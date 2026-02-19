Козлова - Самоучитель латинского языка

Этот учебник ломает стереотип о том, что латынь — это бесконечная и скучная зубрежка. Г. Г. Козлова выстроила материал так, чтобы читатель мог максимально быстро перейти от теории к чтению живых текстов. Самоучитель отличается четким делением на уроки, каждый из которых содержит порцию грамматики, упражнения для закрепления и лексический минимум.

Особое внимание уделяется связи латыни с русским и другими европейскими языками. Автор не просто дает правила, а объясняет логику языка, что позволяет «чувствовать» латынь. Это идеальный выбор для первого знакомства с языком, который заложил основы всей западной цивилизации.

Козлова Г.Г. - Самоучитель латинского языка – Учебник

9-е изд., стер. — М. : Флинта, 2018. — 352 с.: ил.

ISBN 978-5-89349-537-9

Козлова Г.Г. - Самоучитель латинского языка – Содержание

Введение. Значение латинского языка

Как построен самоучитель и чему он учит

Что такое грамматика

I часть

I глава – VII глава

II часть

VIII глава - XIV глава

Статьи для чтения

III часть

XV глава - XXI глава

IV часть

Избранные места из произведений латинских авторов

Грамматический справочник

Элементы словообразования

Приложения