всякий ли грех может быть прощен Богом?

  • Как понимать значение слов, записанных в Пс. 89:2-3?

  • Какое различие между иудейским храмом и синагогой?

  • Был ли Авраам евреем?

  • Как могли спастись язычники в ветхозаветный период?

  • Почему сатана избрал змея, чтобы искусить Еву?

  • Кто помогал Богу в творении мира?

  • Почему Господь ожесточил сердце фараона?

  • Какое значение имеет кровь, возложенная на край правого уха Аарона и его сыновей?

  • Почему злой дух от Бога возмущал Саула?

  • Как мы можем примириться с противоречием в Слове Божьем?

  • Воспринимал ли Бог плоть, подобную человеческой, когда ходил в Едемском саду?

  • Как понимать место Писания - Бытие 3: 15?

  • Почему было проявлено столько зверства в ветхозаветный период?

  • Как понимать видение пророка Иезекииля о сухих костях?

  • Почему израильтяне по велению и с помощью Бога убивали жителей захваченных городов?

  • Зачем Господь смешал языки?

  • Почему еврейский народ избран Богом?

  • Как понимать слова «в железо вошла душа его»?

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

  • Чем вы можете доказать, что Библия - это Слово Божье?

  • Как нужно понимать притчу о ста овцах (Матф. 18:12)?

  • Как понимать значение следующих стихов (Лук. 17:20-21)?

  • Как молодому христианину избегать соблазнов мира?

  • Чем искупить свои грехи?

  • Можно ли христианину «давать сдачи»?

  • Как нужно христианину обращаться со своими деньгами?

  • Являются ли источники массовой информации орудием диавола?

  • Как должен христианин относиться суевериям?

  • На чем основывается ваша вера?

  • Как понимать слова Иисуса Христа: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков»?

  • Почему Иисус в некоторых случаях, когда исцелял людей, говорил, чтобы они никому об этом не рассказывали?

  • Кто такие «нищие духом», и почему они блаженны? (Матф. 5:3)

  • Почему Бог не может повелевать сатане или другим способом влиять на него?

  • Почему Бог допускает гибель людей?

  • Почему человек может пренебрегать Богом и хулить Его?

  • Православные христиане утверждают, что во время молитвы нужно стоять лицом к востоку, так ли это важно?·

  • Принадлежат ли к Церкви Христа все верующие в Господа?

  • Будет ли пришествие Господа видимым для всех?

  • Как понимать следующие стихи Евангелия от Матфея (Матф. 6:24-34)?

  • Существует ли над нами высшее правосудие?

  • Дол жен ли христианин заботиться о своем здоровье?

  • Является ли грехом, если христианин не носит креста, но имеет крепкую веру в Бога?

  • Каким должен быть настоящий христианин?

  • Говорит ли Библия о том, что нужно соблюдать воскресенье?

  • Как понимать место Писания Матф. 10:39?

  • Как понимать место Писания -2Кор. 4:10?

  • Разве Иоанн не знал Господа, что спрашивал о Нем?

  • Почему Иисус сказал Петру: «Отойди от Меня, сатана!»?

  • Как мы должны познавать волю Божью?

  • Как понять следующее место Писания: (Иоан. 9:41)?

  • Как понять следующее место Писания: Иоан. 14:12?

  • Почему Пилат убоялся, когда услышал, что Иисус - Сын Божий?

  • Почему Иисус три раза спросил Петра: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?»

  • Есть ли у человека судьба, которую дает ему Бог, или человек сам строит свою судьбу?

  • Как понять следующее пророчество о Христе?

  • Будут ли рождаться и умирать люди во время 1000-летнего Царства Христа на земле?

  • Как понимать слова Иисуса о Царствии Божьем?

  • О каком поприще говорится в Евангелии от Матфея?

  • Как вы сможете объяснить следующие места Писания : Евр. 10:26-29; Софон. 1:17-18; Иез. 7:19?

  • Что подразумевает под безумием апостол Павел?

  • Как нужно устами исповедовать Иисуса Господом?

  • Как понимать притчу. о пшенице и плевелах (Матф. 13:30)?

  • Что имел в виду Христос, когда говорил о членах тела, соблазняющих человека (Матф. 18:8-9)?

  • Какая жена спасется через чадородие?

  • Почему Иисус выrоня л менял из храма бичом?

  • Христос еще готовит нам место на небе, или оно уже было готово до Его воплощения?

  • Что писал Христос, когда к Нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии?

  • О ком сказал Христос: о верующих или о неверующих (Марк. 9:41)?

  • Сколько младенцев было убито за Христа Иродом в Вифлееме?

  • Правильно ли мы делаем, что режем хлеб ножом, ведь Христос преломлял хлеб, давая ученикам Своим?

  • Кто может участвовать в вечере Господней, в преломлении хлеба?

  • За какие грехи будут судимы души детей, умерших в раннем детстве?

  • Будут ли осуждены на вечные муки души язычников, не знавших Христа?

  • Кого Каин боялся встретить, если тогда кроме eгo родителей никого не должно было бы быть на земле?

  • Как вы думаете, Давид попал в рай?

  • Почему Господь призрел на Авеля и на дар eгo, а на Каина и на дар eгo не призрел?

  • Почему мы должны вспоминать жену Лотову? (Лук. 17:32-37)

  • Как же в действительности был сотворен человек: только по образу, или по образу и подобию Божьему?

  • Как понимать слова: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно»? (Исх. 20:7)

  • О ком это говорит пророк Исаия (Ис. 9:20-2 1), и следует ли понимать эти слова в прямом смысле?

  • Что говорит Библия о падших ангелах?

  • Как ков чег, построенный Ноем, мог вместить всех животных?

  • Почему Бог запретил человеку есть плоды с дерева познания добра и зла?

  • Как получали спасение люди ветхозаветного периода?

  • Почему Бог повелел Аврааму принести своего сына Исаака в жертву Ему?

  • Может ли грешник общаться с праведником на том свете?

  • Может ли душа вернуться на землю в физическое тело?

Related Books

All Books