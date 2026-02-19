Козлова - Самоучитель латинского языка

Этот учебник ломает стереотип о том, что латынь — это бесконечная и скучная зубрежка. Г. Г. Козлова выстроила материал так, чтобы читатель мог максимально быстро перейти от теории к чтению живых текстов. Самоучитель отличается четким делением на уроки, каждый из которых содержит порцию грамматики, упражнения для закрепления и лексический минимум.
Особое внимание уделяется связи латыни с русским и другими европейскими языками. Автор не просто дает правила, а объясняет логику языка, что позволяет «чувствовать» латынь. Это идеальный выбор для первого знакомства с языком, который заложил основы всей западной цивилизации.
Козлова Г.Г. - Самоучитель латинского языка – Учебник
9-е изд., стер. — М. : Флинта, 2018. — 352 с.: ил.
ISBN 978-5-89349-537-9
Козлова Г.Г. - Самоучитель латинского языка – Содержание
Введение. Значение латинского языка
Как построен самоучитель и чему он учит
Что такое грамматика
I часть
I глава – VII глава
II часть
VIII глава - XIV глава
Статьи для чтения
III часть
XV глава - XXI глава
IV часть
Избранные места из произведений латинских авторов
Грамматический справочник
Элементы словообразования
Приложения
О римских именах
О римском календаре
О латинском стихосложении
О нотах
Об этимологии и лексике
Ключ к контрольным работам
Латинско-русский словарь
